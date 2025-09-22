El Barça arrolla sin piedad al Getafe

El partido en Barcelona comenzó mucho antes del pitido inicial. Durante horas, la lluvia golpeó con fuerza y ​​dejó en vilo la celebración del encuentro. Se habló de suspensión, de campo impracticable, de una noche arruinada por el clima. Pero el Johan Cruyff respondió como pocas veces: drenaje impecable, hierba rápida, justo como le gusta a este Barça eléctrico. Y así arrancó una velada que pasó de la incertidumbre al júbilo culé.

Con el balón rodando ágilmente sobre la alfombra mojada, los de Flick activaron el modo que tanto recuerdan al Barça arrollador de la pasada campaña. El rival no era sencillo: el Getafe, incómodo, rocoso, capaz de que los partidos se le atraganten a cualquiera. No esta vez. El Barcelona encontró pronto el ritmo, la presión y la pegada que le habían costado recuperar en las primeras jornadas.

Ferran Torres fue el rostro de esa rotundidad. Su primera parte, una exhibición completa: dos goles, un remate al travesaño y un despliegue de presión, coraje y eficacia que le coloca en seria disputa con Lewandowski por la titularidad. El polaco tendrá que acelerar si no quiere que el banquillo sea su nuevo hábitat, porque el valenciano juega con hambre y decisión.

La 𝐜𝐫𝐨́𝐧𝐢𝐜𝐚 de una nueva victoria en el Johan Cruyff. 🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 21, 2025

No estuvo solo. Dani Olmo, escaso de minutos con Flick hasta ahora, apareció como si llevara meses al mando. Primero, un taconazo delicioso que ayudó a Ferran en el primer tanto. Después, el tercero del Barça con una definición impecable. El mensaje quedó claro: pide sitio a gritos en el once.

Y mientras tanto, Pedri volvió a ser Pedri. Suya fue la batuta, suyas las pausas y acelerones, suyas las diagonales filtradas que abren defensas sin que se note el esfuerzo. Cuando el canario juega con esas sensaciones, el Barça flota, se expande y parece estar en otro nivel. Koundé, más comedido en ataque, sumó en astucia con tres tarjetas forzadas antes del descanso.

El Getafe apenas pudo respirar en la primera mitad, sometida y sin un solo acercamiento real. Sólo al inicio de la segunda amagó con rebelarse, tres aproximaciones que encendieron alguna alarma, pero sin pólvora suficiente. Joan García fue un espectador más. El Barça retomó el pulso con naturalidad y Olmo puso el broche.

La tormenta de agua se transformó en otro, de goles y juego. En esa metamorfosis, el Barça confirmó que vuelve a rodar como máquina engrasada, sin importar qué piezas muevan Flick en la alineación. Lo sufrió el Getafe, lo recibió el Johan Cruyff y lo disfrutan unos culés que en cada jornada ven cómo su equipo recupera la sonrisa.