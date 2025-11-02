Dónde, cómo y cuándo ver en TV el FC Barcelona vs Elche CF de la 11ª jornada de Liga

La montaña de Montjuïc vuelve a latir este domingo con uno de esos encuentros que, a pesar de la diferencia en recursos y trofeos, siempre trae consigo un toque de emoción y el auténtico sabor del fútbol español. A las 18:30 horas, el FC Barcelona pisará el césped del Estadi Olímpic Lluís Companys para enfrentarse al Elche CF en la undécima jornada del campeonato, con la presión de no descolgarse en la lucha por el título y la necesidad moral de hacer olvidar el tropiezo sufrido en el Clásico.

Los focos se centrarán en el terreno de juego, pero también habrá atención en las pantallas: los aficionados podrán seguir el partido en directo desde España gracias a DAZN LaLiga (disponible en Movistar, Orange TV y la app propia de DAZN), un canal que se ha vuelto esencial para los amantes del fútbol español. Aquellos que prefieran disfrutarlo en un bar tradicional podrán encontrarlo también a través de LaLiga TV Bar, que lo emitirá exclusivamente para locales públicos.

El escenario: Montjuïc, mucho más que un estadio

El Estadi Olímpic Lluís Companys, con su majestuosa estructura y su rica historia olímpica, ha sido el hogar temporal del Barça durante este año debido a las obras del Camp Nou. Este recinto puede albergar entre 49.000 y 56.000 espectadores, dependiendo de cómo esté configurado, y se ha adaptado con eficacia a las necesidades del fútbol actual. Sin embargo, para aquellos que sienten nostalgia, sigue siendo el lugar donde Barcelona brilló ante el mundo en 1992.

Situado en lo alto de la ciudad, ofrece vistas espectaculares y una atmósfera capaz de resultar tan intimidante como la del Camp Nou cuando el público aprieta. Esta temporada, el Barça ha superado incluso sus propias cifras de asistencia, promediando cerca de 46.000 aficionados por partido.

Contexto y antecedentes: obligación azulgrana y esperanza franjiverde

El Barça, bajo la dirección de Hansi Flick, llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de conseguir tres puntos tras una semana complicada marcada por la derrota ante el Real Madrid. Los azulgranas no pueden permitirse más tropiezos si desean mantener el ritmo del líder; Montjuïc espera una respuesta contundente por parte del equipo local.

Enfrente estará un Elche que, aunque es considerado como teóricamente inferior, llega con la moral reforzada tras su reciente victoria copera. Los ilicitanos tienen ganas de dar la campanada que suele ocurrir cada temporada en algún estadio grande. Bajo las órdenes de Eder Sarabia, buscarán puntuar para distanciarse de los lugares peligrosos y romper una racha negativa que amenaza su futuro inmediato.

Cómo y dónde ver el partido en TV

Para quienes no puedan asistir a Montjuïc (o prefieran disfrutarlo desde casa), la cita es en DAZN LaLiga, accesible desde los diales habituales de Movistar y Orange TV, además de estar disponible en la app de DAZN para móviles, ordenadores y Smart TVs.

A nivel internacional, las opciones varían según cada país:

En Estados Unidos , ESPN App, ESPN+, ESPN Deportes y Fubo Sports ofrecerán el partido tanto en inglés como en español.

, ESPN App, ESPN+, ESPN Deportes y Fubo Sports ofrecerán el partido tanto en inglés como en español. En Latinoamérica , canales como ESPN, Disney+ y Sky Sports lo emitirán en vivo con horarios ajustados a cada región.

, canales como ESPN, Disney+ y Sky Sports lo emitirán en vivo con horarios ajustados a cada región. En Europa, DAZN, beIN SPORTS, Premier Sports y otros canales nacionales también retransmitirán este emocionante duelo.

País Hora local Canal/Plataforma España 18:30 DAZN LaLiga México 11:30 Sky Sports Argentina 14:30 Disney+ Premium EE.UU. (ET) 13:30 ESPN App, ESPN Deportes Francia 18:30 beIN SPORTS Alemania 18:30 DAZN

Es recomendable consultar siempre la programación local para confirmar las emisiones ya que los derechos pueden variar.

Pronósticos y apuestas: favoritismo y escepticismo

Las casas de apuestas tienen claro su pronóstico: el FC Barcelona es el favorito indiscutible con cuotas que apenas superan el 1.20 por euro apostado. El empate ronda alrededor del 6.00 mientras que una victoria del Elche se paga por encima del 12.00. Sin embargo, como bien sabemos los aficionados al fútbol español, a veces lo predecible da paso a lo inesperado tras un córner mal defendido o una expulsión sorpresiva.

Desde el bando blaugrana se espera que figuras como Lamine Yamal o João Félix tomen protagonismo. Por su parte, el Elche confía en la capacidad defensiva de Iñaki Peña para resistir los embates iniciales y tratar de lanzar contragolpes letales. En las apuestas hay pocos valientes dispuestos a arriesgarse con un pinchazo local; sin embargo, la presión acumulada podría jugarle una mala pasada al equipo anfitrión.

Curiosidades del encuentro y sus protagonistas

El Estadi Olímpic Lluís Companys fue sede durante los Juegos Olímpicos de 1992 y ha recibido conciertos memorables de artistas como U2, Beyoncé o Bruce Springsteen.

fue sede durante los Juegos Olímpicos de 1992 y ha recibido conciertos memorables de artistas como U2, Beyoncé o Bruce Springsteen. Desde su mudanza a Montjuïc, el Barça ha establecido récords tanto en asistencia como en ingresos durante partidos oficiales, pese al escepticismo inicial entre sus seguidores.

El Elche ha visitado Barcelona más de veinte veces para disputar partidos ligueros pero solo ha logrado puntuar en cinco ocasiones.

En su último enfrentamiento celebrado aquí, el Barça arrasó con un contundente 4-0.

El estadio honra con su nombre a Lluís Companys , presidente catalán durante la Segunda República que fue ejecutado por el régimen franquista.

, presidente catalán durante la Segunda República que fue ejecutado por el régimen franquista. Este duelo podrá seguirse por DAZN LaLiga , plataforma que ha revolucionado cómo consumimos fútbol en España dejando atrás métodos tradicionales.

, plataforma que ha revolucionado cómo consumimos fútbol en España dejando atrás métodos tradicionales. Curiosamente, ambos equipos compartieron entrenador hace décadas: César Rodríguez fue una leyenda blaugrana antes de dirigir al Elche durante los años sesenta.

Actualmente el Barça utiliza Montjuïc como sede provisional debido a las obras del Camp Nou; se espera que vuelva abrir sus puertas durante la temporada 2026/27.

Montjuïc está listo para acoger una tarde llena de fútbol e historia. Porque ya sabemos que en LaLiga hasta los equipos considerados favoritos pueden verse sorprendidos por rivales inesperados.