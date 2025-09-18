El 3-2 del Liverpool al Atlético será recordado por la imagen de Simeone cabreado como un mono y yéndose a por un hincha británico ‘peintero’

Cabreado como un mono.

Y con razón.

A lo que se suma que el Cholo tiene fusible cortos y es un tipo pasional.

El fútbol tiene noches que se quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva, y el enfrentamiento entre Liverpool y Atlético de Madrid del pasado miércoles 17 de septiembre de 2025 en la fase de grupos de la Champions League es, sin duda, una de ellas.

El resultado final, 3-2 para los reds, fue lo menos dramático de un partido marcado por la tensión extrema y un episodio insólito protagonizado por Diego Simeone, técnico rojiblanco.

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, todavía resuenan las imágenes en las redes y los debates en los medios: el Atlético logró igualar un 2-0 adverso con goles llenos de rabia y fe.

Sin embargo, cuando parecía que el empate era el premio merecido, Virgil van Dijk apareció en el descuento para marcar el tanto definitivo que desató la locura en Anfield.

This fella made Simeone lose his head 😂😂 pic.twitter.com/AnLWmBRF9X — EPL Bible (@EPLBible) September 18, 2025

El altercado: Simeone pierde el control

Lo que sucedió después del gol es ya material para crónicas y tertulias futboleras. Según captaron las cámaras de televisión y varios testigos presentes, Simeone se giró hacia la grada tras encajar el tercer gol. Un aficionado británico le dedicó una peineta descarada tras haberle estado insultando durante buena parte del encuentro. El técnico argentino, visiblemente alterado, salió disparado hacia la primera fila del público, encarando al seguidor y generando una trifulca con la seguridad del estadio y miembros de su propio staff que intentaban detenerle.

La reacción le costó la expulsión inmediata por parte del colegiado italiano Maurizio Mariai, quien posteriormente explicó que entendía la situación pero debía aplicar el reglamento. Simeone tuvo que abandonar el terreno de juego entre gritos y gestos airados, dejando una imagen poco habitual incluso para alguien acostumbrado a vivir los partidos con máxima intensidad.

El trasfondo: insultos constantes y gestos provocadores

En rueda de prensa, Simeone confesó haber sido objeto de insultos durante todo el partido: “Vienen siempre hablando de cuidar, cuidar… te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y vos no podés decir nada porque sos el entrenador. Obviamente que no es justificable mi reacción al insulto, pero ¿sabés lo que son 90 minutos que te insulten todo el tiempo? Te girás y con el gol del rival te siguen insultando. No es tan fácil”. Además, añadió con tono crítico: “Contra los insultos hacia los entrenadores también deberíamos pelear, porque no nos gusta recibir insultos todo el partido”.

Las cámaras de televisión mostraron al aficionado ‘red’ lanzando improperios y gestos obscenos repetidamente hacia Simeone y algunos jugadores colchoneros. La tensión fue acumulándose hasta explotar tras el gol decisivo.

Atlético, remontada épica sin premio

Si bien el foco mediático se centró en el incidente final, no hay que olvidar lo ocurrido sobre el césped. El Atlético fue capaz de reponerse a un arranque demoledor del Liverpool: dos goles tempraneros ponían cuesta arriba la noche para los rojiblancos. Sin embargo, los hombres del Cholo tiraron de garra y calidad para igualar el marcador en un Anfield absolutamente encendido.

El empate parecía sellado hasta ese fatídico córner en el minuto 92 donde Van Dijk se elevó por encima de todos para cabecear a gol. La alegría local contrastaba con la frustración visitante. Algunos analistas ya empiezan a especular sobre posibles sanciones adicionales para Simeone por su comportamiento, lo que podría condicionar próximos encuentros europeos.

Reacciones públicas y debate mediático

La expulsión ha generado un intenso debate sobre los límites del comportamiento tanto en las gradas como en los banquillos. Varios exjugadores han defendido la presión psicológica que sufren los técnicos en escenarios como Anfield. Otros han señalado la necesidad de endurecer las medidas contra los insultos constantes desde la grada –una cuestión cada vez más presente en las grandes ligas europeas–.

En Inglaterra se discute si debe sancionarse también al aficionado implicado, cuya actitud fue captada con claridad por las cámaras. La UEFA estudia ahora posibles castigos para ambos protagonistas.

Pronóstico: ¿cómo afecta esto al Atlético?

La derrota deja tocado al equipo madrileño pero no hundido; resta mucha Champions por delante. En cuanto a Simeone, su presencia en próximos partidos europeos queda en entredicho. Las casas de apuestas ya reflejan cierto pesimismo respecto a las opciones rojiblancas si su técnico principal no está disponible en el banquillo durante varias jornadas.

El ambiente interno parece estable gracias al carácter resiliente del grupo, aunque será clave observar cómo digieren esta secuencia ante rivales directos como Bayern o PSG.

Curiosidades del partido y sus protagonistas

Simeone ya había tenido encontronazos con la grada de Anfield en visitas anteriores.

en visitas anteriores. El aficionado implicado fue identificado por las cámaras y podría enfrentar sanciones internas.

Es la primera vez que Simeone recibe una roja directa por enfrentarse a un seguidor rival.

Van Dijk nunca había marcado un gol tan tardío en Champions.

El Atlético no ganaba en Anfield desde 2020.

Las redes sociales han convertido la peineta al Cholo en meme global.

En Inglaterra se debate si debe reforzarse la seguridad entre banquillos y público tras este incidente.

Tras su expulsión, Simeone tardó más de diez minutos en abandonar completamente la zona técnica.

Las apuestas previas daban favorito al Liverpool con cuota media 1.75; pocos preveían semejante desenlace.

Noches como estas confirman que la Champions League sigue siendo terreno fértil para emociones fuertes… y alguna pelea inesperada.