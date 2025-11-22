Cuándo, dónde y cómo ver por TV el partido Atlético de Madrid vs Getafe y Real Madrid vs Elche de la XIII jornada de Liga

LaLiga EA Sports vuelve a la carga este fin de semana tras el parón por selecciones, y la jornada 13 promete ser intensa para los tres grandes del fútbol español.

¡Regreso triumfal al Camp Nou para el FC Barcelona, que aplastó 4-0 al Athletic Bilbao en LaLiga 2025-26!

Tras 909 días de ausencia, los culés iluminaron su icónico estadio con un recital ofensivo liderado por Ferran Torres, Lamine Yamal y Fermín López, sellando la goleada ante un rival vasco que se quedó con diez hombres por expulsión de Oihan Sancet.

Con esta victoria, el Barça se afianza en lo más alto de la tabla y Hansi Flick recupera la sonrisa, mientras el Athletic, pese a su garra histórica, se va de vacío.

El Atlético de Madrid visitará al Getafe CF el domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas en el Coliseum Alfonso Pérez. El equipo dirigido por Simeone, que cuenta con 25 puntos, intentará permanecer en la zona alta y evitar que el Real Madrid se escape aún más. Este partido también estará disponible en DAZN España y DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar Plus+ o dial 113 en Orange TV).

Por su parte, el Real Madrid, que lidera la tabla con 31 puntos, se enfrentará al Elche CF ese mismo día, domingo 23 de noviembre, a las 21:00 horas en el Estadio Martínez Valero. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega tras un empate en Vallecas y con varios jugadores que han tenido problemas físicos tras el parón internacional. Los seguidores podrán seguir este encuentro a través de Movistar Plus+ (M+ LaLiga), M+ LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.

Detalles de los partidos y canales de TV

Equipo Partido Fecha y Hora Sede Dónde ver por TV en España FC Barcelona FC Barcelona vs. Athletic Club Sábado, 22 de noviembre a las 16:15 Spotify Camp Nou (Barcelona) DAZN España, DAZN LaLiga (canal específico) Atlético de Madrid Getafe CF vs. Atlético de Madrid Domingo, 23 de noviembre a las 18:30 Coliseum Alfonso Pérez (Getafe) DAZN España, DAZN LaLiga (canal específico) Real Madrid Elche CF vs. Real Madrid Domingo, 23 de noviembre a las 21:00 Estadio Martínez Valero (Elche) Movistar Plus+ (M+ LaLiga), M+ LaLiga 2

Curiosidades

El Barça regresa al Camp Nou después de estar ausente durante 904 días; aún así, su aforo sigue siendo limitado.

En sus últimos ocho enfrentamientos en LaLiga, el Athletic Club ha logrado una única victoria.

El Real Madrid sigue siendo el único equipo que no ha conocido la derrota esta temporada.

En cuanto al Atlético de Madrid, ha conseguido ganar cinco de sus últimos seis partidos ligueros.

Por su parte, Elche CF ha acumulado tres triunfos y tres empates como local esta temporada.

El derbi valenciano entre Valencia y Levante se disputará el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas en Mestalla.

Para cerrar la jornada, Espanyol recibirá al Sevilla el lunes 24 de noviembre a las 21:00 horas en el RCDE Stadium.

La jornada número trece de LaLiga EA Sports se perfila como una de las más emocionantes hasta ahora. Con la vuelta del Barça a su estadio renovado y la competencia intensa por liderar entre los grandes equipos españoles, los aficionados están listos para disfrutar del espectáculo. Los partidos estarán disponibles para verlos en directo tanto por DAZN como por Movistar+, incluyendo opciones para streaming. Así que prepárense: ¡el fútbol español está listo para volver!