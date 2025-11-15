Florentino Pérez planea darle un vuelco ‘societario’ al Real Madrid vendiendo el 10% del club a un inversor

El Real Madrid siempre ofrece espectáculo, incluso más allá del terreno de juego.

A diez días de una asamblea crucial, Florentino Pérez ha planteado la posibilidad de vender hasta un 10% del club a un inversor externo.

No se trata de una idea trivial ni de una decisión improvisada: sería la transformación más significativa en la gobernanza del club desde la época de Santiago Bernabéu.

En este contexto de bonanza financiera y con el equipo en la cumbre del fútbol mundial, la propuesta sacude los cimientos de la entidad y genera tanto expectación como inquietud entre los cerca de 100.000 socios madridistas.

La operación se debatirá el próximo 23 de noviembre, con aspiraciones de captar entre 500 y 1.000 millones de euros, lo que elevaría la valoración del Real Madrid a unos impresionantes 10.000 millones.

Por primera vez, el club, que hasta ahora es propiedad exclusiva de sus socios, abriría sus puertas al gran capital, aunque bajo condiciones estrictas: el inversor no podría aumentar su participación ni influir en el control institucional, que seguiría en manos de los aficionados.

Si Florentino Pérez decide dar un paso al lado y descansar, hay que cambiar los estatutos del club urgentemente para que este hombre sea presidente. Zinedine Zidane es el Real Madrid. Es el heredero perfecto.pic.twitter.com/RR6jDgLpcv — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) November 14, 2025

Los antecedentes: ¿Por qué ahora?

La decisión de Florentino no llega sin contexto.

El fútbol europeo está experimentando una oleada de cambios societarios: desde la entrada de fondos en el PSG o el Atlético de Madrid hasta las ventas parciales del Bayern de Múnich a gigantes como Adidas o Audi.

Sin embargo, la propuesta blanca tiene su propia singularidad. Lejos de fundaciones o modelos alemanes tradicionales, Pérez busca establecer un «modelo Florentino», diseñado a medida, con un margen mínimo para los inversores y el poder real resguardado en la asamblea de socios.

Las razones detrás del deseo de vender parte del club son varias:

El Real Madrid ha finalizado una multimillonaria reforma del Santiago Bernabéu, acumulando una deuda asociada al estadio que asciende a 1.170 millones y con vencimientos hasta 2053.

Las cuentas del club son impecables: beneficios tras impuestos por valor de 24 millones en 2025, ingresos récord alcanzando los 1.185 millones, ratio deuda/patrimonio neto prácticamente nulo y una tesorería saludable que suma 166 millones.

La marca Real Madrid es indiscutiblemente la más valiosa del mundo: valorada en 1.900 millones y con una valoración global que oscila entre los 6.500 y 10.000 millones según los últimos informes.

Con este panorama favorable, el club busca atraer capital para solidificar su expansión global, profesionalizar su gestión y asegurar su dominio ante los nuevos gigantes financieros que emergen en el deporte mundial.

Un club rico, rentable y en la cresta del mercado

Pocas entidades deportivas pueden jactarse de las cifras que exhibe el Real Madrid en 2025:

Líder destacado en valor empresarial: entre 6.000 y 10.000 millones de euros, dependiendo del método utilizado para calcularlo.

Marca más valiosa del fútbol mundial, con un crecimiento notable del 14% durante el último año.

Ingresos operativos superiores a los 1.100 millones anuales, marcando un récord absoluto en el fútbol europeo.

Gastos en fichajes ascendentes a 178 millones en el último mercado estival, sumando incorporaciones que combinan presente y futuro.

EBITDA (beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones) histórico: alcanzando los 243 millones durante el ejercicio 2024/25, cifra más alta registrada por el club.

Deuda neta (excluyendo la relacionada con el estadio) prácticamente inexistente: apenas suma 12 millones.

Además, el club maximiza las nuevas oportunidades comerciales vinculadas al Bernabéu: conciertos, eventos variados, restauración y experiencias VIP han duplicado la facturación del estadio y atraen a inversores internacionales ansiosos por rentabilidad y visibilidad global.

