Díaz Ayuso impulsa becas para premiar la excelencia académica y deportiva

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes las nuevas becas que premian el rendimiento académico y deportivo a los 84 alumnos de universidades y centros superiores de enseñanzas artísticas beneficiarios de esta primera convocatoria. Con estas ayudas, el Ejecutivo regional quiere reconocer a los estudiantes que, además de destacar por su trabajo y capacidades intelectuales, han sobresalido por sus esfuerzos y resultados en el ámbito del deporte de competición.

“Se habla del esfuerzo y del mérito como algo abstracto, cuando vosotros sois la viva imagen de esos conceptos, porque con ese trabajo habéis logrado unas cualificaciones extraordinarias mientras seguíais con los entrenamientos durísimos”, ha enfatizado Díaz Ayuso.

Estas becas cuentan con una dotación económica de 2.100 euros y, para optar a ellas, se deben acreditar unas notas mínimas en el último curso terminado, que dependen de los estudios realizados. Concretamente, los de nuevo ingreso a la universidad deben tener 10,8 puntos y los que acceden a centros superiores de enseñanzas artísticas 10, mientras que los ya matriculados en ambas especialidades tienen que haber obtenido un mínimo de entre 6,65 y 7,65 puntos.

Además, deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos deportivos: haber participado en campeonatos de Europa o del Mundo; ser medallistas en los de España o estar entre los tres primeros del ranking nacional oficial publicado por la Federación de la disciplina correspondiente. El objetivo de esta iniciativa es compensar la dedicación que conlleva compatibilizar estudios y competiciones deportivas con óptimos resultados.

Estas nuevas ayudas, ha señalado la presidenta, “obedecen a los mismos valores” y se suman a las ya consolidadas Becas de Excelencia, con las que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades reconoce el mérito de los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas que han obtenido los mejores resultados académicos.

Atención psicológica a través del programa Confía

Por otro lado, Díaz Ayuso ha subrayado que este mes se estrena el programa Confía de la Comunidad de Madrid, que ofrecerá atención psicológica permanente a los deportistas que pertenecen a los programas de tecnificación. “Muchos nos han trasladado la necesidad de recibir un apoyo extraordinario en momentos decisivos, por ejemplo, ante las competiciones de alto nivel, para gestionar la presión, el estrés, la motivación y la resistencia ante situaciones que son tan exigentes y propias del deporte de alto rendimiento”, ha concluido.