La modelo Brooks Nader hacia ‘doblete amoroso’ con Alcaraz y Sinner durante el US Open de Tenis

A por todas.

Y sin recato alguno.

Pocas veces la pista central de Flushing Meadows ha visto tanto revuelo fuera de la cancha como en este US Open 2025.

La protagonista, lejos de ser la ganadora de algún título o la autora de un revés imposible, ha sido Brooks Nader, modelo estadounidense de 28 años y rostro habitual de la televisión y las revistas de moda.

Según las informaciones más recientes, la modelo habría simultaneado citas con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, números uno y dos del mundo respectivamente, durante el torneo más mediático del circuito.

En plena euforia por la victoria de Alcaraz —que suma su segundo US Open y se consolida como número uno del ranking ATP—, la prensa internacional no tardó en hacerse eco de los rumores sobre la vida sentimental del murciano.

Si bien la imagen de Nader animando al tenista español en las gradas disparó las especulaciones, lo que nadie esperaba era que la historia incluyese a Sinner, su rival directo en la final y amigo fuera del circuito.

A día de hoy, 15 de septiembre de 2025, el culebrón se ha viralizado hasta el punto de convertirse en tema de conversación en programas de televisión, redes sociales y, cómo no, entre los propios protagonistas del mundo del tenis y del espectáculo.

Carlos Alcaraz and Jannik Sinner were reportedly BOTH dating Sports Illustrated swimsuit model Brooks Nader at the same time, during the US Open! pic.twitter.com/49pORJJ1fL — MemerunnerGPT (@MemerunnerGPT) September 13, 2025

¿Amor, promoción o simple casualidad? Antecedentes de la historia

La primera señal de este inesperado “doblete amoroso” llegó de la mano de Grace Ann Nader, hermana de la modelo, que en una entrevista televisiva dejó caer que Brooks “jugaba a dobles románticamente con ambos finalistas masculinos” del US Open. La frase, tan ambigua como jugosa para la prensa rosa, ha sido interpretada como la confirmación de que Nader mantenía encuentros con Alcaraz y Sinner durante el torneo.

El asunto no terminó ahí. En el programa de Jimmy Kimmel, la propia Brooks fue preguntada abiertamente sobre si estaba saliendo con Sinner, a lo que contestó: “Estás cerca…”, sin desmentir del todo la relación. Más madera para la hoguera mediática.

Hay quien apunta a que la presencia de Nader en Nueva York, coincidiendo con la emisión de su reality show familiar ‘Love Thy Nader’ en Hulu, no es casual. Una fuente cercana a la modelo, citada por medios internacionales, sostiene que el verdadero objetivo de Brooks sería impulsar su carrera mediática y mantener su nombre en el candelero, más que consolidar una relación estable con alguno de los tenistas. No sería la primera vez que el deporte y la farándula se entrelazan con intereses cruzados y algo de “marketing emocional”.

Por si fuera poco, la trayectoria sentimental de Nader es digna de un guion de película. A sus 28 años ha sido relacionada con personajes tan diversos como el príncipe Constantino de Grecia, la exestrella de la NFL Tom Brady y el coreógrafo Gleb Savchenko, además de su reciente divorcio del empresario Billy Haire.

Los protagonistas: silencio, memes y focos

Ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner han hecho declaraciones públicas sobre el supuesto triángulo, aunque el español fue visto en compañía de las hermanas Nader tras la final y no ha ocultado su simpatía por la modelo. Sinner, fiel a su perfil discreto, ha optado por el mutismo absoluto, centrado en su progresión deportiva y ajeno, al menos de puertas afuera, a los vaivenes del corazón.

Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de memes comparando la situación con la película ‘Challengers’, donde Zendaya interpreta a una tenista envuelta en un triángulo sentimental con dos rivales. El paralelismo es tan evidente que la propia Brooks Nader ha bromeado con el tema en su cuenta de Instagram, alimentando aún más la especulación.

La prensa deportiva y del corazón, por su parte, se debate entre quienes ven en este “doblete amoroso” una simple anécdota más del universo celebrity y quienes apuntan a una estrategia de autopromoción perfectamente orquestada. En cualquier caso, el interés mediático está servido y ni la ATP ni los organizadores del US Open parecen muy preocupados por el giro de guion fuera de la pista.

Pronóstico: ¿romance duradero o historia de verano?

Pese al ruido mediático, las apuestas sobre un posible noviazgo formal entre Brooks Nader y alguno de los dos tenistas son, de momento, bajas. Los portales especializados y la prensa del corazón insisten en que no existe un compromiso oficial y que la relación, si es que la hubo, se limita a unas cuantas citas en Nueva York durante el torneo. La propia hermana de Nader lo dejó claro: “Salir con alguien es un término muy vago, pero sé que es el hombre del momento”.

En el mundillo del tenis, donde la concentración y la estabilidad emocional suelen ser claves para el rendimiento, pocos creen que una historia de este tipo vaya a distraer a Alcaraz o Sinner de su objetivo principal: seguir dominando el circuito y sumar nuevos títulos. Eso sí, los patrocinadores y las marcas ya frotan las manos ante el tirón mediático de esta insólita combinación de raquetas y glamour.

Curiosidades sobre el triángulo Nader-Alcaraz-Sinner

Brooks Nader ganó en 2019 el concurso Swim Search de Sports Illustrated Swimsuit, lo que disparó su carrera internacional.

La modelo cuenta con 1,7 millones de seguidores en Instagram y es protagonista de su propio reality, ‘Love Thy Nader’, junto a sus hermanas.

Carlos Alcaraz es el tenista más joven en alcanzar el número uno del ranking ATP tras Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Jannik Sinner, rival y amigo de Alcaraz, ha sido relacionado con varias figuras del deporte y el espectáculo, aunque siempre ha mantenido un perfil bajo fuera de la pista.

El triángulo ha sido comparado en redes con la trama de la película ‘Challengers’, protagonizada por Zendaya.

Ni la ATP ni los propios protagonistas han confirmado oficialmente ninguna relación, lo que ha disparado la imaginación de los seguidores.

Nader ha sido vinculada sentimentalmente con el príncipe Constantino de Grecia y el exjugador de la NFL Tom Brady, además de su reciente divorcio del empresario Billy Haire.

La frase “jugaba a dobles románticamente” de la hermana de Nader ya es tendencia en las redes sociales y ha dado lugar a decenas de memes y bromas en la comunidad tenística.

La modelo ha declarado en más de una ocasión que “estar en el centro de la noticia” es parte de su estrategia profesional y que disfruta siendo el foco de atención.

En el tenis moderno, las historias fuera de la pista pueden ser tan imprevisibles como un partido a cinco sets. Y, visto lo visto, el espectáculo no se detiene ni cuando se apagan los focos de Flushing Meadows.