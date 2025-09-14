  • ESP
    España América
Deportes

Batalla campal en la meta: cargas policiales en Madrid por protestas propalestinas

Cancelan la última etapa de la ‘Vuelta a España’ por las violentas protestas propalestinas alentadas por Sánchez

Vallas y botellas volaron en el Paseo del Prado mientras el pelotón buscaba llegar a Atocha; la Policía intervino con dureza y el recorrido final de la Vuelta quedó alterado

Cancelan la última etapa de la 'Vuelta a España' por las violentas protestas propalestinas alentadas por Sánchez
Propestas pro palestina en Madrid Agencias
Archivado en: Deportes

Más información

Ayuso sigue la carrera desde el coche del director en una vibrante clausura de la Vuelta

Ayuso sigue la carrera desde el coche del director en una vibrante clausura de la Vuelta

Jonas Vingegaard

El apoyo del Gobierno Sánchez a la violenta protesta de los pro-Hamas calienta el final de La Vuelta

La tarde madrileña, que debía coronar con fiesta deportiva la 90ª edición de la Vuelta Ciclista a España, se transformó en un escenario de tensión y violencia. Eran pasadas las 18.30 horas cuando la atmósfera en el Paseo del Prado, a la altura de la estación de Atocha, se enrareció: al grito de consignas propalestinas, manifestantes invadieron tramos del recorrido final. Vallas metálicas y botellas comenzaron a surcar el aire en dirección a la meta, obligando a los antidisturbios de la Policía Nacional a realizar contundentes cargas.

La tensión venía gestándose desde antes. Hacia las 17.30 horas, la organización de la Vuelta había anunciado de manera apresurada un cambio de recorrido tras el paso del pelotón junto al Templo de Debod. La alteración, que evitaba el paso por el centro de Alcobendas, fue interpretada como un movimiento para esquivar la presión de grupos movilizados, que ya habían ocupado varios puntos conflictivos. Sin embargo, el descontrol se trasladó a pleno corazón de la capital, justo cuando los ciclistas enfilaban hacia el Prado.

Los incidentes, motivados por las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, se convirtieron en los más graves hasta ahora en esta Vuelta. Para contener la avalancha de manifestantes, la Policía tuvo que repartir golpes con sus defensas y lanzar advertencias para despejar el asfalto. El objetivo: abrir paso a un pelotón que, perplejo, rodaba hacia una meta convertida en campo minado.

La protesta se enmarca en una serie de altercados que han marcado esta 90ª edición. En etapas previas ya se contabilizaban una veintena de detenidos por desórdenes públicos relacionados con actos de denuncia contra lo que los manifestantes llaman el “genocidio” en Gaza. Pero lo de este domingo, en Madrid, adquirió otra dimensión: el broche previsto de la gran ronda ciclista se vio teñido de disturbios, con la ciudad convertida en escenario de un choque abierto entre el deporte, la protesta política y la fuerza policial.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]