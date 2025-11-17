El Bernabéu y la NFL: Miami Dolphins vencen a los Washington Commanders a los acordes del himno nacional

El Santiago Bernabéu fue testigo de una velada que quedará grabada en la memoria de los aficionados al deporte en nuestro país.

Por primera vez, la NFL hizo su aparición en el icónico estadio madridista, y el ambiente superó cualquier expectativa y alguna que otra opinión política que buscaba empañar el evento: las gradas repletas, una mezcla colorida de camisetas de los Dolphins y los Commanders, y un espectáculo que trascendió el mero fútbol americano.

La capital española se convirtió en el punto neurálgico del evento, con figuras destacadas como Florentino Pérez, Isabel Díaz Ayuso y el legendario Zinedine Zidane, quienes pasearon por el césped antes del inicio del partido, inmortalizando la ocasión con sus teléfonos.

Este evento, correspondiente a la semana 11 de la temporada regular, enfrentó a dos equipos que llegaban con un balance similar (3-7) antes de saltar al campo.

La cita prometía emociones intensas y, sin duda, cumplió: el partido se decidió en una prórroga apasionante, mientras las gradas disfrutaban de una auténtica fiesta americana con actuaciones musicales internacionales y un despliegue audiovisual impresionante que sorprendió a más de uno.

El partido comenzó con gran intensidad. Los Miami Dolphins llegaban motivados tras haber derrotado a los Buffalo Bills en su anterior encuentro, mientras que los Washington Commanders buscaban recuperarse tras una dura derrota ante los Detroit Lions. El juego fue un constante tira y afloja, con ambos equipos alternando el dominio y generando oportunidades.

La emoción alcanzó su clímax en el último cuarto. Los Dolphins, tras una jugada decisiva, estuvieron a punto de anotar en la zona de gol rival, pero se encontraron con una defensa sólida. Con un empate 13-13 en el marcador, la tensión era palpable entre los aficionados. Los Commanders, guiados por un Marcus Mariota que sustituyó al lesionado Jayden Daniels, tuvieron la oportunidad de llevarse el triunfo con un field goal; sin embargo, el intento del pie de Matt Gay falló al desviarse.

En la prórroga, los Dolphins demostraron que el fútbol americano es impredecible. Una intercepción clave realizada por Jack Jones les permitió estar en posición para sellar el partido. Finalmente, Riley Patterson ejecutó un field goal desde 29 yardas que desató la euforia entre los aficionados y otorgó la victoria a Miami por 16-13. De esta forma, los Dolphins lograron encadenar dos victorias consecutivas por primera vez esta temporada y se llevan consigo el honor de haber ganado el primer partido de NFL disputado en el Bernabéu.

El Bernabéu: epicentro global del deporte y del entretenimiento

No solo fue emocionante lo que ocurrió en el campo. El Bernabéu se engalanó para ofrecer un espectáculo digno del mejor estilo americano. Durante el descanso se vivió un show excepcional: Bizarrap y Daddy Yankee brindaron una actuación conjunta inédita que hizo vibrar tanto a los seguidores de la NFL como a los amantes de la música. Este estadio ha sido sede de finales memorables como las Copas de Europa o incluso eventos como el Mundial del 82; ahora añade otro hito a su ya impresionante lista.

La organización cuidó hasta el más mínimo detalle: desde la llegada de los equipos hasta un despliegue masivo de merchandising, pasando por cheerleaders y actividades interactivas para todos los asistentes. El público madrileño, acostumbrado al fútbol tradicional, disfrutó inmerso en una experiencia totalmente nueva, explorando la cultura del fútbol americano con curiosidad y entusiasmo.

¿Regresará la NFL a España?

La repercusión del partido fue instantánea. Las redes sociales se inundaron con imágenes y vídeos del evento; además, muchos asistentes apuntan a que España podría convertirse en una parada habitual para la NFL en Europa. Expertos deportivos ya especulan sobre la posibilidad de repetir esta experiencia en Madrid. Las casas de apuestas indican que ha aumentado notablemente el interés por este deporte entre nosotros tras esta cita.

El éxito organizativo junto con la respuesta entusiasta del público sugieren que quizás la NFL ha encontrado un nuevo hogar temporal en el Bernabéu. Aunque hay quienes son escépticos sobre las dificultades para establecerse definitivamente en un país tan centrado en su propio fútbol, lo vivido este 16 de noviembre abre muchas puertas. Los Dolphins regresan a casa orgullosos mientras los Commanders reflexionan sobre sus errores y piensan ya en su próxima oportunidad.

Curiosidades sobre este histórico duelo entre Dolphins y Commanders

El Bernabéu fue adaptado para esta ocasión especial con césped específico para fútbol americano.

Marcus Mariota asumió como quarterback titular debido a la lesión de Jayden Daniels.

Bizarrap y Daddy Yankee ofrecieron juntos su primera actuación durante un evento deportivo.

Florentino Pérez, Isabel Díaz Ayuso y Zidane estuvieron presentes tanto desde el palco como sobre el césped.

Más de 65.000 personas asistieron al evento, marcando récord histórico para partidos fuera Estados Unidos.

La retransmisión internacional llegó a más de 100 países, consolidando así a Madrid como ciudad global del deporte.

Así concluye esta memorable jornada para Madrid y su emblemático Bernabéu con respecto a la NFL; sin embargo, queda abierta esa puerta hacia nuevas aventuras americanas en suelo español.