Cuándo, cómo y dónde ver por TV el clásico Real Madrid vs Barcelona de la 10ª jornada de Liga

Cuando el calendario marca clásico Real Madrid vs Barcelona, el Planeta Tierra se detiene.

Los bares se llenan hasta los topes y hasta aquellos vecinos que normalmente no siguen el fútbol se asoman para preguntar por el resultado.

Este domingo, 26 de octubre de 2025, a las 16:15, el Real Madrid se enfrenta al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, un encuentro que podría definir el rumbo de la temporada.

Pero atención, porque el lunes 27, a las 21:00, el Atlético de Madrid visitará al Real Betis en el Benito Villamarín, cerrando así una jornada 10 de LaLiga EA Sports que promete dejar titulares para todos los gustos.

¿Cómo y dónde ver los partidos estrella de la jornada?

Seguir el clásico en España se ha convertido en un ritual moderno.

El partido Real Madrid vs Barcelona será emitido en directo por DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar y 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar y 114 de Orange TV), además de LaLiga TV Bar para locales públicos.

También podrás verlo a través de la app de DAZN, accesible desde móviles, tablets, ordenadores y Smart TV. Así que no hay excusa: si decides no verlo es porque prefieres evitar la tensión que provoca.

En lo que respecta al Real Betis-Atlético de Madrid del lunes a las 21:00, será emitido en Movistar+ LaLiga, también disponible para clientes de Orange TV. Aunque algunas fuentes sugieren que podría jugarse en La Cartuja, lo cual añade un toque más a la habitual confusión organizativa sobre los estadios.

Antecedentes y clima previo: la Liga, al rojo vivo

El clásico llega con un Real Madrid como líder con apenas dos puntos sobre el Barcelona, lo que añade emoción al enfrentamiento.

El equipo blanco, bajo las órdenes de Xabi Alonso, busca venganza tras haber perdido todos sus encuentros contra los azulgranas en la última campaña.

Ahora cuenta con un Mbappé en estado de gracia y una plantilla que, aunque presenta algunas dudas físicas (con Rüdiger, Carvajal, Alaba y Huijsen entre algodones), parece haber encontrado un equilibrio más sólido.

El Barcelona llega a Madrid tras un inicio irregular y con las derrotas ante Sevilla y PSG aún presentes.

Además, su parte médica recuerda a una sala de espera: Flick no podrá contar con Gavi, Lewandowski, Dani Olmo, Ter Stegen ni Joan García; aunque espera recuperar a Ferran Torres y Raphinha sobre la bocina.

El morbo está servido: ¿podrá repetir el Barça lo logrado el año pasado o será el Madrid quien tome ventaja en la tabla?.

Respecto al Betis-Atlético, el choque por la cuarta y quinta plaza promete ser intenso. El Betis dirigido por Pellegrini viene de un agónico empate ante Villarreal (2-2), donde Antony brilló con un doblete marcando incluso en el último suspiro. Por su parte, el Atlético llega tras una victoria ajustada ante Osasuna celebrando también el regreso goleador de Thiago Almada.

Los rojiblancos han mostrado solidez defensiva; sin embargo, visitar el Villamarín siempre resulta complicado para los del norte.

El Clásico: datos, historia y apuestas

Las estadísticas históricas del clásico están muy equilibradas: 105 victorias para el Real Madrid frente a 104 del Barcelona y 52 empates; con los blancos anotando 443 goles por 432 de los azulgranas.

Si esto no fuera suficiente aliciente, la rivalidad entre ambas aficiones asegura que cada detalle sea examinado hasta la saciedad.

Las casas de apuestas muestran un ligero favoritismo hacia el Real Madrid por ser local y llegar con mejor ánimo. Sin embargo, es bien sabido que en este tipo de partidos nada está garantizado; un gol en los últimos instantes puede alterar por completo la narrativa del campeonato.

Real Betis vs Atlético: contexto y posibles alineaciones

Ambos equipos llegan con dinámicas diferentes pero urgidos por sumar puntos. El Betis ocupa actualmente la quinta posición buscando acercarse a zona Champions; mientras tanto, el Atlético quiere mantener su lugar entre los mejores sin perderle pisada al líder. Las alineaciones probables son:

Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Fornals, Amrabat, Lo Celso; Antony, Cucho Hernández, Abde.

Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Fornals, Amrabat, Lo Celso; Antony, Cucho Hernández, Abde. Atlético: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Álex Baena, Julián Álvarez.

Se espera un ambiente eléctrico en Sevilla donde vivir el fútbol es casi una religión. Además cabe recordar que aquí es donde más puntos ha dejado escapar el Atlético en ocasiones pasadas.

Programación y horarios internacionales

Para aquellos que siguen La Liga desde otras partes del mundo aquí están algunos horarios destacados del clásico del domingo:

Argentina y Brasil: 11:15

México: 08:15

Estados Unidos (ET): 10:15

Alemania, Italia y Francia: 16:15

Reino Unido y Portugal: 15:15

Y sobre el Betis-Atlético será a las 21:00 hora española con retransmisión exclusiva en Movistar+ además de tener opción para seguirlo online en HD a través de diversas plataformas.

Curiosidades y datos de interés

Este clásico será el primero dirigido por Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

El Santiago Bernabéu ha sido escenario de más de 90 clásicos oficiales.

El Barcelona no gana en Liga en este estadio desde la temporada 2022/23.

El Betis ha logrado remontar dos partidos esta temporada gracias a goles marcados en tiempo añadido.

Simeone ya suma más de 400 partidos dirigiendo al Atlético.

Antony se ha convertido en figura destacada del Betis anotando cuatro goles en las últimas dos jornadas.

Este clásico será visto en más de 180 países alcanzando potencialmente a más de 600 millones de espectadores.

En una jornada repleta de emociones aseguradas solo queda elegir bando preparar tu bufanda y disfrutar del espectáculo.

Al fin y al cabo, el fútbol —como la vida— siempre tiene espacio para sorpresas inesperadas.