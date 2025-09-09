Alcaraz y la perfección a los 22: ¿cuales son las claves y secretos?

Es un fenómeno.

Y detrás hay mucho más que músculo y toque.

El tenis masculino asiste, incrédulo, al espectáculo de Carlos Alcaraz: un jugador capaz de encadenar títulos y hazañas que, hasta hace poco, solo parecían reservadas a mitos como Federer, Nadal o Djokovic.

Su sexta corona de Grand Slam, lograda el pasado domingo 7 de septiembre en el US Open ante Jannik Sinner, le devuelve el número uno mundial y dispara todas las comparaciones posibles.

La pregunta es inevitable: ¿Encaja ya el murciano entre las leyendas del deporte?

La final del US Open fue una demostración más de su madurez precoz.

Alcaraz se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 frente a un Sinner que llegaba lanzado, defendiendo título y con una racha de 27 partidos invicto en grandes sobre pista dura.

El español no solo frenó ese ímpetu; también rubricó su segunda corona en Nueva York y su sexto ‘major’, consolidando un dominio cada vez más sólido sobre las tres superficies principales del circuito.

Un palmarés que desafía la edad

Repasar la carrera del murciano impresiona por la velocidad de vértigo con la que ha coleccionado éxitos. Desde su primer grande en el US Open 2022 —con apenas 19 años— hasta su actual hegemonía en torneos como Roland Garros y Wimbledon (dos títulos en cada uno), Alcaraz ha mostrado una capacidad insólita para aprender, adaptarse y brillar bajo presión. En total, ya suma:

Seis títulos de Grand Slam: dos en Roland Garros, dos en Wimbledon y dos en el US Open.

dos en Roland Garros, dos en Wimbledon y dos en el US Open. 23 títulos ATP individuales .

. Número uno mundial al cierre de dos temporadas distintas (2022 y casi asegurado en 2025).

al cierre de dos temporadas distintas (2022 y casi asegurado en 2025). Único jugador capaz de ganar múltiples Grand Slams en las tres superficies antes de cumplir los 23 años.

Es cierto que todavía está lejos del récord absoluto de majors (24) que ostenta Djokovic o los 22 de Nadal. Pero si algo enseñan sus números es una tendencia que resulta difícil ignorar: ningún otro tenista había logrado tanto tan pronto ni con semejante variedad táctica y técnica.

Duelo generacional y rivalidad con Sinner

La comparación directa con los gigantes del tenis contemporáneo es inevitable. Pero lo cierto es que Alcaraz ha forjado ya su propia rivalidad con Jannik Sinner, protagonista junto a él de las tres últimas finales grandes (Roland Garros y US Open en 2025). El balance favorece al español (10-5), que además le arrebató la cima del ranking tras su última victoria en Nueva York.

La escena recuerda a otras rivalidades históricas —Federer-Nadal, Sampras-Agassi— pero con un giro moderno: ambos tienen apenas veintipocos años y parecen destinados a dominar la próxima década. Por si fuera poco, Alcaraz ha conseguido batir a Djokovic en semifinales del último US Open, algo que hasta ahora se le resistía sobre pista dura.

El papel invisible (y decisivo) de Ferrero y su equipo

Detrás del éxito fulgurante hay una figura clave: Juan Carlos Ferrero. El ex número uno mundial ha sido mucho más que un entrenador para Alcaraz; ha ejercido como mentor estratégico y emocional desde sus inicios profesionales. Bajo su tutela, el murciano ha evolucionado desde un talento explosivo e irregular hacia un competidor cerebral capaz de gestionar partidos maratonianos y adaptarse tácticamente a cada rival.

El entorno técnico —con Ferrero a la cabeza— ha construido un equipo multidisciplinar donde destacan fisioterapeutas, preparadores físicos especializados e incluso psicólogos deportivos. Esta estructura ha permitido potenciar al máximo sus virtudes atléticas (velocidad endiablada, fuerza descomunal para su tamaño) sin perder frescura ni espontaneidad en el juego.

Algunas claves del ‘método Ferrero’ son los entrenamientos orientados a la polivalencia táctica: trabajar variantes como el revés cortado o la volea agresiva; gestión psicológica para mantener la calma durante puntos decisivos y la planificación física milimétrica para evitar lesiones pese al calendario sobrecargado.

Sin este entorno profesionalizado, sería difícil explicar por qué Alcaraz ha mantenido un nivel tan alto durante tantas semanas consecutivas —incluyendo temporadas largas como la actual— sin dar síntomas claros de fatiga o bajón anímico.

La mirada histórica: ¿a qué leyendas se acerca ya?

Comparar generaciones siempre es arriesgado; cada época tiene sus condicionantes técnicos y físicos. Pero hay algunos paralelismos irresistibles:

Jugador Títulos Grand Slam antes de cumplir 23 Superficies dominadas Rivalidades icónicas Björn Borg 8 Arcilla/hierba McEnroe/Connors Rafael Nadal 6 Arcilla/dura Federer/Djokovic Novak Djokovic 1 Dura Nadal/Federer Roger Federer 1 Hierba Nadal/Djokovic Carlos Alcaraz 6 Arcilla/hierba/dura Sinner/Djokovic

Nadie desde Borg había sido tan precoz ni tan polifacético sobre distintas superficies. El caso de nadal Y ninguno había logrado asaltar el trono mundial tan joven manteniendo tal regularidad frente a rivales top.

¿Hasta dónde puede llegar?

Las casas de apuestas ya lo sitúan favorito para los grandes torneos restantes del año —Masters 1000 de Shanghái y París-Bercy— e incluso para las ATP Finals de Turín. Si mantiene la salud física y ese hambre competitivo tan poco habitual en jóvenes estrellas, todo apunta a que puede superar barreras históricas antes incluso de entrar en la madurez deportiva.

Hay quien ve riesgos: ¿soportará la presión mediática? ¿Logrará evitar lesiones graves? De momento, su entorno parece vacunado contra los excesos del hype.

Curiosidades sobre Carlos Alcaraz… y compañía

Es el primer hombre desde Roger Federer (2015) que alcanza una final del US Open sin ceder un solo set.

Solo cuatro jugadores han ganado múltiples majors en las tres superficies: Wilander, Nadal, Djokovic… y ahora Alcaraz.

Su victoria ante Djokovic en semifinales supuso el primer triunfo sobre el serbio en pista dura.

Mantiene una rutina supersticiosa antes de cada partido: siempre entra a pista con el pie derecho.

Ferrero se niega a llamarle “genio” delante del equipo para evitar distracciones.

Sinner y él han jugado ya tres finales consecutivas en Grand Slam… ¡y solo tienen 22 años!

En el vestuario le apodan “El Huracán” por su intensidad durante los entrenamientos.

Pase lo que pase en los próximos meses, queda claro que el tenis mundial vive una nueva era… Y tiene acento murciano.