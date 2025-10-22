El Manchester City se impone al Villarreal, con un Erling Haaland matador

Este martes, 21 de octubre de 2025, el Estadio de la Cerámica fue testigo de un enfrentamiento desigual entre dos equipos que se encuentran en extremos opuestos del fútbol europeo.

El Manchester City dejó claro por qué es uno de los favoritos para alzarse con el título de la Champions League, mientras que el Villarreal volvió a evidenciar sus limitaciones frente a adversarios de primer nivel.

El resultado final (0-2) es un reflejo claro de la superioridad del conjunto inglés y deja al equipo castellonense al borde de la eliminación matemática en una fase de grupos que se le está haciendo cuesta arriba.

El encuentro comenzó con el City tomando las riendas desde el primer minuto.

Erling Haaland, en un momento dulce, no tardó en dar señales de aviso: a los cuatro minutos ya había inquietado a la defensa local. El delantero noruego, quien lleva doce partidos seguidos anotando entre su club y la selección, abrió el marcador en el minuto 17 gracias a una asistencia precisa de Rico Lewis.

Este gol llegó tras una jugada colectiva que desarmó al bloque amarillo, incapaz de detener la rápida y vertical circulación del juego del equipo visitante.

Aunque el Villarreal trató de reaccionar, las oportunidades fueron escasas durante la primera mitad. Antes del descanso, Bernardo Silva amplió la ventaja al rematar con cabeza un centro perfectamente medido de Savinho. El portugués apareció solo en el área pequeña para sellar el dominio inglés.

Análisis táctico: Control y desequilibrio

El planteamiento táctico de Pep Guardiola brilló con luz propia. El City optó por una posesión alta, movimientos laterales para estirar al rival y cambios de ritmo para aprovechar los espacios entre líneas. Jeremy Doku, por la banda izquierda, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los defensores del Villarreal, quienes no lograron frenar sus desbordes ni sus incursiones hacia el área.

En el centro del campo, Rodri y Lewis aportaron equilibrio y salida limpia del balón, mientras que Haaland no solo fue un referente ofensivo, sino también el primer defensor en las acciones de presión alta.

En cuanto a su estrategia, Marcelino eligió un once físico y rápido, con Pépé, Mikautadze y Buchanan en ataque buscando sorprender mediante contraataques. Sin embargo, el bloque local nunca…