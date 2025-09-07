Sabalenka vuelve a ganar el US Open: temple, poder y una lección bien aprendida

Nació en Minsk, Bielorrusia, tiene 27 años, reside en Miami, su padre era un gran jugador de hockey y ella es simpática a rabiar.

Aryna Sabalenka se lo merece casi todo.

El cemento de Nueva York ha vuelto a rendirse ante la potencia, el carácter y la frialdad de Sabalenka, que este sábado logró revalidar su corona en el US Open tras imponerse a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3) en una hora y 34 minutos.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la tenista de Minsk suma ya cuatro grandes (dos Open de Australia y dos US Open, todos en pista dura), y se convierte en la primera mujer capaz de defender el trono neoyorquino desde la legendaria Serena Williams, que lo consiguió entre 2012 y 2014.

La final, lejos de ser un paseo, obligó a Sabalenka a sacar lo mejor de sí misma.

Anisimova, número 9 del mundo y con hambre de revancha tras su derrota en Wimbledon, llevó a la bielorrusa al límite en el segundo set, donde incluso tuvo opciones de forzar una tercera manga.

Pero la experiencia y el temple de Sabalenka en los momentos críticos –especialmente tras dejar escapar su servicio con 5-4 para cerrar el partido– marcaron la diferencia.

El tiebreak fue una exhibición de determinación y sangre fría.

Con la raqueta en alto y una sonrisa aliviada, Sabalenka se confirma como la gran dominadora de una época en la que la templanza mental es tan decisiva como la potencia física.

El US Open vuelve a hablar bielorruso, y el circuito femenino tiene, por ahora, una reina indiscutible.

let the champagne bottles pop, Aryna Sabalenka! 🍾 pic.twitter.com/5dUJt3bZCd — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Aprender de las derrotas: la clave de la campeona

Sabalenka no solo ha ganado músculo y técnica en los últimos años, también ha aprendido a gestionar la presión de las grandes citas. El recuerdo aún fresco de las finales perdidas en Australia y Roland Garros este mismo año, donde la ansiedad le jugó malas pasadas, le sirvió como motor para no repetir errores. Como ella misma reconoció tras levantar el trofeo, “esta victoria es aún más especial porque he sabido mantener la calma y jugar mi mejor tenis en los momentos más tensos”.

La bielorrusa ha transformado su carácter volcánico –capaz de romper raquetas y perder los nervios en el pasado– en una fortaleza mental casi inexpugnable. Su madurez en pista es resultado de un duro trabajo con psicólogos deportivos y un entorno que la ha blindado contra la volatilidad emocional. Esa evolución es, probablemente, el factor diferencial que la ha convertido en la jugadora más dominante del circuito actual.

Líder del ranking y sin rival a la vista

El triunfo en Nueva York no solo le permite a Sabalenka sumar otro Grand Slam a su palmarés, sino que consolida su posición como número uno mundial. Con 11.225 puntos, mantiene una holgada ventaja sobre sus principales rivales: Iga Swiatek (7.933) y Coco Gauff (7.874). El ranking refleja, con frialdad matemática, lo que se ve en pista: hoy por hoy, Sabalenka es la referencia indiscutible del tenis femenino.

Por su parte, Anisimova, pese a la derrota, sale reforzada de la gira americana. Su acceso al Top 5 (será cuarta el lunes) y su crecimiento mental y tenístico invitan al optimismo sobre su futuro a corto plazo.

Antecedentes y el valor de la resiliencia

El camino de Sabalenka hacia la cima no ha estado exento de obstáculos. Desde su infancia en Minsk, marcada por el sueño compartido con su padre de triunfar en los grandes escenarios, hasta el dolor de las prohibiciones internacionales que le impidieron competir en Wimbledon 2022 por el conflicto ruso-ucraniano, la bielorrusa ha sabido convertir la adversidad en gasolina para su ambición.

Su historia es la de una jugadora que ha tenido que aprender a lidiar con las expectativas, los nervios y la presión mediática. El giro llegó en 2023, cuando ganó su primer Grand Slam en Australia poco antes de cumplir los 25, cumpliendo la promesa que hizo junto a su padre años atrás. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, basado en una combinación letal de saque, derecha y una mentalidad de hierro.

Pronósticos y apuestas: ¿Quién puede frenar a Sabalenka?

Las casas de apuestas han vuelto a acertar: Sabalenka partía como favorita indiscutible para revalidar título en Nueva York. Su dominio en pista dura y la ausencia de lesiones graves la consolidan como la rival a batir en los próximos meses. El circuito, no obstante, sigue generando incógnitas: Swiatek y Gauff parecen las únicas capaces de inquietar a la bielorrusa en los grandes escenarios, aunque la regularidad y el físico de Sabalenka la colocan un peldaño por encima.

De cara al final de temporada, salvo sorpresa mayúscula o lesión, todo apunta a que la bielorrusa cerrará 2025 en lo más alto del ranking. La pregunta ya no es si ganará más Grand Slams, sino cuántos será capaz de sumar antes de que llegue el relevo generacional.

Curiosidades y datos para la historia