Los negocios del Real Madrid: fútbol, cemento y marca global

El Real Madrid va mucho más allá de ser solo un equipo futbolístico. Es una auténtica multinacional dedicada al deporte y entretenimiento, con ramificaciones en:

El fútbol profesional como líder en ingresos por retransmisiones, venta de entradas y premios deportivos.

El sector inmobiliario mediante la recalificación de Valdebebas como activo valioso para su balance patrimonial; las 85 hectáreas del complejo podrían generar plusvalías cercanas a los 300 millones en próximos años.

El Santiago Bernabéu se ha convertido en uno de los recintos multifuncionales más rentables a nivel europeo.

La explotación comercial bajo la marca Real Madrid genera ingresos globales mediante acuerdos con patrocinadores, licencias y merchandising.

Esta diversificación permite al Madrid mantener una rentabilidad estructural e incluso crecer durante años difíciles o menos exitosos deportivamente hablando. El club ha profesionalizado su gestión con miras a competir financieramente al nivel de grandes franquicias estadounidenses como los Dallas Cowboys o los New York Yankees.

Los riesgos y el escepticismo: ¿aceptarán los socios el cambio?

No todos dentro del entorno blanco están entusiasmados ante esta iniciativa. Se percibe cierto malestar entre algunos socios que temen perder lo esencial del club e introducir así una deriva mercantilista capaz de diluir su influencia. Florentino es consciente del desafío; por ello ha asegurado que cualquier cambio necesitará ser validado mediante referéndum y que jamás se perderá el control mayoritario por parte de la asamblea.

El debate gira entre tradición y modernidad; entre ese romanticismo asociado al club gestionado por sus socios frente a la seducción innegable del dinero global. Habrá que observar si están dispuestos a ceder parte de su historia por un cheque cercano a los mil millones y qué precio simbólico se establece para definir el futuro institucional.

Pronósticos y apuestas: ¿quién comprará el 10%?

En las conversaciones informales relacionadas con fútbol surgen nombres como fondos americanos o europeos e incluso grandes fortunas provenientes del Golfo Pérsico como posibles interesados en hacerse con esa deseada participación dentro del Madrid. Las valoraciones rondan entre los 6.500 y diez mil millones para el club lo cual sitúa el precio correspondiente al 10% entre esos mismos márgenes económicos; es decir entre aproximadamente650 hasta mil millones dependiendo siempre las condiciones acordadas durante las negociaciones.

Las casas apostadoras aún no han abierto mercados sobre quién será finalmente ese comprador potencial pero todo indica que si todo avanza correctamente podría convertirse en la transacción económica más relevante jamás realizada dentro del fútbol europeo.

Curiosidades y detalles poco conocidos

El Real Madrid figura entre uno de los pocos clubes europeos completamente pertenecientes a sus socios junto al Barcelona, Athletic Club y Osasuna.

Desde su reforma reciente; El Bernabéu ha duplicado sus ingresos provenientes tanto eventos deportivos como no deportivos convirtiéndose así en símbolo destacado dentro economía entretenimiento actual.

La marca Real Madrid representa un impresionante porcentaje (37%) sobre total valor agregado todas marcas clubes españoles LaLiga.

A lo largo tiempo; El Club ha mantenido política reinversión beneficios mejoras instalaciones plantilla evitando distribución dividendos.

En última asamblea socios aprobó mayor presupuesto historia blanca alcanzando cifra récord totalidad presupuesto temporada próxima (2025/26): cifra asciende hasta alcanzar imponente cantidad totalidad presupuesto (1248millones).

En caso llegue inversor externo este jamás podrá comprar más allá porcentajes mencionados ni influir gestión ya sea deportiva institucional según modelo elaborado por Florentino .

Si finalmente asamblea rechaza propuesta tradicional estructura permanecería intacta continuando siendo propiedad aficionados.

El Madrid sigue jugando al límite; esta vez no solo sobre césped sino también cruzando frontera entre fútbol tradicional negocio global.