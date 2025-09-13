Real Madrid vence a la Real Sociedad jugando con 10 y consolida su liderato en LaLiga

El fútbol, cuando se decide a ser imprevisible, no entiende de pronósticos ni de lógica.

El Real Madrid volvió a demostrar por qué sigue siendo el equipo más temido de LaLiga, venciendo 1-2 a la Real Sociedad en San Sebastián, pese a jugar con 10 hombres durante casi todo el partido.

El conjunto blanco no sólo mantuvo el liderato, sino que reafirmó su carácter y resistencia, especialmente en una noche donde los detalles y las individualidades marcaron la diferencia.

Parece que este Madrid es capaz de ganar incluso cuando las matemáticas no cuadran… y los árbitros se ponen descaradamente en contra.

¿Quién dijo miedo?

La expectación era máxima en el Reale Arena.

Por un lado, el Madrid llegaba como líder indiscutible; por otro, la Real Sociedad quería aprovechar cualquier tropiezo para acercarse a puestos europeos.

El partido prometía emociones fuertes y no defraudó: expulsión prematura, golazo de Kylian Mbappé, mano polémica de Carvajal y un despliegue físico colectivo digno de elogio.

Roja a Huijsen y amarilla a Xavi Alonso, ambas injustas

Un inicio frenético y el show de Mbappé

Nada más comenzar, la Real buscó asfixiar la salida del Madrid, pero la presión alta tuvo un coste inesperado. Tras un error en el pase atrás de Goti, apareció la figura estelar: Mbappé, imparable, recogió el balón y arrancó como si tuviera turbo. Potencia, velocidad y definición letal para firmar el 0-1 con una carrera infernal que dejó atrás a toda la defensa txuri-urdin antes de batir a Remiro sin contemplaciones.

El francés suma ya 35 goles en 38 partidos ligueros. Lo suyo es una transformación física y mental: tras superar serios problemas gástricos en el Mundial de Clubes y perder cinco kilos, ha regresado más fuerte que nunca. Su disciplina y hambre competitiva se reflejan en cada jugada decisiva.

La expulsión que cambió el guion

Lo que parecía una tarde tranquila para los blancos se torció antes del descanso: una mano desafortunada de Carvajal dentro del área permitió a los donostiarras soñar con el empate y puso al Madrid en inferioridad numérica. La decisión del árbitro fue objeto de polémica y debate en redes sociales; algunos ven rigor excesivo, otros justicia arbitral. Lo cierto es que los locales aprovecharon para volcarse arriba y meter miedo durante muchos minutos.

Carvajal, veterano pero aún capaz de grandes despliegues defensivos y ofensivos, vivió una montaña rusa emocional: pasó del elogio por sus balones largos al foco por la acción sancionada. A pesar del golpe psicológico para los blancos, el equipo no perdió nunca la compostura táctica ni se desmoronó.

El trabajo colectivo como receta para sobrevivir

En situaciones límite es donde se mide la grandeza de un equipo. Con uno menos casi todo el segundo tiempo, el Madrid se atrincheró sin perder agresividad ofensiva cuando tocaba. Los centrocampistas multiplicaron esfuerzos; Tchouaméni sostuvo el equilibrio defensivo mientras Modric aportaba pausa e inteligencia en cada transición. La zaga, liderada por Militão y Huijsen ante las bajas sensibles (Rüdiger fuera por lesión), se empleó al máximo para repeler cada ataque txuri-urdin.

Especial mención merece Lunin, seguro bajo palos y decisivo en varios remates peligrosos. En ataque, Vinicius y Arda Güler sumaron presión constante sobre la salida rival, facilitando recuperaciones rápidas que permitieron respirar a los blancos.

El segundo gol llegó también gracias al trabajo coral: Vini Jr. asistió a Mbappé, quien con un zurdazo cruzado cerró el partido y silenció a Anoeta una vez más.

Los donostiarras rozan la épica

La Real Sociedad no bajó los brazos pese al marcador adverso. Aprovechando la superioridad numérica durante más de 70 minutos buscó insistentemente las bandas y los disparos lejanos, aunque sin éxito frente a una defensa blanca inspirada. El equipo vasco sigue mostrando síntomas positivos bajo su nuevo ciclo técnico, pero le falta pegada para materializar su buen fútbol en resultados ante rivales top.

Las casas de apuestas reflejaban cierta igualdad antes del choque por las circunstancias atípicas (rotaciones blancas y bajas defensivas), aunque finalmente el Madrid superó todas las previsiones con una victoria ajustada pero contundente.

El ambiente en San Sebastián fue espectacular: afición entregada desde el primer minuto pese a acabar resignada ante otro recital del killer francés.

Mbappé ha marcado cuatro goles en sus últimos tres duelos contra la Real Sociedad.

ha marcado cuatro goles en sus últimos tres duelos contra la Real Sociedad. Carvajal suma ya cinco expulsiones directas desde que debutó con el primer equipo.

Modric jugó su último partido liguero en Anoeta antes de su retirada definitiva.

El Madrid acumula siete partidos seguidos sin perder jugando con uno menos.

Lunin lleva tres partidos consecutivos sin encajar gol fuera de casa.

Las estadísticas avanzadas destacan que los blancos recorrieron un 20% más distancia media tras quedarse con diez jugadores.

El último triunfo blanco jugando con diez hombres durante más de una hora fue hace cuatro temporadas… también contra la Real Sociedad.

La afición donostiarra homenajeó a David Silva antes del partido por su retirada oficial.

Las apuestas pagaban hasta 8/1 por victoria blanca sin encajar gol tras la expulsión.

Ficha técnica