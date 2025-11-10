El City se merienda al Liverpool con goles de Haaland, Nico González y Doku

Domingo 10 de noviembre de 2025. Ni la lluvia, ni el frío ni la presión que acompaña a un clásico pudieron impedir que el Etihad Stadium se convirtiese en el centro neurálgico del fútbol europeo.
Pep Guardiola, en su milésima cita como entrenador, recibió un homenaje inesperado: una contundente victoria de su equipo, el Manchester City, ante un Liverpool que, en ciertos momentos, pareció ser solo un espectador más en esta celebración. El 3-0 final, con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku, no solo relanza las aspiraciones del City en la Premier League, sino que también deja tocado a un Liverpool que naufragó en Manchester tras sus recientes triunfos en competiciones europeas.
La atmósfera era festiva, con grandes banderas ondeando y cánticos dedicados a Guardiola, pero sobre el césped no hubo tregua. El City salió como una tormenta, decidido a sentenciar el partido antes de que los hombres de Arne Slot pudieran reaccionar. El Liverpool, fresco tras haber derrotado al Real Madrid en Champions, mostró desde el principio signos de agotamiento y confusión. Y el City, después de una temporada anterior sin títulos, no dejó escapar la oportunidad y se lanzó a por todas.
Un guion digno de una película: penalti fallido, revancha y vendaval celeste
El encuentro comenzó con un susto para los locales. En el minuto 11, Doku, imparable por la banda izquierda, provocó un penalti al ser derribado por Mamardashvili. Haaland se enfrentó al portero rival, pero se encontró con una gran parada del arquero red, quien adivinó su intención y mantuvo el marcador en tablas. Sin desanimarse, el City intensificó su presión y encontró recompensa en el minuto 29: un centro preciso de Nunes fue rematado con maestría por Haaland en el segundo palo, dejando a Konaté como mero espectador. La redención llegó rápido y el Etihad estalló en jubilo.
El Liverpool intentó reaccionar e incluso celebró un gol de Van Dijk tras un córner; sin embargo, fue anulado por fuera de juego posicional de Robertson tras revisión del VAR. Este fue el último aliento del equipo visitante antes de que el City volviera a apretar el acelerador.
Nico González y Doku: aire fresco para un City en transformación
Casi al final del primer tiempo, Nico González se estrenó como goleador citizen con un potente disparo desde fuera del área que fue desviado por Van Dijk, despistando a Mamardashvili. El gallego comienza a erigirse como pieza clave en los planes de Guardiola y recibió una calurosa ovación del público presente, consciente de que ha encontrado un sustituto fiable para Rodri. El 2-0 al descanso reflejaba fielmente la superioridad local.
La segunda parte fue un monólogo absoluto. El Liverpool apenas inquietó a Donnarumma mientras que el City olfateaba la sentencia. El encargado de sellarla fue Jérémy Doku, quien brilló como figura estelar del encuentro. Tras una espectacular carrera característica suya, batió al portero red con un tiro cruzado. El belga se convirtió en una pesadilla para la defensa visitante gracias a su velocidad y regate; mostró una determinación digna de los grandes extremos que han pasado por la Premier.
Consecuencias para la Premier y pronóstico para ambos equipos
Con este resultado, el City alcanza los 22 puntos y se sitúa a solo cuatro del Arsenal, líder tras su empate con el Sunderland. Esta victoria no solo revitaliza las opciones del equipo dirigido por Guardiola en su búsqueda del título sino que también confirma la tendencia positiva de una escuadra que ya comienza a carburar después de un inicio titubeante.
En contraste, el Liverpool cae hasta la octava posición y vuelve a poner de manifiesto sus debilidades lejos de Anfield. La era Slot había comenzado con buenas sensaciones en Europa pero ahora enfrenta su primer gran revés doméstico. Las casas de apuestas ya apuntaban al City como favorito antes del partido (con cuotas medias de 1.80 frente a 3.70 del Liverpool), y lo sucedido sobre el césped no hizo más que confirmar esta previsión. De cara a las próximas jornadas, parece claro que el City es firme candidato para luchar por el título mano a mano con Arsenal y quizás también con Tottenham. El Liverpool necesita reaccionar urgentemente si no quiere complicarse su clasificación para Champions la próxima temporada.
Detalles tácticos y nombres destacados
- Guardiola eligió una alineación centrada en mantener control sobre el juego; Nico González y Bernardo Silva fueron fundamentales en medio campo mientras Doku brillaba por banda izquierda.
- El Liverpool echó mucho en falta creatividad en su centro del campo superado así como la contundencia habitual de Salah.
- La defensa red mostró alarmantes vulnerabilidades especialmente ante los duelos individuales contra Doku y Haaland.
- El VAR tuvo protagonismo anulando un gol clave a Van Dijk; sin duda uno de los momentos más discutidos del partido.
- A pesar del penalti fallido, Haaland volvió a marcar nuevamente; suma ya 99 goles en Premier League acercándose cada vez más a una cifra histórica.
Próximos encuentros y ambiente en Manchester
El City ya tiene puesta su mirada en su visita al Newcastle programada para el 22 de noviembre mientras que el Liverpool buscará redimirse ante Nottingham Forest como local. Por su parte, el Etihad vivió uno de esos días memorables: homenaje a Guardiola incluido; fiesta vibrante entre las gradas junto con un equipo capaz nuevamente de ilusionar a sus seguidores.
Curiosidades sobre el partido y sus protagonistas
- Pep Guardiola celebró su partido número 1.000 como entrenador cosechando su victoria número 716.
- Erling Haaland acumula ya 99 goles en Premier League, quedándose a uno solo para alcanzar esa mágica centena.
- Nico González anotó su primer gol con el City justo durante este especial encuentro dedicado a su técnico.
- Jérémy Doku se convierte en el primer jugador del City capaz tanto de provocar un penalti como marcar gol durante este mismo partido esta temporada.
- Desde 2021 no caía el Liverpool por tres goles ante el City en Premier.
- El VAR anuló ese gol significativo anotado por Van Dijk; uno de los momentos más controvertidos.
- En las gradas del Etihad ondearon banderas gigantes junto con mosaicos rindiendo homenaje a Guardiola; sin duda una imagen inolvidable.
- A pesar del duro golpe recibido, Mamardashvili logró detener un penalti evitando así que la derrota fuese aún más abultada.
Una jornada perfecta para los celestes y para Guardiola quien celebró su millar dirigiendo equipos ofreciendo un espectáculo digno incluso para Shakespeare si hubiera escrito sobre fútbol desde Manchester.