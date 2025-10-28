El Atlético rompe su maldicion como visitante y tumba al Betis en La Cartuja con goles de Giuliano y Baena

La noche del 27 de octubre de 2025 se inscribirá en la memoria reciente del Atlético de Madrid. En el Estadio de La Cartuja, hogar habitual del Betis durante esta temporada, los rojiblancos quebraron su maleficio como visitantes en LaLiga EA Sports. Mostraron una imagen sólida y eficaz ante un rival que no conocía la derrota en casa desde finales de agosto.

El 0-2 final, con tantos de Giuliano Simeone y Álex Baena, impulsa al equipo de Diego Pablo Simeone hacia los puestos de Champions y devuelve la confianza a una plantilla que necesitaba oxígeno tras la dura goleada sufrida en Londres.

El partido comenzó a un ritmo trepidante. Apenas tres minutos fueron suficientes para que Giuliano, alejándose cada vez más de la sombra familiar, conectara una volea zurda espectacular tras un despeje fallido de la defensa bética.

Pau López, el portero local, poco pudo hacer ante un disparo ajustado al poste. Este gol tempranero condicionó el desarrollo del encuentro: el Betis, bajo la dirección de Manuel Pellegrini, tomó el control del balón y generó oportunidades, pero se encontró repetidamente con la figura imponente de Jan Oblak, quien realizó intervenciones decisivas, sobre todo ante Abde y Lo Celso.

No obstante, la frialdad atlética volvió a manifestarse en el tiempo añadido de la primera parte. Baena, en su primer gol como colchonero, remató con fuerza un contragolpe iniciado por Julián Álvarez, sentenciando así el partido antes del descanso.

Análisis táctico: eficacia versus posesión

El encuentro enfrentó dos estilos opuestos.

El Betis optó por mantener la posesión y una circulación rápida del balón, buscando a Fornals entre líneas y aprovechando las bandas con Antony y Abde. Sin embargo, los errores defensivos en las salidas de balón y despejes afectaron su rendimiento.

El Atlético mostró su esencia: un repliegue ordenado, presión alta en momentos clave y transiciones veloces. Su efectividad fue crucial; solo dos disparos entre los tres palos resultaron en dos goles.

En la segunda mitad, Pellegrini decidió introducir a Lo Celso para darle más dinamismo al centro del campo. Esto permitió al Betis dominar territorialmente y crear peligro real. Abde estrelló un tiro libre en el travesaño mientras Oblak volvió a brillar frente a Bakambu y Lo Celso.

Sin embargo, el Atlético, experto en gestionar ventajas, supo cerrar filas y proteger su portería. La única nota negativa para los rojiblancos fue la lesión de Pablo Barrios; aun así, salieron reforzados anímicamente de este partido crucial para sus aspiraciones europeas.

Impacto en la clasificación y proyección

Con esta victoria, el Atlético se coloca en puestos de Champions mientras que el Betis ve frenada su racha positiva tras tres triunfos consecutivos. Es relevante mencionar que los colchoneros no habían ganado fuera desde el inicio de temporada.

Este triunfo podría marcar un punto de inflexión para un equipo que aspira a consolidarse como candidato al título. Por otro lado, el Betis demostró carácter pero pagó caro sus errores defensivos; ahora deben recomponerse rápidamente para no perder comba con los puestos altos.

El mercado de fichajes también estuvo presente en este análisis. Jugadores como Giuliano o Baena, recién incorporados al equipo, han aportado una mejora notable al conjunto. Su impacto inmediato refuerza la idea de una plantilla bien construida con margen para crecer aún más. En cuanto al Betis, se evidenció la falta de puntería de Cucho Hernández y la carencia de un delantero nato en el área.

Dimensión social y mediática

Más allá del juego, el encuentro estuvo marcado por un emotivo homenaje a Sandra Peña, aficionada bética que falleció recientemente debido al acoso escolar. El minuto de silencio y el ramo de flores depositado en su asiento habitual fueron gestos que trascendieron lo deportivo e hicieron eco sobre la importancia social del fútbol como plataforma contra problemas como el bullying.

En lo mediático, el partido generó debate por no señalarse un penalti sobre Natan en la jugada previa al 0-2. La controversia estuvo servida; sin embargo, es cierto que el VAR no intervino y el árbitro Juan Martínez Munuera mantuvo su decisión inicial. Este tipo de decisiones siempre son objeto de escrutinio público y alimentan las conversaciones en redes sociales y programas deportivos.

Curiosidades y datos destacados

Giuliano Simeone anotó su primer gol oficial con el Atlético en Liga; curiosamente lo hizo ante el equipo donde su padre debutó como entrenador en España.

anotó su primer gol oficial con el Atlético en Liga; curiosamente lo hizo ante el equipo donde su padre debutó como entrenador en España. Álex Baena abrió su cuenta goleadora como colchonero con un impresionante remate desde fuera del área.

abrió su cuenta goleadora como colchonero con un impresionante remate desde fuera del área. El Atlético logró mantener su portería a cero por tercera vez en los últimos cinco partidos.

Jan Oblak ha acumulado ya más de 150 partidos sin encajar gol con el Atlético; es el extranjero con más ‘clean sheets’ en la historia del club.

ha acumulado ya más de 150 partidos sin encajar gol con el Atlético; es el extranjero con más ‘clean sheets’ en la historia del club. El Betis no perdía en casa desde finales de agosto; esta derrota corta una racha positiva que duraba ocho jornadas.

El partido reunió a 57.537 espectadores, cifra récord para un encuentro liguero del Betis esta temporada.

Diego Pablo Simeone alcanza las 200 victorias como técnico rojiblanco en partidos oficiales fuera del Metropolitano.

alcanza las 200 victorias como técnico rojiblanco en partidos oficiales fuera del Metropolitano. El homenaje a Sandra Peña fue trending topic durante horas en redes sociales; reflejo del compromiso social del fútbol andaluz.

Antes del pitido inicial, las casas de apuestas daban ligera ventaja al Atlético (2.40) frente al Betis (2.80); los pronósticos se cumplieron a cabalidad.

La cruda realidad es que el fútbol se escribe con goles; esta vez fueron firmados por Giuliano y Baena para brindar al Atlético una victoria trabajada, justa y necesaria.

El Betis luchó hasta el final pero se topó con una defensa rojiblanca blindada por Oblak y una puntería letal cuando más hacía falta. Así son las noches grandes: unos celebran; otros sufren… pero todos las recuerdan.