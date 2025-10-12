España asegura su liderato con una fácil victoria ante Georgia

Este 11 de octubre de 2025, España se enfrentó a Georgia en un partido crucial para la fase de clasificación del Mundial 2026. El encuentro, disputado en el estadio Martínez Valero de Elche, tuvo como protagonistas a dos jóvenes talentos que brillaron en el terreno de juego. Yeremy Pino abrió el marcador en el minuto 24 y, más tarde, Mikel Oyarzabal selló la victoria con un golazo de falta directa en el minuto 63.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró una gran solidez, a pesar de las bajas importantes que afectaron a la plantilla. Jugadores clave como Rodrigo Hernández, Dani Carvajal, Olmo, Lamine Yamal y Nico Williams no pudieron estar presentes, pero los que saltaron al campo demostraron que hay un fondo de armario capaz de mantener el nivel competitivo.

Durante el primer tiempo, España dominó la posesión y creó varias ocasiones claras. En un momento destacado, un posible penalti a favor no fue concedido tras una revisión del VAR. En cambio, fue Ferran Torres quien tuvo la oportunidad desde los once metros, pero su disparo se fue desviado. A pesar de este tropiezo, la selección mantuvo su presión sobre la defensa georgiana.

Un partido con emociones

La llegada del segundo tiempo no alteró el guion del partido. Con una clara intención ofensiva, Pedro Porro y Oyarzabal estuvieron cerca de aumentar la ventaja con disparos que impactaron en los postes. La actuación del portero georgiano, Mamardashvili, fue fundamental para evitar un marcador más abultado; realizó varias intervenciones destacadas que mantuvieron a su equipo con opciones hasta el final.

Con esta victoria, España se coloca líder del Grupo E con un total de 9 puntos tras tres partidos disputados. Su más cercano perseguidor es Turquía, que suma 6 puntos. El próximo desafío será contra Bulgaria el martes 14 de octubre en Valladolid. La selección española busca repetir sus buenos resultados para acercarse cada vez más al sueño mundialista.

Datos destacados del encuentro:

Goles: Yeremy Pino (24′) Mikel Oyarzabal (63′)

Oportunidades fallidas: Penalti fallado por Ferran Torres Disparos al poste: Pedro Porro y Oyarzabal

Bajas importantes: Rodrigo Hernández Dani Carvajal Olmo Lamine Yamal Nico Williams



Mirando hacia adelante

El camino hacia el Mundial sigue su curso y España ha demostrado ser un equipo sólido y competitivo. Sin embargo, los próximos encuentros serán decisivos para afianzar su posición en las eliminatorias. Con una plantilla joven y talentosa, las expectativas son altas.

Vale la pena mencionar que este triunfo no solo refuerza la moral del equipo sino que también ilusiona a una afición ávida de éxitos internacionales tras años de altibajos.

Curiosidades sobre los protagonistas:

Yeremy Pino , a sus apenas veinte años, continúa sorprendiendo con su capacidad goleadora.

, a sus apenas veinte años, continúa sorprendiendo con su capacidad goleadora. Mikel Oyarzabal es conocido por su precisión en los tiros libres; este gol es prueba de ello.

es conocido por su precisión en los tiros libres; este gol es prueba de ello. El portero georgiano Mamardashvili ha sido clave para mantener a su selección en partidos difíciles.

En resumen, España avanza con paso firme hacia su objetivo mundialista. Con cada partido se siente más cerca del éxito deseado y los aficionados pueden soñar con lo que está por venir.