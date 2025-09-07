Vuelta a España: Marc Soler conquista La Farrapona y se quita la espina de hace cinco años

Cinco años de espera han terminado para Marc Soler.

El ciclista catalán del UAE Team Emirates-XRG se ha tomado la revancha más dulce en las rampas de La Farrapona, donde hace un lustro se quedó a las puertas de la gloria.

Esta vez no hubo dudas: 16 kilómetros de exhibición en solitario le bastaron para cruzar la meta de los Lagos de Somiedo con los brazos en alto, firmando su cuarta victoria en La Vuelta y contribuyendo al impresionante séptimo triunfo de etapa de su equipo en esta edición de 2025.

La jornada del 6 de septiembre no comenzó precisamente de la manera más convencional. Las protestas pro-palestinas volvieron a paralizar la salida desde Avilés, en una imagen que se ha repetido en varias ocasiones durante esta Vuelta. El colectivo ciclístico Israel Premier-Tech incluso tomó la decisión de retirar el nombre del país de sus maillots hasta el final de la carrera, citando «la peligrosidad de algunas protestas» como motivo principal de esta medida extraordinaria.

Una vez que los 157 corredores lograron tomar la salida, la dinámica de la etapa siguió el guión esperado para una jornada de media montaña con final en alto. La formación de la fuga del día no se hizo esperar demasiado, consolidándose después de poco más de 20 kilómetros desde Avilés. Lo que sí resultó llamativo fue el tamaño del grupo escapado: 24 ciclistas conformaron una nutrida representación que incluía nombres de peso específico.

La presencia de Marc Soler y Tobias Bjerg por parte del UAE, junto a Victor Campenaerts en las filas del Visma-Lease a Bike, dotó a la escapada de un cariz especial. Ambos equipos dieron su visto bueno a la maniobra, conscientes de las posibilidades que ofrecía tanto para la victoria de etapa como para el desarrollo táctico de la carrera. El Decathlon AG2R fue el equipo que mayor representación aportó al grupo cabecero, con cuatro corredores.

Sin embargo, no todo salió según el plan inicial para el Visma. Una avería mecánica de Campenaerts y un despiste del coche de apoyo, que no estaba correctamente posicionado, estuvieron a punto de arruinar la estrategia del equipo del maillot rojo. El belga se vio obligado a rodar varios kilómetros con una bicicleta que no era la suya antes de conseguir reengancharse al grupo de cabeza, en una demostración de tenacidad que podría haber resultado clave para los intereses de Jonas Vingegaard.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la exhibición de Soler en las rampas asturianas cobra una dimensión especial si se analiza el contexto histórico. En 2020, el catalán había rozado la victoria en estos mismos parajes, quedándose con la miel en los labios en una de las cimas más exigentes del panorama ciclístico español. La revancha no podía ser más completa: un ataque calculado en el momento preciso, una gestión perfecta del esfuerzo y una llegada en solitario que no admitió discusión.

La estrategia del UAE y el control del Visma

El Alto Tenebreo, catalogado como puerto de tercera categoría, sirvió como primer termómetro de la jornada. Bjerg marcó el ritmo en cabeza, trabajando de manera ejemplar para las aspiraciones de su compañero de equipo, mientras la diferencia con el pelotón principal alcanzaba los seis minutos. Una ventaja considerable que permitió al UAE desarrollar su estrategia con la tranquilidad necesaria.

Por detrás, la respuesta del pelotón principal corrió a cargo del Visma-Lease a Bike, con Wilco Kelderman y Dylan van Baarle asumiendo las labores de marcaje. El equipo del líder parecía cómodo con la situación, permitiendo que la lucha por la etapa se dirimiera entre los fugados mientras mantenían el control sobre los rivales directos de Vingegaard en la clasificación general.

La decisión táctica del UAE de endurecer la etapa buscaba, sin duda, crear dificultades a Joao Almeida y al resto de favoritos. Sin embargo, el danés Vingegaard demostró una vez más su solidez mental y física, manteniéndose entre los más fuertes del grupo de favoritos y consolidando su liderato. Al final de la jornada, el corredor del Visma incluso amplió su ventaja en dos segundos adicionales, llegando a meta con 39 segundos de desventaja respecto a Soler pero por delante del resto de aspirantes al podio final.

El séptimo triunfo del UAE Team Emirates

La victoria de Marc Soler representa mucho más que un triunfo individual. Es la séptima conquista de etapa del UAE Team Emirates-XRG en esta Vuelta 2025, una cifra que habla de la superioridad colectiva del conjunto emiratí y de la profundidad de su plantilla. Desde el inicio de la carrera, el equipo ha demostrado una versatilidad táctica excepcional, capaz de ganar en todo tipo de terrenos y situaciones.

Para Soler, este triunfo supone también un momento de especial emotividad. En sus declaraciones post-etapa, el catalán no pudo ocultar su satisfacción: «Muy contento, no me lo esperaba. No era la intención ponerme en la fuga, estaba pensando en trabajar para Joao». Una espontaneidad que derivó en celebración doble, pues el triunfo coincidió con el cumpleaños de su esposa, detalle que no olvidó mencionar en sus primeras palabras como vencedor.

La gestión de los últimos kilómetros por parte de Soler fue magistral. Los 16 kilómetros finales en solitario requirieron de una dosificación perfecta del esfuerzo, especialmente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas. El viento de cara en los tramos finales, que según Joao Almeida fue «muy fuerte», no impidió que el español mantuviera su ventaja hasta la línea de meta.

Curiosidades sobre Marc Soler y La Farrapona: