Dónde, cómo y cuándo ver en TV el Real Madrid vs Valencia de la 11ª jornada de Liga

El sábado 1 de noviembre de 2025, el Estadio Santiago Bernabéu se convertirá en el corazón del fútbol español cuando el Real Madrid se mida al Valencia CF en la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

El encuentro dará comienzo a las 21:00 horas, horario peninsular, y promete ser un auténtico espectáculo, no solo por la situación de ambos equipos, sino también por la atmósfera que rodea a la retransmisión televisiva.

Este partido solo podrá seguirse en directo a través del canal Movistar LaLiga, que forma parte de Movistar+, uno de los dos operadores que han adquirido los derechos exclusivos para emitir parte del campeonato nacional.

Para disfrutar del evento con todos los detalles, será necesario contar con el paquete de pago que incluye dicho canal.

En cuanto a las entradas, los precios para el público general oscilan entre los 75 y 185 euros, dependiendo de la ubicación elegida.

Los socios disfrutan de tarifas más reducidas. La venta se realiza únicamente online y la entrada digital en el móvil es el único documento válido para acceder al estadio.

Real Madrid y Valencia: contrastes en la tabla y tensión palpable en el césped

El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, llega al encuentro tras haber vencido al Barcelona en el Clásico, consolidando su liderato con cinco puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Los merengues están disfrutando de una racha de victorias consecutivas y permanecen invictos en casa desde abril, lo que les sitúa como claros favoritos para aumentar su ventaja.

Por otro lado, el Valencia CF dirigido por Carlos Corberán se encuentra en una situación delicada: ocupa la 18ª posición, dentro de la zona de descenso, y acumula cinco jornadas sin conocer la victoria en Liga. La reciente derrota ante el Villarreal (0-2) ha afectado considerablemente a la moral del equipo y sus aficionados, quienes han manifestado su descontento tras los últimos encuentros.

A pesar de las diferencias en la clasificación, los enfrentamientos directos han sido muy parejos en los últimos años: cada equipo ha conseguido dos victorias y ha habido un empate en los cinco últimos partidos. La temporada pasada, el Valencia sorprendió al llevarse los tres puntos del Bernabéu gracias a un gol agónico de Hugo Duro, lo que dejó perpleja a la afición madridista y generó dudas sobre sus aspiraciones al título.

Movistar+ y la lucha por los derechos televisivos

La emisión exclusiva por Movistar LaLiga resalta la intensa competencia entre los grandes operadores de televisión por hacerse con los derechos de LaLiga. Este canal ofrece cobertura en alta definición, previas completas, narración en directo y análisis posteriores al partido. Para aquellos aficionados que no cuenten con este paquete, la única opción son resúmenes y cobertura minuto a minuto a través de medios digitales reconocidos.

La experiencia televisiva se ha vuelto esencial para disfrutar del espectáculo futbolístico. Los realizadores se encargan de capturar cada detalle del ambiente del Bernabéu e incluyen repeticiones, estadísticas avanzadas y comentarios especializados.

Pronósticos, apuestas y alineaciones probables

Las casas de apuestas consideran al Real Madrid como claro favorito, ofreciendo cuotas alrededor del 1,30 por una victoria local. En cambio, un triunfo visitante supera los 8,00. El empate está valorado cerca del 5,00. Aunque todo apunta a una victoria blanca según las estadísticas, no hay que olvidar que el fútbol puede ser impredecible; si el Valencia logra mantener una defensa sólida y aprovecha alguna oportunidad aislada podría dar una sorpresa.

Alineaciones probables

Real Madrid:

Courtois

Valverde

Militao

Huijsen

Carreras

Güler

Ceballos o Tchouaméni

Bellingham

Mastantuono

Mbappé

Rodrygo o Vinícius

Valencia CF:

Agirrezabala

Thierry Correia

Tárrega

Copete

Gayá

Rioja

Pepelu

Santamaría o Javi Guerra

Diego López

Duro o Beltrán

Danjuma

Entre las bajas más significativas para el Madrid se encuentran Carvajal, Rüdiger y Alaba debido a lesiones. Por su parte, el Valencia llega con dudas sobre Hugo Duro, Ugrinic, Diakhaby, Ramazini, Foulquier y Lucas Beltrán.

El partido: escepticismo e ironía

Se espera un choque cargado de tensión en el Bernabéu. Las tarjetas amarillas podrían estar a la orden del día e incluso alguna roja podría aparecer siguiendo la tendencia reciente entre estos equipos.

Los merengues buscarán saldar cuentas tras su último tropiezo frente al Valencia; mientras tanto Corberán intentará aferrarse a cualquier oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y aliviar así la presión sobre su plantilla.

Las estadísticas sugieren goles e instantes emocionantes; aunque sería prudente que los valencianistas se encomendaran a todos sus santos para intentar detener a un Mbappé que parece estar disfrutando como nunca desde su llegada a Madrid.

Desde la temporada 2022/2023 ha habido expulsiones en cuatro de los seis enfrentamientos directos entre ambos equipos.

El último triunfo del Valencia en el Bernabéu llegó en el minuto 90 gracias a Hugo Duro; un gol que rompió una sequía desde 2008.

El Real Madrid no pierde como local desde abril y acumula seis victorias consecutivas jugando en casa.

Mbappé y Bellingham encabezan la lista de goleadores del equipo blanco; ambos atraviesan un momento dulce tras el Clásico.

El remodelado Bernabéu puede albergar hasta 85.000 espectadores y cuenta con una experiencia moderna digna de uno de los estadios más avanzados de Europa.

Solo se podrá seguir este partido por Movistar LaLiga; quienes no tengan acceso deberán buscar alternativas digitales o radiofónicas.

Las entradas vuelan rápidamente debido a su naturaleza nominal; cuidado con quienes piensen entrar con DNI ajeno porque eso no será posible.

El Valencia ha sumado únicamente dos puntos de quince posibles recientemente en LaLiga; actualmente ocupa zona roja.

Xabi Alonso debutará como técnico del Madrid ante el Valencia en casa; sin duda se espera un ambiente explosivo ese día.

Aunque históricamente han sido duelos equilibrados entre ambos clubes, las casas de apuestas colocan al Madrid como favorito indiscutible este fin de semana.

Así está planteado este choque entre dos mundos distintos dentro del fútbol español… No cabe duda que tanto dentro como fuera del campo hay sorpresas aguardando esta noche madrileña.