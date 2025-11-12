Luis Rubiales sacude a Pedro Sánchez y culpa a la ‘izquierda radical’ en el escándalo del beso a Jenni Hermoso

La resaca del escándalo que conmocionó el mundo del fútbol español -y que trascendió fronteras- tras la final del Mundial femenino sigue muy presente. Y lejos de calmarse, ha tomado un giro abiertamente político.

Luis Rubiales, quien fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha reafirmado en sus últimas intervenciones mediáticas que no solo no se disculpa con Jenni Hermoso por el famoso beso por el cual fue condenado, sino que ve todo como parte de una estrategia orquestada por “la izquierda radical” y, más específicamente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su aparición en ‘El Chiringuito’, Rubiales no se anduvo con rodeos.

Describió el escándalo del beso como “una cortina de humo” utilizada por el Ejecutivo para desviar la atención de otros temas candentes.

“Fueron claramente a por mí”, afirmó, acusando a Sánchez de aprovecharse del asunto para conseguir el respaldo de los independentistas en un momento clave para su investidura, en medio de un clima político tenso y con la amnistía sobre la mesa.

El episodio Rubiales-Hermoso rápidamente trascendió lo meramente deportivo.

La izquierda lo transformó en un símbolo de la lucha ‘feminista’ y reflejó la confrontación política actual en España. Para muchos ciudadanos, el gesto de Rubiales fue la gota que colmó el vaso ante actitudes machistas toleradas en las instituciones deportivas. Sin embargo, Rubiales insiste en que su caso fue “exagerado y manipulado”, dirigiendo sus críticas hacia sectores de la izquierda y al Gobierno aludiendo a una campaña sin precedentes para desprestigiarlo.

El expresidente de la RFEF argumenta que su controversia fue utilizada estratégicamente en un periodo político complicado, cuando Pedro Sánchez necesitaba fortalecer alianzas para permanecer en La Moncloa. Según Rubiales, este escándalo ayudó a desviar la atención mediática y social de debates incómodos como la ley de amnistía o las negociaciones con fuerzas independentistas.

Sánchez, la amnistía y el tablero político

La figura de Pedro Sánchez está en el centro del diana. Rubiales lo acusa de haber utilizado su situación como moneda de cambio política; una acusación que se suma a la percepción generalizada de polarización que vive España. En meses recientes, las encuestas han mostrado un notable desgaste del presidente, cuya popularidad ha caído drásticamente tras varios escándalos y pactos controvertidos.

El debate sobre la amnistía y la necesidad de sumar apoyos independentistas ha sido uno de los temas recurrentes en la agenda política. En este contexto, Rubiales sostiene que su caso fue explotado por el Gobierno para generar distracción y movilizar a una parte del electorado más sensible a la agenda feminista y progresista.

Fútbol y sociedad: la instrumentalización mediática

El episodio del beso ha sido analizado desde múltiples perspectivas: legal, deportiva, social y mediática. Para Rubiales, los medios han jugado un papel crucial al construir un relato que lo demoniza y que él considera responde a intereses políticos. “La prensa ha hecho mi caso una bandera ideológica”, asegura el exdirigente, quien denuncia una “guerra informativa” orquestada desde las instituciones.

Esta visión se encuentra alineada con sectores conservadores críticos con el Gobierno; sin embargo, contrasta con los movimientos feministas que ven en este caso una prueba irrefutable del machismo estructural persistente en España. El debate ha alcanzado incluso dimensiones internacionales, poniendo en entredicho la imagen del fútbol español mientras FIFA presiona para implementar medidas ejemplares.

Pronósticos y consecuencias: ¿qué futuro espera a Rubiales y al fútbol español?

Actualmente, Rubiales continúa alejado de la RFEF y su reputación pública está gravemente afectada. Las casas de apuestas no apuestan por su regreso al primer plano futbolístico; aunque en este mundo nunca se puede descartar una resurrección inesperada. El proceso judicial avanza sin certezas claras sobre su desenlace; sin embargo, parece evidente que la batalla mediática y política aún está lejos de concluir.

En términos institucionales, la RFEF ha acelerado reformas destinadas a prevenir nuevos escándalos y mejorar los protocolos ante conductas inapropiadas. No obstante, el caso Rubiales ha dejado cicatrices profundas evidenciando las tensiones entre deporte, política y sociedad en España hoy día.