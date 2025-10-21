Champions League en directo: horarios y canales para seguir a Real Madrid, Atlético y Barcelona esta jornada

La Champions League vuelve este martes 21 y miércoles 22 de octubre de 2025 con una jornada que promete ser intensa, llena de emociones y con muchos nervios en las gradas. Tres de los grandes clubes españoles —FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid— se enfrentan a desafíos cruciales en sus grupos, lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo y dónde seguir sus partidos en directo sin perderse un solo instante?

El canal que tiene el control esta temporada es Movistar Liga de Campeones, accesible en el dial 50 para los abonados de Movistar+ y también en streaming a través de la app Movistar+ en cualquier dispositivo: móvil, tablet o Smart TV. Para los verdaderos aficionados al fútbol, el paquete de deportes es imprescindible, aunque su coste mensual puede resultar elevado: el abono completo ronda los 89€/mes, incluyendo fibra, móvil y el paquete de Champions. Pero, claro está, nadie dijo que seguir la Champions fuese económico; el fútbol de élite tiene su precio.

Calendario, horarios y sedes: la agenda esencial

La jornada comienza hoy, martes 21 de octubre, con dos encuentros que podrían definir el futuro inmediato de nuestros representantes.

FC Barcelona vs. Olympiacos Martes 21/10, 18:45 horas Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona) Movistar Liga de Campeones / App Movistar+



El conjunto dirigido por Xavi Hernández recibe al Olympiacos con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos tras un inicio de fase de grupos más irregular de lo esperado. Este horario temprano permitirá disfrutar de una cena tranquila después del partido; aunque para los supersticiosos, jugar tan pronto siempre genera algo de inquietud.

Arsenal vs. Atlético de Madrid Martes 21/10, 21:00 horas Emirates Stadium (Londres) Movistar Liga de Campeones / App Movistar+



El Atlético bajo las órdenes de Simeone se enfrenta a un Arsenal que busca recuperar su estatus en Europa. Se prevé un partido lleno de tensión en el Emirates Stadium, donde los colchoneros suelen mostrar su faceta más competitiva. La emisión será en directo; aunque más de uno necesitará una tila para aguantar esos minutos finales.

Real Madrid vs. Juventus Miércoles 22/10, 21:00 horas Santiago Bernabéu (Madrid) Movistar Liga de Campeones / App Movistar+



El plato fuerte llega el miércoles. El Real Madrid se enfrenta a la Juventus en un duelo que evoca recuerdos históricos y noches mágicas en el Bernabéu. Los afortunados poseedores de una entrada deberán acceder al estadio exclusivamente con su móvil; los precios para el público general oscilan entre los 100€ en las gradas superiores hasta los 230€ en tribuna. Para quienes no puedan asistir, sofá, manta y Movistar Liga de Campeones serán sus mejores aliados.

¿Cómo ver los partidos? Opciones televisivas y streaming

En España, Movistar Liga de Campeones monopoliza la Champions tanto en televisión como a través de su app oficial para quienes prefieren disfrutar del fútbol por streaming. Solo es necesario ser suscriptor del paquete que incluya deportes para acceder al canal en directo. La retransmisión es completa e incluye previas, análisis y el habitual despliegue técnico que caracteriza a Movistar; sin embargo, el precio del servicio sigue generando debate entre los aficionados.

Los usuarios de Orange TV también tienen acceso al canal, pero deben contratar un paquete similar con precios algo más bajos (desde 70€/mes el primer año), aunque después del periodo inicial el coste aumenta considerablemente. Por supuesto, no hay emisión abierta; así que no esperes encontrarlos en la TDT tradicional ni en plataformas gratuitas.

Para aquellos rezagados o amantes del análisis estadístico, la app Movistar+ permite ver repeticiones y análisis detallados e incluso retroceder durante la retransmisión si te has perdido ese golazo del que todos hablan en redes sociales.

Pronósticos y ambiente: ¿qué esperar de los partidos?

Las casas de apuestas sitúan como favoritos al Real Madrid y al FC Barcelona en sus respectivos encuentros. En cuanto al Atlético, se enfrenta a una visita complicada; las cuotas anticipan un duelo muy equilibrado ante el Arsenal, donde el empate tiene una cotización bastante baja —un reflejo del carácter duro y pragmático que caracteriza a los rojiblancos.

La expectación es palpable en las ciudades donde se disputan estos encuentros; las entradas están agotadas tanto en el Bernabéu como en el Emirates Stadium. Los precios para ver al Real Madrid–Juventus son elevados: desde los 100€ en las gradas superiores hasta más de 230€ en tribuna; hay opciones VIP que superan incluso los 490€. Para quienes no tengan esa suerte, la televisión y el streaming son la solución ideal.

Guía rápida de partidos, horarios y canales

Partido Fecha y hora Estadio Canal/Streaming FC Barcelona vs. Olympiacos Martes 21/10, 18:45 Estadi Olímpic Lluís Companys Movistar Liga de Campeones Arsenal vs. Atlético de Madrid Martes 21/10, 21:00 Emirates Stadium Movistar Liga de Campeones Real Madrid vs. Juventus Miércoles 22/10, 21:00 Santiago Bernabéu Movistar Liga de Campeones

Curiosidades sobre esta jornada y sus protagonistas

El Real Madrid no ha perdido un solo partido como local durante la fase de grupos desde hace cinco años.

no ha perdido un solo partido como local durante la fase de grupos desde hace cinco años. La Juventus regresa al Bernabéu tras una histórica eliminación hace cinco años marcada por decisiones arbitrales polémicas.

regresa al Bernabéu tras una histórica eliminación hace cinco años marcada por decisiones arbitrales polémicas. El FC Barcelona disputará su primer encuentro europeo esta temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys debido a obras en el Camp Nou.

disputará su primer encuentro europeo esta temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys debido a obras en el Camp Nou. En semifinales Europa League del año pasado se enfrentaron Arsenal y Atlético , saldándose con victoria rojiblanca.

y , saldándose con victoria rojiblanca. Las audiencias promedio para los partidos europeos superan el millón por jornada.

En noches europeas intensas como estas, Movistar Liga de Campeones llega a emitir hasta cinco partidos simultáneamente con opción mosaico.

llega a emitir hasta cinco partidos simultáneamente con opción mosaico. Para acceder al Bernabéu durante estos encuentros europeos solo se permite entrada digital; está prohibido presentar entradas impresas por razones de seguridad.

Las casas apuestan por Real Madrid y Barcelona como firmes candidatos al título esta temporada.

El precio medio para asistir a un partido del Real Madrid supera los 150€, siendo uno de los más altos entre clubes españoles.

La app Movistar+ ofrece repeticiones instantáneas así como análisis tácticos detallados incluyendo mapas térmicos.

Una jornada donde emoción e innovación se combinan para asegurar que ningún aficionado pierda detalle del mejor fútbol europeo.