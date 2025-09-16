Mbappé lidera un Real Madrid imperial en su estreno europeo ante el Olympique de Marsella

Bajo un calor sofocante que convirtió el Santiago Bernabéu en un invernadero, el Real Madrid estrenó su camino en la Champions con el brillo de siempre y las sombras de aún estar en fase de rodaje. El conjunto de Xabi Alonso se presentó exuberante, con ataques que desbordaron al Marsella en los primeros compases, pero padeció la falta de puntería y un contratiempo tan habitual como inoportuno: una roja a Carvajal que reavivó los fantasmas.

Se adelantó el Marsella a los 22 minutos, cuando Greenwood, omnipresente, cazó una pérdida de Güler y habilitó a Weah para que silenciara al estadio.

El Madrid respondió con una cascada de ocasiones: Mastantuono al palo, Rodrygo exigiendo a Rulli, Mbappé rozando el gol. El empate llegó por vía de Rodrygo, astuto en la conducción, que obligó a Kondogbia a derribarle dentro del área. Mbappé ejecutó con autoridad desde el punto de penalti y mantuvo vivo un primer tiempo eléctrico, de ida y vuelta, que mereció más renta blanca.

En la reanudación, el Madrid quiso abrir la cerradura marsellesa con tiros lejanos, y Mbappé estrelló uno en el larguero. Pero el físico le pasó factura al equipo de Xabi, mientras los franceses crecían en energía. Entonces llegó la acción desgraciada de todos los años: Carvajal, protagonista en un forcejeo tras un córner, vio la roja al cabecear con Rulli en pleno barullo. Un error pueril que dejó a su equipo con diez a falta de un cuarto de hora.

El duelo parecía encaminarse al drama cuando una mano de Medina, interpretada con lupa del reglamento, volvió a abrir el camino a la victoria. El VAR no corrigió y Mbappé, con frialdad, selló el 2-1 con su segundo penalti de la noche.

El Marsella apretó en el desenlace y Greenwood tuvo el empate en una volea que se fue alta, pero Courtois y la suerte sellaron la quinta victoria consecutiva de un Madrid con luces y sombras.

Triunfo sufrido, trabajado, con la cara de Mbappé como estandarte y el aviso de que aún falta pulir detalles. El Madrid promete espectáculo, incluso cuando suda más de la cuenta.