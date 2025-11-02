El Atlético del hijo del Cholo arrasa a un Sevilla que solo aguanta media hora

1 de noviembre de 2025. El Metropolitano vivió una tarde propicia para el optimismo local.

Sin embargo, el marcador final (3-0) oculta una historia más equilibrada y, en ciertos momentos, hasta incómoda para los rojiblancos.

Giuliano Simeone, hijo del legendario Cholo, volvió a brillar en un equipo que, tras mucho esfuerzo, terminó goleando a un Sevilla que se fue desinflando conforme avanzaban los minutos.

El encuentro comenzó con gran energía en el centro del campo.

El Atlético buscaba hacerse fuerte con su presión, mientras que el Sevilla —que llegaba tras una pequeña reacción en LaLiga— sorprendía con una actuación atrevida y una circulación del balón que, durante más de media hora, puso en aprietos a los locales. Vlachodimos mantuvo a flote a los de Almeyda con intervenciones destacadas. Quienes esperaban una goleada temprana tuvieron que aguardar hasta la segunda mitad para ver cómo se inclinaba la balanza.

El ocaso sevillista y la pegada colchonera

El primer tiempo dejó visos de igualdad, pero fue tras el descanso cuando la moneda cayó del lado rojiblanco. Un penalti por una entrada de Nianzou a Giménez, revisado por el VAR, permitió a Julián Álvarez abrir el marcador desde los once metros en el minuto 64. Ese gol no logró avivar al Sevilla; más bien lo sumió en un letargo del cual no pudo salir. A partir de ese momento, el Atlético olió sangre y se lanzó sin contemplaciones a por su rival.

El segundo gol llegó gracias a Thiago Almada, quien aprovechó una jugada por la banda derecha protagonizada por Giuliano Simeone para sentenciar. Para rematar la tarde, Griezmann selló su tanto número 200 en LaLiga, un logro histórico que lo coloca entre los grandes goleadores del campeonato.

A pesar del resultado abultado, el choque no reflejó completamente la realidad de lo vivido sobre el césped. Durante más de una hora fue como jugar al ajedrez. El Sevilla mostró destellos competitivos, pero su incapacidad para crear ocasiones reales y su falta de puntería acabaron pasándoles factura. Ni Gudelj ni Vargas lograron inquietar a Oblak, quien tuvo una tarde relativamente plácida.

Claves tácticas y el peso de los cambios

La estrategia de Diego Pablo Simeone volvió a marcar la diferencia en la segunda parte. El técnico argentino ajustó sus líneas y dio entrada a jugadores frescos que dinamizaron el centro del campo. Por su parte, Matías Almeyda no encontró respuestas para frenar la avalancha rojiblanca tras el primer gol. Lejos de refugiarse atrás, el Atlético mostró valentía al buscar tanto el segundo como el tercero con una verticalidad reminiscentes del mejor cholismo.

Un dato revelador: el Sevilla se marchó al descanso por cuarta vez esta temporada sin disparar entre los tres palos; solo es superado por el Getafe en este registro negativo. En contraste, el Atlético suma ya 22 puntos y se mantiene en la lucha por las posiciones altas de la clasificación, empatado con el Barcelona y solo detrás de Real Madrid y Villarreal.

El papel de Giuliano Simeone y el futuro inmediato

Es innegable que Giuliano Simeone está sacando provecho de sus minutos. Aunque no marcó, fue fundamental en la jugada del segundo gol y en esa presión alta que incomodó notablemente a la defensa sevillista. El “hijo del Cholo” demuestra que su apellido no pesa dentro del campo y sigue acumulando argumentos para convertirse en una pieza cada vez más relevante dentro del equipo atlético.

De cara al próximo encuentro, el Atlético de Madrid recibirá al Levante mientras que el Sevilla se enfrentará al Osasuna; ambos partidos tendrán lugar antes del parón internacional. Las urgencias comienzan a asomarse especialmente para los nervionenses, quienes siguen sin despegar y ven cómo la zona de descenso se acerca peligrosamente.

Pronósticos y contexto clasificatorio

Las casas de apuestas no dudaban: el favoritismo era evidente para el Atlético, con cuotas alrededor del 1,60 por su victoria local y superiores al 5,00 para un triunfo visitante. La lógica imperó; aunque durante buena parte del partido los apostantes sevillistas soñaron con una posible sorpresa que nunca llegó.

La tabla tras esta jornada 11 muestra lo siguiente:

Equipo Puntos Diferencia de goles Posición Real Madrid 27 +12 1º Villarreal 23 +12 2º Barcelona 22 +13 3º Atlético Madrid 22 +11 4º Sevilla FC 13 -2 11º

Curiosidades y datos del encuentro

Griezmann alcanzó los 200 goles en LaLiga; un club reservado solo para leyendas.

supera ya su registro anotador con el Manchester City, pero lo hace en 33 partidos menos como rojiblanco. El Atlético ha mantenido su portería a cero en varios partidos consecutivos; un claro síntoma de mejora defensiva.

El Sevilla es ya el segundo equipo que más veces ha llegado al descanso sin disparar entre palos esta temporada.

Matías Almeyda y Diego Simeone , quienes compartieron habitación en la selección argentina en 1996 y vestuario en la Lazio, se reencontraron hoy como entrenadores rivales.

Este partido estuvo marcado por la superioridad aérea del Atlético; buscaron constantemente a Sorloth mediante centros laterales.

Solo durante la última media hora fue cuando el Sevilla bajó los brazos tras ese penalti que les hizo daño psicológico.

El VAR intervino acertadamente en esa jugada crucial del penalti, disipando cualquier tipo de polémica.

El Atlético continúa creciendo bajo la calidez de su afición y con el apellido Simeone guiando sus pasos. Mientras tanto, el Sevilla busca respuestas antes de que sea demasiado tarde.