Gorrotxategi decide el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao con un gol en el añadido (3-2)

El 1 de noviembre de 2025 pasará a la historia de Anoeta y del fútbol vasco.

En una tarde lluviosa y llena de tensión, Jon Gorrotxategi se erigió como el nuevo ídolo de la Real Sociedad al anotar el gol decisivo en el tiempo de descuento, sellando un 3-2 frente al Athletic Club que desató la euforia en Donostia.

El joven, conocido ya como «Gorrotxa», lanzó un potente disparo en el minuto 92 que se coló en la portería defendida por Unai Simón, cerrando un encuentro lleno de emoción y rivalidad.

La Real, que llegaba al derbi con la presión a cuestas y con rumores sobre la continuidad de Sergio Francisco más vivos que nunca, logró una victoria que significa mucho más que tres puntos: representa un respiro en la clasificación y un bálsamo moral para un proyecto que necesitaba un revulsivo.

Por su parte, el Athletic acumula ya cuatro jornadas sin ganar lejos de San Mamés y observa cómo su prometedor inicio de liga comienza a llenarse de incertidumbre.

Un partido lleno de alternativas y tensión

El ambiente en Anoeta era digno de grandes ocasiones. La tensión se sentía tanto en las gradas como en el terreno de juego, y ambos equipos salieron al campo conscientes del peso del encuentro. El partido comenzó con respeto mutuo, pero fue la Real quien abrió el marcador: un centro del Barrenetxea lesionado permitió a Brais Méndez marcar el primer gol. La respuesta del Athletic no tardó en llegar, y Gorka Guruzeta empató rápidamente tras una buena jugada de Gorosabel.

La segunda mitad comenzó con una Real decidida. Gonçalo Guedes aprovechó una jugada aparentemente inofensiva para poner el 2-1. Sin embargo, los hombres dirigidos por Ernesto Valverde no se dieron por vencidos. Los cambios, especialmente la entrada de Nico Williams, revitalizaron a los visitantes. Tras un gol anulado a Zakharyan por fuera de juego, fue el ex txuri-urdin Robert Navarro quien volvió a igualar el partido con suspense, alimentando así la historia del «traidor que regresa» y manteniendo el encuentro abierto hasta el final.

Cuando parecía que todo iba hacia un empate, los derbis vascos demuestran que no hay guion preestablecido. Un córner en el minuto 92, un rechace y Gorrotxategi apareció en el punto penal para hacer estallar tanto la portería como los corazones rojiblancos. El estadio vibró con fuerza, y hasta Sergio Francisco, quien estaba bajo presión antes del choque, pudo respirar tranquilo.

Sergio Francisco: del borde del abismo al alivio

Este triunfo supone un verdadero balón de oxígeno para Sergio Francisco, quien a pesar de su juventud y escasa experiencia en la élite ha sabido manejar una situación complicada dentro de un vestuario repleto de dudas y bajas. Su continuidad había sido cuestionada recientemente, e incluso circulaban rumores sobre posibles movimientos para buscar un reemplazo más experimentado. Sin embargo, esta victoria —la segunda consecutiva tras vencer al Sevilla— proporciona aire fresco y confianza a un técnico que ha tenido que reconstruir su equipo sobre la marcha.

Con 12 puntos en su haber, la Real se aleja del descenso y puede soñar durante al menos una semana con una temporada menos angustiante. La celebración fue intensa entre los jugadores, los aficionados y Sergio Francisco; todos vivieron este triunfo como si se tratara de una final.

El Athletic estancado lejos de casa

En cuanto al lado rojiblanco, esta derrota ahonda aún más en una mala racha fuera de San Mamés. Ya son cuatro partidos sin ganar como visitantes, lo cual es preocupante para un equipo que aspira a competiciones europeas y que tras un buen inicio comienza a mostrar signos de fatiga. Ernesto Valverde, respaldado por sus éxitos recientes, ahora se enfrenta al desafío de recuperar esa solidez y efectividad lejos del hogar.

El Athletic lo intentó hasta el último momento; empató dos veces mostrando carácter pero volvió a caer en errores defensivos cruciales. La falta de contundencia tanto en ataque como en defensa empieza a pasarle factura a algunos jugadores clave como Sancet o Berenguer.

Datos curiosos y anécdotas

El gol anotado por Gorrotxategi es su primero en Primera División y lo logra nada menos que en este derbi vasco; un escenario ideal para cualquier canterano txuri-urdin.

Sergio Francisco se convierte en el primer entrenador realista que debuta en un derbi con victoria desde Eusebio Sacristán.

Los aficionados de Anoeta recibieron al equipo con mosaicos especiales y cánticos destinados a apoyar a un grupo necesitado de ánimo.

El partido dejó dos lesiones: Barrenetxea sufrió una dolencia mientras que Nico Williams , quien entró desde el banquillo, también presentó molestias aunque fue uno de los destacados entre los leones.

sufrió una dolencia mientras que , quien entró desde el banquillo, también presentó molestias aunque fue uno de los destacados entre los leones. El árbitro, Munuera Montero , acaparó atención por no señalar un posible penalti por mano de Gorosabel durante la primera parte.

, acaparó atención por no señalar un posible penalti por mano de Gorosabel durante la primera parte. La celebración txuri-urdin continuó hasta altas horas alrededor del estadio entre pintxos, txakoli y esa eterna promesa: cuando se trata de derbis vascos, ¡la épica nunca muere!

El fútbol vasco vuelve a demostrar que puede sorprendernos; cuando menos lo esperamos surge un héroe inesperado cuyo relato ni siquiera los mejores guionistas podrían prever.