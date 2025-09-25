Paddy Pimblett enciende la UFC: reta a Ilia Topuria y sueña con un combate épico en el Bernabéu

La mañana del 25 de septiembre de 2025 ha traído consigo una sacudida en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) gracias a las explosivas declaraciones de Paddy Pimblett.

El británico, siempre amante del espectáculo, ha lanzado un desafío directo al campeón Ilia Topuria, sugiriendo un combate que fusionaría fútbol e historia: en el Santiago Bernabéu, prometiendo “aplastarle la cara frente a 90.000 personas”. Este icónico escenario, conocido por ser un templo del fútbol, podría convertirse ahora en el epicentro de un enfrentamiento que promete ser memorable.

La relación entre Pimblett y Topuria no es ni nueva ni amigable.

Sus intercambios verbales han mantenido en vilo a los aficionados durante años. La última salida del británico ha sido especialmente mordaz, tildando al Bernabéu de “agujero de mierda” y desafiando al hispanogeorgiano “frente a tus falsos compatriotas, porque tú eres alemán”.

En su reciente aparición en el canal de Youtube ‘Eldoberdan13’, Pimblett dejó claro que no solo busca una pelea, sino la oportunidad de ajustar cuentas en territorio hostil y dejar una marca indeleble en la historia del deporte.

El antagonismo entre estos luchadores se remonta a diversos episodios tensos, que incluyen comentarios sobre los orígenes de Topuria y la famosa guerra dialéctica sobre nacionalidades y logros deportivos. Pimblett, experto provocador, no dudó en utilizar incluso el conflicto entre Georgia y Rusia para provocar la reacción de su rival. Por su parte, Topuria tampoco se ha quedado atrás, alimentando esta rivalidad con respuestas punzantes, dejando claro que la animosidad es recíproca.

En lo deportivo, la situación es complicada. Ilia Topuria llega con una racha impresionante: tras conquistar el cinturón de peso pluma y defenderlo ante Max Holloway, subió a peso ligero para noquear a Charles Oliveira en el primer asalto, logrando así el doble campeonato y sumando su tercer K.O. consecutivo ante leyendas del octágono. Muchos expertos han calificado esta hazaña como una de las más destacadas en la historia reciente de la UFC.

Sin embargo, Pimblett se muestra desafiante. Aunque su victoria más sobresaliente fue ante Michael Chandler, fuera del top 10 del peso ligero, sostiene que su pelea es la que más interesa tanto a la UFC como a los aficionados. En su opinión, Topuria “tuvo un camino más fácil hacia el cinturón” y asegura estar listo para despojarlo de su título; aunque también reconoce que la estrategia de Oliveira ante Topuria fue “el peor plan de pelea que he visto en mi vida”.

El Bernabéu: ¿nuevo templo de las MMA?

La posibilidad de celebrar un evento UFC en el Santiago Bernabéu va más allá de una simple idea loca. La remodelación del estadio lo ha transformado en un espacio multifuncional apto para grandes espectáculos. Además, el reciente acuerdo entre la promotora y Paramount hace más factible organizar una cartelera numerada en España con horario europeo. Un combate entre Topuria y Pimblett tendría todos los ingredientes necesarios para convertirse en el mayor evento de MMA celebrado en suelo español.

No obstante, hay obstáculos por superar. Dana White, presidente de la UFC, ha expresado su descontento por el reciente careo no autorizado entre ambos luchadores después del UFC 317, enfatizando que esas situaciones deben ser mejor controladas. Además, la división ligera está más concurrida que nunca; nombres como Arman Tsarukyan y Justin Gaethje también están pidiendo su oportunidad. En este momento no hay confirmación oficial sobre quién será el próximo rival de Topuria; sin embargo, la presión mediática y el atractivo popular de Pimblett podrían jugar a favor suyo.

Pronóstico: ¿show garantizado o simple humo?

Las casas de apuestas aún no han lanzado cuotas oficiales para este posible combate; sin embargo, los analistas coinciden en que Topuria sería el claro favorito debido a su invulnerabilidad y contundencia mostrada en sus últimos enfrentamientos. No obstante, subestimar a Pimblett podría ser un error: su carisma, habilidad para generar expectación alrededor del combate y fortaleza mental lo convierten en un adversario complicado para cualquiera.

Si finalmente se lleva a cabo este duelo en el Bernabéu, no solo se rompería el esquema habitual del espectáculo; también se abriría paso hacia una nueva era para la UFC en Europa. Este enfrentamiento podría servir para cerrar —o añadir otro capítulo— a una de las rivalidades más intensas del presente.