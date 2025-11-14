El Nº-1 del Mundo.

Nada más y nada menos.

La noche del jueves 13 de noviembre de 2025 quedará grabada en la historia del tenis español y mundial.

Carlos Alcaraz no solo derrotó con contundencia a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en el último encuentro de la fase de grupos de las ATP Finals, sino que también selló su dominio absoluto en el deporte de la raqueta.

El Inalpi Arena de Turín fue testigo del despliegue impresionante del murciano, quien logró silenciar a la afición italiana y poner un broche dorado a una temporada que ya es memorable.

Este triunfo no solo le permite avanzar a las semifinales como líder invicto del grupo, sino que también le asegura terminar el año como número uno del ranking ATP, evitando así cruzarse con Jannik Sinner, su gran rival y el jugador local, antes de una posible final.

De esta manera, Alcaraz esquiva un enfrentamiento directo con el italiano hasta una hipotética última ronda, manteniendo vivas las ilusiones de un duelo épico.

Antecedentes: un año de dominio y consistencia

El año 2025 ha marcado la consagración definitiva de Alcaraz. Si en 2022 sorprendió al mundo al convertirse en el número uno más joven de la historia, ahora se ha establecido como el líder indiscutible del circuito. Ha dejado atrás cualquier atisbo de irregularidad, encadenando nueve finales consecutivas desde abril y cosechando ocho títulos: dos Grand Slam (Abierto de Australia y US Open), tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y tres ATP 500 (Róterdam, Queen’s y Tokio). Su regularidad es asombrosa: 70 victorias y solo 8 derrotas durante todo el año, con un balance desde abril de 55 triunfos en 59 partidos.

La rivalidad con Sinner ha sido un hilo conductor durante la temporada. El italiano, tras perderse tres meses por sanción, ha llevado a Alcaraz a alcanzar los mejores números de su carrera. Esa contienda se resolvió en Turín, donde el español demostró claramente su superioridad en la fase de grupos y ahora espera una posible revancha en la final.

Crónica del encuentro: Musetti se rinde ante la tormenta española

El partido contra Musetti se sintió más como un trámite que como un reto real. Aunque el italiano arrancó con energía, la capacidad defensiva y el despliegue físico de Alcaraz desbarataron cualquier intento sorpresivo. El primer set se decidió tras un largo y tenso décimo juego, donde el murciano aprovechó su oportunidad para romper el saque y cerrar la manga. En el segundo set, la diferencia fue abismal: Musetti, superado tanto física como mentalmente, solo pudo observar cómo Alcaraz acumulaba puntos con su potente derecha, voleas precisas y un saque imbatible que le permitió sellar el triunfo sin complicaciones.

Las estadísticas del partido son reveladoras:

Alcaraz : 17 ganadores con su derecha, sin errores en el servicio, una movilidad impresionante y una defensa que frustró al italiano.

: 17 ganadores con su derecha, sin errores en el servicio, una movilidad impresionante y una defensa que frustró al italiano. Musetti: apenas logró dos golpes ganadores con su derecha y careció de respuesta en los intercambios prolongados.

Nada más concluir el partido, Alcaraz subrayó la importancia de ser constante: «Ha sido una semana complicada, pero estoy orgulloso por cómo he manejado todo. Terminar el año como número uno significa todo para mí».

Situación actual: El trono es para El Palmar

Con esta victoria, Alcaraz avanza a semifinales como líder invicto y con la tranquilidad de haber evitado a Sinner, quien se enfrentará a Alex De Miñaur (con un balance perfecto de 12-0 para el italiano). El español aguarda al ganador del duelo entre Alexander Zverev y Félix Auger-Aliassime, rivales exigentes pero a los que ya ha vencido anteriormente.

Así queda configurado el ranking mundial:

Posición Jugador Puntos 1 Carlos Alcaraz 11.650 2 Jannik Sinner 10.400 3 Alexander Zverev 5.160 4 Novak Djokovic 4.830 5 Taylor Fritz 4.135 6 Alex De Miñaur 4.135 7 Felix Auger-Aliassime 4.045 8 Lorenzo Musetti 4.040 9 Ben Shelton 3.970

Pronósticos y apuestas hacia el desenlace

Las casas de apuestas colocan a Alcaraz como claro favorito para llevarse el título de Maestro, con cuotas alrededor de 1.90; le sigue Sinner (2.20), mientras que Zverev y Auger-Aliassime aparecen detrás en las preferencias, reflejando así la supremacía actual de estos dos jóvenes talentos del circuito. La semifinal programada para este sábado promete ser un último obstáculo antes de una final soñada que podría repetir uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada.

Humor, escepticismo y claves del éxito

Turín, usualmente efusiva con sus tenistas locales, se rindió ante la exhibición que ofreció el español. Los aficionados italianos asistieron resignados a una clase magistral sobre tenis contemporáneo. Ni siquiera los saques potentes de Musetti ni la energía del público pudieron alterar lo inevitable: un partido que olía a sentencia anticipada. Algunos incluso bromean sobre si serán los programadores de la ATP quienes deban encontrar nuevos retos para un jugador que ha demostrado tenerlo todo menos ese carnet que lo certifique como veterano.

La clave está en su madurez competitiva; su habilidad para atacar y defender sin tregua; además de cómo maneja mentalmente la presión. Alcaraz ha evolucionado rápidamente desde ser una promesa hasta convertirse en referente del tenis mundial con naturalidad e ingenio; pero también ha trabajado arduamente fuera del foco mediático. Como él mismo afirma: “el éxito radica en esforzarse día a día; nunca rendirse aunque todo parezca cuesta arriba”.

Curiosidades sobre la jornada y su protagonista

Alcaraz es el primer español desde Nadal en terminar dos años como número uno mundial antes de cumplir los 23 años.

es el primer español desde Nadal en terminar dos años como número uno mundial antes de cumplir los 23 años. Ha conseguido ocho títulos durante este año, estableciendo un nuevo récord personal al superar los seis logrados en 2023.

durante este año, estableciendo un nuevo récord personal al superar los seis logrados en 2023. Su balance frente a Musetti se mantiene intacto con un claro 7-0 favorable al murciano.

se mantiene intacto con un claro favorable al murciano. En Roland Garros salvó tres puntos para campeonato durante la final contra Sinner; ese partido fue reconocido como el más largo en la historia del torneo.

La rivalidad con Sinner ya es considerada una referencia mediática dentro del circuito; actualmente lleva un balance global favorable para Alcaraz por 10-5.

ya es considerada una referencia mediática dentro del circuito; actualmente lleva un balance global favorable para Alcaraz por 10-5. Ha competido en nueve finales consecutivas entre abril y septiembre; solo igualado por grandes leyendas como Federer o Nadal.

entre abril y septiembre; solo igualado por grandes leyendas como Federer o Nadal. Se convierte así en el undécimo jugador ATP capaz de finalizar más de una vez como número uno; Djokovic ostenta actualmente el récord con ocho años.

Desde su llegada al circuito profesional ha conquistado trofeos sobre todas las superficies principales del tenis.

El murciano sigue los pasos históricos dejados por leyendas como Bruguera, Moyà o Ferrero; consolidando así la notable presencia española en lo más alto del tenis mundial.

Su equipo utiliza métodos innovadores poco convencionales para potenciar su rendimiento físico; entre ellos destaca una técnica conocida como «corte de circulación sanguínea».

El futuro parece brillar intensamente para Alcaraz: Turín ha presenciado cómo surge un nuevo rey del tenis; lo que queda por escribir promete emociones intensas.