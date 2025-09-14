Cancelan la última etapa de la ‘Vuelta a España’ por las violentas protestas propalestinas alentadas por Sánchez

La tarde madrileña, que debía coronar con fiesta deportiva la 90ª edición de la Vuelta Ciclista a España, se transformó en un escenario de tensión y violencia. Eran pasadas las 18.30 horas cuando la atmósfera en el Paseo del Prado, a la altura de la estación de Atocha, se enrareció: al grito de consignas propalestinas, manifestantes invadieron tramos del recorrido final. Vallas metálicas y botellas comenzaron a surcar el aire en dirección a la meta, obligando a los antidisturbios de la Policía Nacional a realizar contundentes cargas.

La tensión venía gestándose desde antes. Hacia las 17.30 horas, la organización de la Vuelta había anunciado de manera apresurada un cambio de recorrido tras el paso del pelotón junto al Templo de Debod. La alteración, que evitaba el paso por el centro de Alcobendas, fue interpretada como un movimiento para esquivar la presión de grupos movilizados, que ya habían ocupado varios puntos conflictivos. Sin embargo, el descontrol se trasladó a pleno corazón de la capital, justo cuando los ciclistas enfilaban hacia el Prado.

Los incidentes, motivados por las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, se convirtieron en los más graves hasta ahora en esta Vuelta. Para contener la avalancha de manifestantes, la Policía tuvo que repartir golpes con sus defensas y lanzar advertencias para despejar el asfalto. El objetivo: abrir paso a un pelotón que, perplejo, rodaba hacia una meta convertida en campo minado.

La protesta se enmarca en una serie de altercados que han marcado esta 90ª edición. En etapas previas ya se contabilizaban una veintena de detenidos por desórdenes públicos relacionados con actos de denuncia contra lo que los manifestantes llaman el “genocidio” en Gaza. Pero lo de este domingo, en Madrid, adquirió otra dimensión: el broche previsto de la gran ronda ciclista se vio teñido de disturbios, con la ciudad convertida en escenario de un choque abierto entre el deporte, la protesta política y la fuerza policial.