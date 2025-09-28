Cuándo, dónde y cómo ver por TV el Barcelona vs Real Sociedad de la jornada 7 de Liga

No hay nada como un domingo futbolero con sabor a gran partido para cerrar septiembre. En medio de una intensa actividad competitiva, el FC Barcelona recibe a la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys este domingo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 18:30 horas (CEST).

Se trata del encuentro más destacado de la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, donde ambos equipos tienen mucho que defender y las expectativas son elevadas.

Las miradas no solo estarán centradas en el terreno de juego, sino también en las gradas, que esperan un lleno absoluto, así como en los hogares de miles de aficionados, gracias a la retransmisión en directo por Movistar Plus+ y Orange TV Libre, dos plataformas que compiten por captar la atención del público y que aseguran un acceso multiplataforma para todos los seguidores.

¿Dónde y cómo ver el partido?

Movistar Plus+ : Disponible para cualquier suscriptor, no es necesario ser cliente de Movistar. La suscripción tiene un coste mensual de 9,99 euros y permite disfrutar del partido en HD desde móviles, tablets, Smart TV o ordenador. Además, incluye acceso a otros encuentros de LaLiga, Champions League, Europa League y otras competiciones internacionales.

: Disponible para cualquier suscriptor, no es necesario ser cliente de Movistar. La suscripción tiene un coste mensual de 9,99 euros y permite disfrutar del partido en HD desde móviles, tablets, Smart TV o ordenador. Además, incluye acceso a otros encuentros de LaLiga, Champions League, Europa League y otras competiciones internacionales. Orange TV Libre: Por solo 7,99 euros al mes, ofrece la posibilidad de seguir el partido en directo y da acceso a SkyShowtime. Su funcionamiento es similar al de Movistar Plus+, permitiendo contenidos bajo demanda y emisión simultánea en varios dispositivos.

Ambas plataformas brindan la oportunidad de disfrutar de la previa del encuentro desde las 18:23 horas en Movistar Plus+, con análisis, alineaciones y ambiente desde Montjuïc.

Contexto, antecedentes y lo que se juega cada equipo

El Barcelona llega al encuentro como segundo clasificado con 16 puntos (cinco victorias y un empate), después de vencer 3-1 al Real Oviedo en su último partido. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta este reto con la presión de mantenerse cerca del Real Madrid y con la Champions asomando a la vuelta de la esquina. Recupera a Lamine Yamal, mientras que Marcus Rashford vive un gran momento. La fortaleza defensiva y su capacidad ofensiva son clave para ellos, aunque gestionar los minutos se convierte en un desafío ante un calendario tan apretado.

Por otro lado, la Real Sociedad respira tras conseguir su primera victoria del curso frente al Mallorca (1-0, gol de Oyarzabal) y romper así una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Los dirigidos por Imanol Alguacil suman cinco puntos y buscan distanciarse de los últimos puestos; sin embargo, medirse al Barcelona en Montjuïc es una tarea complicada. El portero Remiro y el capitán Oyarzabal son los pilares de un equipo que prioriza la solidez defensiva y el juego colectivo, aunque necesita mejorar su capacidad anotadora.

Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos equipos han sido sinónimo de goles y espectáculo. El Barcelona suele ejercer su dominio como local, pero la Real Sociedad siempre presenta resistencia con su estilo audaz y vertical.

Posibles alineaciones

FC Barcelona Real Sociedad Joan García Remiro Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Casadó, De Jong Carlos Soler, Gorrotxa, Brais Bardghji, Dani Olmo, Rashford Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea Lewandowski

Estas alineaciones son orientativas y podrían variar según los últimos entrenamientos o decisiones técnicas tomadas en última instancia.

Pronóstico, apuestas y datos clave

Las casas de apuestas sitúan al Barcelona como favorito para llevarse el triunfo; las cuotas rondan 1,45 para una victoria local, 4,20 para el empate y 6,75 si gana la Real Sociedad. Se anticipa un partido lleno de goles debido al carácter ofensivo que caracteriza a ambos equipos y a su necesidad imperiosa por sumar puntos. Atención especial merece el regreso de Lamine Yamal y el estado físico de Lewandowski, mientras que en la Real Sociedad las esperanzas goleadoras recaen sobre Kubo y Oyarzabal.

Cómo seguir el partido si no tienes televisión de pago

Las emisoras deportivas nacionales (Cadena SER, COPE, Onda Cero) ofrecerán narración en directo.

Las redes sociales oficiales de ambos clubes proporcionarán actualizaciones instantáneas e imágenes en tiempo real.

Plataformas digitales como FotMob o Sofascore permiten seguir estadísticas y jugadas clave minuto a minuto.

Un clásico renovado en el ‘teatro’ de Montjuïc

El Estadi Olímpic Lluís Companys se ha convertido en la casa provisional del Barcelona; un escenario que ha ido ganando adeptos con cada encuentro disputado. A pesar del anhelo por el Camp Nou , esta temporada está brindando noches memorables. Se espera un ambiente electrizante tanto entre los espectadores como frente a las pantallas; uno de esos partidos que pueden marcar pautas importantes incluso siendo septiembre.

Curiosidades y datos llamativos

El último enfrentamiento entre Barcelona y Real Sociedad en Montjuïc concluyó con una victoria azulgrana por 2-1.

Robert Lewandowski ha anotado al menos un gol en cuatro de los seis partidos disputados esta temporada.

ha anotado al menos un gol en cuatro de los seis partidos disputados esta temporada. La Real Sociedad no ha ganado como visitante ante el Barcelona desde abril de 1991.

Con solo 18 años, Lamine Yamal es el jugador más joven convocado entre ambos equipos.

es el jugador más joven convocado entre ambos equipos. Tanto Movistar Plus+ como Orange TV Libre permiten ver el partido simultáneamente hasta en cuatro dispositivos diferentes; ideal para quienes quieren disfrutarlo sin perderse ni un detalle.

como permiten ver el partido simultáneamente hasta en cuatro dispositivos diferentes; ideal para quienes quieren disfrutarlo sin perderse ni un detalle. El Estadi Olímpic fue sede inaugural durante los Juegos Olímpicos del 92; hoy se ha transformado en fortaleza culé por obligación…y también por devoción.

En Montjuïc todo está preparado para un enfrentamiento que promete emociones intensas , goles espectaculares e incluso alguna sorpresa que avive las charlas futbolísticas del lunes.