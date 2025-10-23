Ilia Topuria acepta el reto de Paddy Pimblett: el combate que la UFC anhela para iniciar una nueva era

En el ambiente de la UFC se respira tensión, negocio y espectáculo.

Ilia Topuria, conocido como “El Matador”, ha aceptado –o al menos no ha rechazado– el desafío público que le lanzó Paddy Pimblett, el carismático británico que destaca tanto por su rendimiento en el octágono como por sus provocaciones verbales.

La UFC, siempre atenta a aprovechar la tensión y el morbo, ve este enfrentamiento como la pieza central para dar inicio a su contrato televisivo estrella con Paramount+ en enero de 2026 en Los Ángeles.

Esta rivalidad tiene un largo recorrido. Topuria y Pimblett han estado intercambiando dardos, miradas desafiantes e incluso algún roce físico en hoteles y conferencias de prensa durante años.

Lo que antes eran simples provocaciones en X (antes Twitter) ha evolucionado hacia una posibilidad real de combate, con millones en juego, patrocinadores ansiosos y un público expectante por ver cómo se resuelve esta enemistad que va más allá del ámbito deportivo.

Todo comenzó con un intercambio virtual. El británico, siempre listo para caldear el ambiente, lanzó comentarios despectivos sobre Georgia, tierra natal de Topuria. Este último respondió con firmeza, y desde entonces, la tensión ha ido creciendo. En marzo de 2022, ambos estuvieron a punto de enfrentarse a golpes en un hotel, apenas tres días antes de compartir cartelera.

Desde aquel incidente, las trayectorias de ambos luchadores han seguido caminos paralelos pero también convergentes. Topuria ha conquistado el peso pluma y ahora da el salto al peso ligero, donde se encuentra a un paso de pelear por el título vacante ante Charles Oliveira, tras los movimientos sísmicos provocados por la salida de Islam Makhachev. Por su parte, Pimblett llega tras una victoria contundente ante Michael Chandler y no oculta sus aspiraciones: desea el cinturón y quiere que sea Topuria quien lo ponga en juego.

¿Quién es el favorito?

Las casas de apuestas aún no han lanzado cuotas definitivas para este hipotético combate entre Topuria y Pimblett, pero los analistas coinciden: el hispanogeorgiano parte con ligera ventaja gracias a su potente pegada, su defensa sólida y su historial invicto. Sin embargo, no hay que subestimar al carismático Pimblett; su capacidad para desconcertar a sus rivales mantiene viva la incertidumbre. Nadie olvida su sorprendente victoria sobre Chandler ni su habilidad para salir adelante ante situaciones adversas.

Topuria destaca por su boxeo técnico combinado con agresividad. Pimblett es un grappler hábil e impredecible.

Si se lleva a cabo este combate, sería considerado uno de los mayores eventos en peso ligero desde McGregor vs Nurmagomedov según muchos comentaristas.

Ambos luchadores han manifestado estar dispuestos a aceptar este combate si la UFC lo propone. Pimblett ya se imagina “desfigurando” a Topuria en un encuentro que promete emociones intensas e incluso alguna sorpresa inesperada.

Claves tácticas y estratégicas del posible enfrentamiento

La UFC es consciente del atractivo que ambos luchadores generan; ya están moviendo hilos para convertir esta pelea en el gran reclamo del nuevo ciclo televisivo. Si todo marcha según lo previsto, enero podría traer consigo una noche histórica en Los Ángeles.

Topuria intentará presionar constantemente cerrando distancias para aprovechar su potencia durante los intercambios cortos.

Por otro lado, Pimblett podría optar por desgastar al hispanogeorgiano durante los primeros asaltos y utilizar su superioridad en suelo si la pelea se extiende.

El aspecto psicológico jugará un papel crucial: toda esa historia cargada de odio puede beneficiar a quien logre mantener mejor los nervios ante tanta presión mediática.

El gran negocio: Paramount+, la UFC y el final del PPV

El enfrentamiento entre Topuria y Pimblett se perfila como la gran atracción para el primer evento numerado del nuevo acuerdo televisivo de la UFC en Estados Unidos, programado para enero de 2026 en Los Ángeles. Este acuerdo con Paramount+, valorado en 7.700 millones de dólares y con una duración de siete años, marca el fin del modelo tradicional de pago por evento (PPV) a favor del sistema de suscripción, lo que abre las puertas a una audiencia potencialmente más amplia y joven.

Paramount+ emitirá todos los eventos numerados así como los Fight Night de la UFC; CBS transmitirá las peleas más relevantes en abierto.

Este modelo busca democratizar el acceso y aumentar la visibilidad de las estrellas emergentes como Topuria, quien ya es considerado un rostro global por la UFC.

Elegir Los Ángeles para este debut no es casualidad. La ciudad es icónica; es un epicentro del entretenimiento mundial y alberga comunidades hispanas y británicas muy activas. El enfrentamiento entre Topuria y Pimblett encaja perfectamente para dar inicio a una etapa que podría transformar la relación entre la UFC y sus seguidores.