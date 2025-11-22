Aleksandre Topuria se enfrenta a un combate crucial en la UFC: el reto de Bekzat Almakhan

Este sábado 22 de noviembre de 2025, Doha despierta con una gran expectación.

Aleksandre Topuria, el representante más destacado de la saga hispanogeorgiana, regresa a la jaula para su segundo combate en la UFC con un claro objetivo: derrotar a Bekzat Almakhan y abrirse camino hacia el top 15 del peso gallo.

No es simplemente un enfrentamiento más, sino una oportunidad que podría lanzarle a los primeros planos de la división o dejarle relegado al olvido, en un deporte donde ser ignorado puede suceder tan rápido como un golpe mal encajado.

El lugar elegido no es casualidad. UFC Qatar marca su debut en Oriente Medio con una velada que promete ser intensa, y el enfrentamiento entre Topuria (6-1-0) y Almakhan (12-2-0) se perfila como uno de los principales atractivos.

El hispanogeorgiano, quien tuvo un brillante debut en Sídney al vencer a Colby Thicknesse, llega respaldado por su hermano, el campeón Ilia Topuria, así como por una legión de seguidores que anhelan ver a otro miembro de los Topuria ascendiendo en los rankings de la liga más exigente del mundo de las MMA.

Un choque de estilos y trayectorias: ¿quién marcará el ritmo?

Sobre el papel, esta pelea se presenta como una de las más equilibradas y prometedoras del evento.

Almakhan, conocido como «perro de presa», cuenta con un récord impresionante: 12 victorias, 10 de ellas por KO técnico, y solo ha conocido una derrota en UFC, ante el formidable Umar Nurmagomedov.

El kazajo es pura energía; su estilo basado en kárate y su potente pegada han dejado fuera de combate a casi todos sus adversarios antes del límite.

Su último triunfo fue un nocaut contra Brad Katona en el primer asalto, lo que evidencia su hambre por consolidarse como uno de los luchadores más serios de su país dentro de la división.

Sin embargo, Aleksandre Topuria no es un debutante que se asuste fácilmente.

A sus 29 años, ostenta un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y tiene una sólida formación en lucha grecorromana. En su primera aparición mostró un striking efectivo y recursos tanto para combatir en pie como para dominar en el suelo.

La clave estará en llevar la pelea a su terreno, evitar los golpes poderosos de Almakhan y aprovechar sus habilidades en grappling. Este combate promete ser un choque brutal: mientras que el kazajo buscará imponer su ritmo y terminar rápido, el hispanogeorgiano intentará controlar la situación, desgastar a su rival y demostrar su versatilidad.

Lo que está en juego: el top 15 del peso gallo y mucho más

Una victoria hoy no solo significaría sumar otra victoria consecutiva en la UFC para Topuria; también le abriría las puertas al top 15 del peso gallo, una categoría muy competitiva dentro de la compañía.

Aunque oficialmente no esté clasificado como un combate por ranking, este enfrentamiento podría definir el futuro inmediato para ambos luchadores. Si Topuria brilla sobre el octágono, seguirá rápidamente los pasos de su hermano Ilia en el peso ligero. Por otro lado, si Almakhan logra imponer su estilo, será él quien acapare los focos mediáticos y gane impulso para futuros combates importantes.

La expectativa es palpable incluso entre los pesos pesados de la división. El campeón Merab Dvalishvili ha manifestado sin dudarlo sus elogios hacia el hispanogeorgiano: “Nadie puede vencerle en esta categoría. Si continúa así, pronto estará entre los cinco primeros del ránking”, ha afirmado con claridad. Esto deja entrever que el futuro del peso gallo podría depender de las manos habilidosas de Topuria.

Dónde, cuándo y cómo seguir el combate: guía para no perderse nada

El evento UFC Qatar comenzará esta tarde y está previsto que el enfrentamiento entre Aleksandre Topuria y Bekzat Almakhan tenga lugar a las 16:00 (hora española), dentro de una cartelera repleta de combates electrizantes.

Los aficionados podrán seguirlo en directo a través de MAX (anteriormente HBO Max), plataforma que transmite exclusivamente los eventos principales de la UFC en España. Para aquellos más apasionados por las MMA, la cartelera principal incluye también duelos esperados como Tsarukyan vs Hooker y Muhammad vs Ian Garry; encuentros capaces de definir quiénes serán los próximos aspirantes al título en sus categorías respectivas.

Cartelera principal UFC Qatar:

Arman Tsarukyan vs Dan Hooker

Belal Muhammad vs Ian Machado Garry

Volkan Oezdemir vs Alonzo Menifield

Jack Hermansson vs Myktybek Orolbai

Serghei Spivac vs Shamil Gaziev

Alex Perez vs Asu Almabayev

La atención hacia Topuria es tan grande que las casas de apuestas le sitúan como ligero favorito; sin embargo, los expertos no descartan sorpresas si el combate se extiende o si Almakhan logra establecer su distancia desde los primeros compases. En este deporte tan impredecible como emocionante, los pronósticos pueden cambiar con rapidez tras recibir un solo golpe.

Un futuro repleto de incógnitas bajo la sombra de Ilia Topuria

En medio del ambiente previo al combate resuena constantemente el nombre de Ilia Topuria, actual campeón del peso ligero. Él estará presente apoyando a Aleksandre desde su esquina; muchos lo consideran tanto mentor como figura inspiradora a seguir. Mientras tanto, Ilia espera ansioso rival y fecha para defender su cinturón por primera vez; no son pocos quienes sueñan con ver a ambos hermanos dominando sus respectivas categorías. Pero como bien se sabe dentro del mundo UFC: cada combate es una prueba dura e implacable; aquí nadie regala nada: hay que ganar con contundencia o las oportunidades pueden desvanecerse rápidamente.

Curiosidades y datos interesantes sobre la velada y sus protagonistas

Aleksandre Topuria podría convertirse en el primer hispanogeorgiano con dos victorias consecutivas si gana hoy.

podría convertirse en el primer hispanogeorgiano con dos victorias consecutivas si gana hoy. Bekzat Almakhan ha finalizado a 11 rivales hasta ahora; 10 fueron por KO técnico, algo poco común para este peso.

ha finalizado a 11 rivales hasta ahora; 10 fueron por KO técnico, algo poco común para este peso. El combate tiene lugar en Doha , marcando el primer evento UFC celebrado en Qatar; este país se está consolidando como un mercado emergente para las MMA.

, marcando el primer evento UFC celebrado en Qatar; este país se está consolidando como un mercado emergente para las MMA. Ilia Topuria será el principal apoyo para Aleksandre durante todo este desafío familiar.

será el principal apoyo para Aleksandre durante todo este desafío familiar. El kazajo Almakhan logró enviar a la lona a Umar Nurmagomedov durante su debut; un logro notable considerando lo dominante que ha sido Nurmagomedov.

Las apuestas internacionales favorecen levemente a Topuria; sin embargo, esa diferencia mínima refleja lo equilibrado e incierto que promete ser este duelo.

El evento UFC Qatar será retransmitido en directo por MAX; esta novedad marca un cambio importante para los aficionados españoles tras la reciente transición.

Se anticipa una noche llena de emociones intensas, drama e incluso podría ser testigo del surgimiento de una nueva estrella dentro del octágono. Los focos ya están encendidos; solo queda esperar al sonido del gong que marque el inicio del espectáculo.