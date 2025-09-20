Cuándo, dónde y cómo ver por TV el Real Madrid vs Espanyol de la jornada 5 de la Liga

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la capital española bulle ante un duelo que, sobre el papel, enfrenta a dos equipos con aspiraciones muy diferentes pero con la historia recordando que nunca hay enemigo pequeño. El Real Madrid, líder sólido tras su victoria en Champions ante el Olympique de Marsella, recibe a un Espanyol que, pese a su modestia, sueña con asaltar el Bernabéu casi treinta años después de su última victoria en feudo blanco.

Dónde y cuándo ver el partido por TV

El balón comenzará a rodar en el Santiago Bernabéu a las 16:15 horas (hora peninsular española). Quienes no puedan acudir al estadio, tienen diversas opciones para seguir el encuentro en directo:

Movistar Plus+ : M+ LaLiga TV (dial 54), M+ LaLiga 2 (57), M+ LaLiga HDR (443) y LaLiga TV Bar, disponibles también en Orange TV (diales 110, 112, 111).

: M+ LaLiga TV (dial 54), M+ LaLiga 2 (57), M+ LaLiga HDR (443) y LaLiga TV Bar, disponibles también en Orange TV (diales 110, 112, 111). Streaming y online : Las plataformas Movistar Plus+ y Amazon Prime Video ofrecen el partido en streaming para sus abonados.

: Las plataformas Movistar Plus+ y Amazon Prime Video ofrecen el partido en streaming para sus abonados. Cobertura minuto a minuto: Los portales de medios deportivos, como Marca, AS y El Mundo, actualizarán la información al segundo y ofrecerán resúmenes y declaraciones tras el pitido final.

Para los aficionados fuera de España, el partido podrá seguirse en ESPN Select y ESPN App (Estados Unidos) y Sky Sports (México). Si se prefiere la radio, las principales cadenas nacionales cubrirán el partido con la emoción habitual.

Alineaciones probables y el enigma Vinicius

Xabi Alonso, fiel a su política de rotaciones ante la acumulación de partidos, podría introducir novedades en el once. La gran incógnita es Vinicius Junior. Tras su regreso de lesión y un rendimiento oscilante, el brasileño no tiene garantizada la titularidad, especialmente ante la irrupción de un Mbappé imparable, que suma cinco goles en los últimos diez días. La prensa apunta que Vinicius podría esperar su oportunidad en el banquillo, aunque no se descarta su presencia de inicio.

Posible alineación del Real Madrid:

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militão, Raúl Asencio, Fran García

Centrocampistas: Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler

Delanteros: Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinicius Junior o Rodrygo

El técnico no podrá contar con Dean Huijsen (expulsado) ni con Trent (lesionado). En la medular, la frescura de Valverde y la inteligencia táctica de Tchouaméni parecen fijas, mientras que Güler podría tener minutos para dar descanso a Kroos o Modric.

Posible alineación del Espanyol:

Portero: Marko Dmitrovic

Defensas: Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Carlos Romero

Centrocampistas: Edu Expósito, Urko González, Pol Lozano, Javi Puado

Delanteros: Dolan, Roberto Fernández

Manolo González afronta el partido con bajas sensibles, como la de Javi Hernández (lesión) y Pere Milla (sanción), pero recupera a Edu Expósito para el centro del campo.

Pronóstico y apuestas: ¿Habrá sorpresa?

Las casas de apuestas lo tienen claro: el Real Madrid es favorito, con cuotas que rondan el 1.30 por euro apostado, mientras que el triunfo del Espanyol se paga a más de 8.00. El empate cotiza sobre 5.50. Sin embargo, la exigencia física blanca tras la Champions y el “efecto rotaciones” abren la puerta a la sorpresa.

Algunos analistas no descartan un partido trabado, con un Espanyol ordenado y dispuesto a aprovechar cualquier despiste defensivo de los de Alonso. El pronóstico más repetido es el de victoria local, aunque más ajustada de lo habitual, y con el siempre presente suspense sobre la actuación de Vinicius.

Contexto histórico y datos recientes

El Espanyol no gana en el Bernabéu desde abril de 1996, cuando el VHS era el rey del salón y Ronaldo Nazário aún no había aterrizado en la Liga. Desde entonces, los pericos han sumado derrotas y algún empate heroico. El Madrid, por su parte, llega con una racha de cinco victorias consecutivas entre Liga y Champions, y la moral por las nubes tras el debut europeo.

En la última jornada liguera, el Real Madrid venció a domicilio a la Real Sociedad (1-2), mientras que el Espanyol firmó tablas ante el Mallorca. Los blancos lideran la clasificación, y los catalanes buscan afianzarse en la zona tranquila de la tabla.

Claves tácticas y la incógnita Vinicius

El duelo se presenta como un pulso entre el talento ofensivo del Madrid y la solidez táctica del Espanyol. Los de Xabi Alonso, fieles a su estilo de presión alta y circulación rápida, buscarán desbordar por bandas y aprovechar la movilidad de Mbappé. La incógnita está en si Vinicius, tras varias semanas de especulaciones sobre su estado físico y anímico, recuperará su sitio o si será Brahim Díaz quien acompañe al astro francés.

El Espanyol, consciente de sus limitaciones, apostará por el orden defensivo, la presión en bloque medio y las transiciones rápidas, con Puado y Dolan como principales armas ofensivas. Manolo González ya advirtió que “para ganar en el Bernabéu hay que hacer el partido perfecto y correr como animales”.

Curiosidades del Real Madrid-Espanyol y sus protagonistas

El último triunfo del Espanyol en el Bernabéu fue en 1996; desde entonces, 19 derrotas y 3 empates.

Kylian Mbappé ha marcado cinco goles en los últimos diez días, incluyendo Liga y Champions.

Vinicius Junior suma 3 goles y 1 asistencia en sus cinco partidos oficiales tras la lesión, aunque su rendimiento sigue bajo lupa.

El Espanyol fue el primer equipo que derrotó al Madrid en Cornellá tras la pandemia.

Manolo González, técnico perico, nunca ha puntuado como entrenador en el Bernabéu.

El árbitro del encuentro será Juan Martínez Munuera, del Comité Valenciano, con Daniel Trujillo Suárez en el VAR.

En la grada, se espera un lleno absoluto y ambiente de gran cita, con miles de seguidores del Espanyol desplazados a Madrid.

En el fútbol, como en la vida, nunca está dicha la última palabra. El Bernabéu aguarda su veredicto, con Vinicius como incógnita, Mbappé en plan estelar y el Espanyol soñando con la gesta. ¿Será hoy el día?