Cristiano Ronaldo, expulsión histórica y un futuro incierto: codazo y derrota contra Irlanda que complica a Portugal

Ni la persistente lluvia irlandesa pudo aplacar los ánimos en el Aviva Stadium, donde Cristiano Ronaldo se convirtió en protagonista de uno de los momentos más polémicos de su extensa trayectoria.

En un crucial partido de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, el astro portugués fue expulsado tras propinar un codazo a un defensor de Irlanda, dejando a su selección sin su figura más emblemática y con la clasificación matemática más lejana que nunca.

El encuentro, que se presentaba como una final anticipada para los lusos, dio un giro inesperado en el minuto 61.

Con Portugal ya perdiendo (0-2), su capitán perdió la compostura en una jugada sin balón.

En un forcejeo dentro del área, Cristiano lanzó un codazo a la espalda de su oponente.

El árbitro, inicialmente cauteloso, mostró la amarilla, pero el VAR, siempre vigilante ante las controversias del fútbol moderno, corrigió la decisión y le mostró la roja directa.

El público irlandés despidió al ‘7’ entre abucheos y risas, una mezcla de incredulidad y satisfacción.

¿El principio del ocaso para el mito portugués?

Hasta este fatídico día, el récord de expulsiones de Cristiano Ronaldo con la selección era inmaculado. Más de 200 partidos disputados, goles memorables y ninguna tarjeta roja. Sin embargo, el fútbol puede ser impredecible y esta primera expulsión llegó en un momento crucial. La presión por asegurar la clasificación al Mundial, la tensión del partido y la frustración por verse superado por Irlanda pudieron más que la veteranía del delantero.

El gesto posterior de Cristiano, aplaudiendo al público mientras abandonaba el campo y haciendo gestos burlones hacia su rival Dara O’Shea, solo avivó aún más la polémica mediática y las críticas hacia su actitud. Este incidente ha sido calificado como un “minuto de furia”, y ya se habla de una posible sanción ejemplar por parte de la UEFA que podría ir más allá de las eliminatorias.

¿Se perderá el debut en el Mundial?

La normativa de la UEFA sobre agresiones es clara: la sanción mínima suele ser de dos partidos, aunque puede ampliarse si se considera que hubo intencionalidad o reincidencia en comportamientos antideportivos. Dado que la última jornada de clasificación está a la vista, Cristiano ya es baja confirmada para ese encuentro decisivo. Pero lo que verdaderamente preocupa a Portugal es que esta sanción pueda extenderse al comienzo del Mundial 2026.

El debate ya está sobre la mesa: ¿debería UEFA castigar con severidad a una de las grandes estrellas del fútbol mundial? ¿O prevalece más el espectáculo y la expectación mediática? Lo cierto es que ver a Cristiano Ronaldo ausente en su debut en su sexto Mundial no solo sería un golpe deportivo; también representaría un drama para patrocinadores, organizadores y aficionados.

Portugal al borde del desastre

La derrota frente a Irlanda no solo significó un frenazo inesperado, sino que postergó la posibilidad de asegurar su billete hacia Norteamérica 2026. Portugal, que llegaba como favorita, ahora se encuentra en una situación complicada y dependerá del último partido sin contar con su goleador ni con su capitán. El vestuario luso, normalmente sólido, se enfrenta ahora a una tormenta mediática y deportiva justo cuando menos lo necesita.

Las casas de apuestas han ajustado rápidamente sus cuotas tras este revés. La preocupación y cierto escepticismo han invadido el ambiente del país: la historia reciente recuerda lo difícil que resulta cerrar una clasificación bajo máxima presión.