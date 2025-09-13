Dónde, cuándo y cómo ver por TV el España-Dinamarca de Copa Davis

La Copa Davis nunca ha sido un torneo para cardíacos.

Pero si a la presión habitual se le suman bajas importantes y un rival crecido, el cóctel puede ser explosivo.

Así se presenta la serie España-Dinamarca de la clasificación para el Final 8 de la Davis, que se disputa este fin de semana y que, a día de hoy, 13 de septiembre de 2025, tiene en vilo a los aficionados españoles.

El equipo capitaneado por David Ferrer llega con el depósito de talento algo mermado: ni Carlos Alcaraz, ni Alejandro Davidovich, ni el veterano Marcel Granollers estarán disponibles.

Un auténtico sudoku para el seleccionador, que debe buscar soluciones en una plantilla de circunstancias. La esperanza, eso sí, se llama Jaume Munar y, en menor medida, Pablo Carreño Busta.

Al otro lado de la red, la amenaza danesa tiene nombre propio: Holger Rune, actual número 11 del mundo y uno de los jugadores más peligrosos del circuito bajo techo.

En la Davis, como en la vida, nada está escrito… y la pista siempre tiene la última palabra.

¿Cómo y dónde ver el España-Dinamarca de la Copa Davis?

La pregunta del millón para los aficionados: ¿dónde ver la eliminatoria? La respuesta es múltiple, aunque no menos sencilla:

Movistar Plus+ retransmite en directo todos los partidos de la serie en su canal M+ Deportes 2 (Dial 64).

retransmite en directo todos los partidos de la serie en su canal (Dial 64). El sábado 13 de septiembre, el primer partido está programado para las 12:30 horas, y el segundo a las 15:00 horas.

El domingo 14 de septiembre, la jornada arrancará a las 11:00 horas con el dobles y continuará, si es necesario, con los individuales de desempate a partir de las 13:30 y las 16:00 horas respectivamente.

Los resúmenes y momentos destacados estarán disponibles tanto en la plataforma de streaming DGO como en el canal DSPORTS para suscriptores de DIRECTV.

Para quienes prefieren la experiencia multiplataforma, la app de DGO permite seguir los partidos en smart TV, smartphone, tablet o vía web, con una cobertura especial y actualizaciones en tiempo real.

Las bajas y el desafío de reinventarse

Si algo ha definido a España en la Davis es su profundidad de banquillo. Pero la situación actual pone a prueba esa virtud como pocas veces antes. La ausencia de Alcaraz (lesión), Davidovich (fatiga física) y Granollers (decisión técnica) deja a la selección con un margen de error mínimo. El doble, históricamente un bastión, se debilita sin Granollers, uno de los mejores doblistas del circuito.

Por ello, la responsabilidad recae en un Jaume Munar en plena metamorfosis. El balear, siempre fiable en tierra, ha dado un salto de calidad en pistas rápidas, ganando confianza y agresividad en su juego. A su lado, la incógnita de Pablo Carreño, que busca recuperar sensaciones tras un año irregular.

Holger Rune: la amenaza vikinga

Enfrente, el conjunto danés llega con menos nombre pero con una gran baza: Holger Rune. El joven escandinavo, número 11 del mundo, ya ha demostrado que puede ganar a cualquiera en el circuito. Rápido, agresivo y con un físico privilegiado, Rune encarna la nueva generación europea y será el rival a batir en todos los individuales. El resto del equipo danés, sin grandes estrellas, intentará arropar a su líder y sorprender en el dobles, donde España podría sufrir más de lo esperado.

Pronósticos y apuestas: ¿favoritismo español?

Las casas de apuestas mantienen a España como favorita, aunque el margen se ha estrechado tras confirmarse las bajas. El triunfo español ronda cuotas de 1,40, mientras que la victoria danesa se paga cerca de 2,80. El factor pista y la experiencia en este tipo de eliminatorias son argumentos de peso, pero el potencial de Rune y la fragilidad del dobles español invitan a la prudencia. Nadie descarta una serie larga, igualada y con emoción hasta el último punto.

El contexto histórico: la Davis y la “tierra prometida” española

España regresa a la Copa Davis con el objetivo de reeditar viejas gestas. El palmarés reciente es contundente: desde el año 2000, cinco títulos y una imbatibilidad legendaria en casa. Sin embargo, los últimos años han dejado más dudas que certezas, con la generación dorada dando paso a un relevo obligado. Esta eliminatoria marca el inicio de una nueva etapa, con Munar y compañía llamados a liderar el futuro.

La metamorfosis de Jaume Munar: de currante a líder

Pocos jugadores españoles han experimentado una evolución tan marcada como Jaume Munar en los últimos dos años. Antes encasillado como especialista en tierra batida, Munar ha trabajado su físico y su saque para ser competitivo en superficies rápidas. Su actitud, siempre combativa, le ha convertido en el nuevo referente del vestuario. Capaz de asumir la presión, se presenta como el líder natural de un equipo que necesita referencias.

Curiosidades del España-Dinamarca en la Davis