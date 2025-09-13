Dónde ver por TV el Barça vs Valencia de la IV jornada de LaLiga

La emoción regresa a LaLiga este domingo con el FC Barcelona recibe al Valencia CF.

El fútbol no da tregua y la Liga, menos aún.

Y con detalles curiosos.

La lesión de Lamine que no le permitirá jugar ante el Valencia enfada a Flick.

El alemán carga contra De la Fuente por Yamal y el equipo valencianista lamenta jugar en el Johan Cruyff.

Que nadie se despiste: el fin de semana está servido y los puntos, más caros que nunca.

Máxime tras la victorias del Real Madrid en San Sebastián, donde con 10 y el árbitro en contra la ganó 1-2 a la Real Sociedad y se afianza en el liderato.

Y con la victoria 2-0 del Atlético de Madrid ante el Villarreal en el Metropolitano.

FC Barcelona – Valencia: horario y canales para no perderse el duelo

El FC Barcelona afronta esta cuarta jornada como local ante un Valencia CF que busca complicarle la vida. El partido se juega el domingo 14 de septiembre de 2025 (ojo a la fecha, que este año la Liga va con calendario comprimido), en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El horario oficial es a las 19:30 horas (hora peninsular).

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de DAZN LaLiga y, como es habitual, mediante las plataformas de streaming vinculadas a DAZN, además de las aplicaciones móviles oficiales del club y de la competición. Como siempre, las redes sociales del Barça informarán minuto a minuto de cualquier incidencia (o de cualquier polémica, que nunca faltan).

El equipo de Xavi Hernández llega con la moral alta tras un inicio solvente, aunque con la presión de no dejarse puntos en casa si quiere mantenerse en la pelea por el liderato. El Valencia, siempre imprevisible, tratará de sorprender con su fútbol vertical y su apuesta por la juventud.

Claves del Barça – Valencia

Fecha y hora: Domingo 14 de septiembre, 19:30h (peninsular)

Domingo 14 de septiembre, 19:30h (peninsular) Lugar: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona Dónde ver: DAZN LaLiga, plataformas DAZN, apps oficiales Barça y LaLiga

DAZN LaLiga, plataformas DAZN, apps oficiales Barça y LaLiga Bajas y dudas: A la espera de las alineaciones oficiales, se prevé que Xavi rote en función del desgaste europeo y de la enfermería, siempre activa en Can Barça.

Urgencias, antecedentes y pronósticos: la jornada bajo la lupa

El Barça, con la misión de no fallar en casa.

El guion no es nuevo.

En Barcelona, la afición espera una tarde plácida ante el Valencia, aunque la historia enseña que los duelos entre azulgranas y ché suelen deparar goles y alternativas.

Si el Barça carbura, el espectáculo está garantizado; si el Valencia logra aguantar el primer arreón, puede haber partido más largo de lo esperado.