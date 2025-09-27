Cuándo, dónde y cómo ver por TV el clásico Atlético de Madrid vs Real Madrid de la 7ª Jornada de Liga

Van a saltar chispas.

Porque uno se juega la vida y el otro el liderato.

El sábado 27 de septiembre de 2025, el Metropolitano se convertirá en el escenario del enfrentamiento más esperado de la séptima jornada de LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid se mide al Real Madrid en un partido repleto de rivalidad y tensión.

La cita comenzará a las 16:15 horas en España, con la atención centrada en si los hombres de Simeone lograrán detener la racha triunfal del equipo dirigido por Xabi Alonso, que ha cosechado una serie perfecta de victorias y lidera el campeonato con autoridad.

Los aficionados que no puedan estar presentes en el estadio podrán seguir el encuentro a través de DAZN LaLiga, disponible en Movistar (dial 55), Orange (dial 113) y LaLiga TV Bar.

Asimismo, el partido será accesible online mediante Marca.com y en directo por Radio Marca, para aquellos que prefieren la emoción del comentario clásico.

¿Cómo llegan los equipos? Números, rachas y contexto

El Atlético de Madrid llega tras una ajustada victoria frente al Rayo Vallecano (3-2), donde la figura destacada fue Julián Álvarez, quien anotó un hat-trick que lo coloca como una amenaza constante en ataque. Con nueve puntos acumulados, los colchoneros buscan encontrar la regularidad después de un inicio irregular.

En cambio, el Real Madrid aterriza como líder indiscutible, presentando seis victorias en seis encuentros y un impresionante diferencial goleador de 16:4. Esto refleja su solidez defensiva y una capacidad ofensiva letal, gracias a la incorporación de Kylian Mbappé, quien ha anotado ya nueve goles en siete partidos.

En su último encuentro directo en Champions, el Atlético se llevó una mezcla de emociones al ganar 1-0 en casa pero caer en penaltis en el Bernabéu. La rivalidad sigue candente y se espera un derbi lleno de intensidad.

Horarios y canales para ver el partido

Para quienes buscan emociones al instante sin acceso a DAZN, FuboTV ofrece una prueba gratuita en algunas localidades; sin embargo, DAZN sigue siendo la opción principal en España junto a las plataformas de radio y sitios deportivos.

Pronósticos y apuestas: ¿Quién parte como favorito?

Las casas de apuestas otorgan una ligera ventaja al Real Madrid. Las cuotas son las siguientes:

Atlético de Madrid: 3.00

3.00 Empate: 3.60

3.60 Real Madrid: 2.25

Esto se traduce en un 44,4% de probabilidades para que gane el Real Madrid, frente al 33,3% del Atlético y un 27,8% para que haya empate. Los analistas coinciden en que es probable que el Madrid mantenga su racha victoriosa; no obstante, no se descarta un empate con goles. Algunos apostadores incluso consideran un posible resultado final de 2-2.

Entre las opciones destacadas para apostar:

Doble oportunidad Real Madrid o empate: 1.36 (muy segura)

1.36 (muy segura) Ambos equipos anotan: 1.61 (alta probabilidad)

1.61 (alta probabilidad) Más de 2 goles: 1.72

Una recomendación interesante sería apostar a que Julián Álvarez marca gol (cuota 2.80), teniendo en cuenta su gran forma actual y su papel protagónico en el ataque rojiblanco.

Posibles alineaciones: talento y bajas clave

Las alineaciones todavía están sujetas a cambios inesperados, pero ya se vislumbran algunas novedades:

Atlético de Madrid:

Jan Oblak

Marcos Llorente

Clement Lenglet

José María Giménez

Javi Galán

Giuliano Simeone

Rodrigo de Paul

Pablo Barrios

Samuel Lino

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

Bajas confirmadas: Koke y Azpilicueta (lesión muscular).

Real Madrid:

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Antonio Rüdiger

Raúl Asencio

Ferlan Mendy

Aurélien Tchouaméni

Eduardo Camavinga

Brahim Díaz

Rodrygo

Vinícius Júnior

Kylian Mbappé

Bajas confirmadas: Dani Carvajal, Éder Militão, Dani Ceballos (lesión); Jude Bellingham (sanción).

Es probable que Xabi Alonso haga ajustes tácticos como es habitual. Courtois será indiscutible bajo palos, mientras que Mastantuono podría tener minutos durante la segunda parte.

Claves tácticas y jugadores a seguir

El encuentro tendrá varias claves tácticas importantes:

El Atlético deberá mostrar solidez defensiva mientras aprovecha la creatividad de sus estrellas como Álvarez y la visión ofensiva de Griezmann.

Por su parte, el Real Madrid confía en su tridente ofensivo formado por Mbappé-Vinícius-Rodrygo, con Valverde y Camavinga funcionando como motores del centro del campo.

La presión alta y un ritmo vertiginoso podrían abrir espacios que los blancos están acostumbrados a aprovechar rápidamente.

Los enfrentamientos individuales serán cruciales; especialmente aquellos que se den tanto por las bandas como por el centro del campo.

Curiosidades y datos para la sobremesa

Kylian Mbappé ha anotado nueve goles en siete partidos: un debut espectacular en LaLiga.

ha anotado nueve goles en siete partidos: un debut espectacular en LaLiga. Por otro lado, Julián Álvarez suma ya 21 goles esta temporada con catorce disparos solo en liga.

suma ya 21 goles esta temporada con catorce disparos solo en liga. El Real Madrid ha utilizado hasta dieciséis jugadores diferentes solo durante tres partidos.

Simeone lleva diez derbis sin perder como local en competiciones oficiales.

El último empate registrado en el Metropolitano data de 2022, cuando ambos equipos lograron marcar.

Este partido será arbitrado por el francés Clement Turpin , conocido por su firmeza ante protestas.

, conocido por su firmeza ante protestas. Desde 2022, DAZN LaLiga ha visto crecer su audiencia durante los clásicos un notable 12%.

Se espera lleno total en el Metropolitano: más de 67.000 espectadores.

Este derbi madrileño promete ser una montaña rusa emocional llena de polémicas y momentos inolvidables. No olvides preparar tu sofá, tus palomitas e incluso ese toque escéptico ante los pronósticos; porque aquí cualquier cosa puede suceder.