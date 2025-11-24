Aonishiki Arata: el refugiado ucraniano que arrasa en el sumo japonés

El sumo es un deporte sin fronteras, y menos aún desde que Danylo Yavhusishyn, conocido en el dohyō como Aonishiki Arata, se ha convertido en un nombre destacado en Japón.

Este joven originario de Vinnytsia, quien tuvo que abandonar su hogar debido a la invasión rusa a Ucrania, ha hecho historia al ganar el torneo más importante del calendario japonés, la Makuuchi Division.

Lo ha logrado desafiando todas las expectativas y tradiciones de este ancestral deporte nipón.

Mientras comenzaba su día con ecos de explosiones en el este de Europa, Aonishiki tomó la complicada decisión de mudarse a la tierra del cerezo para perseguir un sueño que muchos considerarían improbable: convertirse en el primer gran campeón ucraniano de sumo.

Su historia es un relato de superación y adaptación, así como un reflejo de la evolución de un deporte que acoge con los brazos abiertos a los forasteros… siempre que pesen más de 140 kilos y tengan la determinación de un tanque.

Ascenso meteórico y récords para la historia

Nacido en marzo de 2004, Aonishiki comenzó su andadura en el sumo a los siete años. Destacó en competiciones nacionales e internacionales juveniles, pero todo cambió drásticamente cuando tuvo que huir del conflicto en Ucrania. En Japón, tras pasar por clubes universitarios y ganarse el respeto tanto de rivales como de entrenadores, fue reclutado por la Ajigawa stable, una de las escuelas más exigentes del país.

Su debut profesional tuvo lugar en septiembre de 2023. Desde entonces, su carrera ha sido una serie ininterrumpida de logros:

Ascendió a la máxima división, Makuuchi, en solo nueve torneos, igualando así la marca más rápida registrada en tiempos recientes. Posteriormente, se convirtió en el primer luchador en lograr un kinboshi (victoria sobre un yokozuna) durante su 12º torneo profesional.

Alcanzó cuatro torneos consecutivos con once victorias cada uno, algo inusitado para un extranjero recién llegado. Finalmente, se proclamó campeón del torneo de noviembre de 2025 con un impresionante registro de 12-3, además de recibir el Premio a la Técnica y el galardón por Rendimiento Sobresaliente.

En una disciplina donde la paciencia y la constancia son esenciales, su meteórica trayectoria ha sorprendido a los puristas y entusiasmado a las nuevas generaciones.

Sumo, tradición y revolución: secretos y claves del dohyō

El sumo va mucho más allá del simple empuje y resistencia. Cada gesto y movimiento está cargado de siglos de historia y simbolismo. Para entender el fenómeno Aonishiki, es necesario explorar algunos secretos del sumo que lo han llevado hasta lo más alto:

Técnica sobre fuerza bruta : Aunque su físico imponente (182 cm y 140 kg) impresiona a cualquiera, su verdadera fortaleza radica en su habilidad técnica. Los movimientos como el yorikiri (empuje frontal) y el oshidashi (empuje directo) son herramientas que ha utilizado en más de la mitad de sus victorias en Makuuchi.

: Aunque su físico imponente (182 cm y 140 kg) impresiona a cualquiera, su verdadera fortaleza radica en su habilidad técnica. Los movimientos como el yorikiri (empuje frontal) y el oshidashi (empuje directo) son herramientas que ha utilizado en más de la mitad de sus victorias en Makuuchi. Ritual y disciplina : Los luchadores residen en las heya (establos), donde entrenan, comen y duermen bajo una estricta jerarquía. Aonishiki ha logrado adaptarse a la cultura japonesa aprendiendo no solo el idioma sino también los códigos del sumo; un logro nada fácil para otros extranjeros.

: Los luchadores residen en las heya (establos), donde entrenan, comen y duermen bajo una estricta jerarquía. Aonishiki ha logrado adaptarse a la cultura japonesa aprendiendo no solo el idioma sino también los códigos del sumo; un logro nada fácil para otros extranjeros. Adaptación táctica : Su éxito se debe también a su capacidad para leer al oponente y ajustar su estrategia sobre la marcha; algo que ha dejado boquiabiertos a muchos veteranos.

: Su éxito se debe también a su capacidad para leer al oponente y ajustar su estrategia sobre la marcha; algo que ha dejado boquiabiertos a muchos veteranos. Resistencia mental: El sumo es tanto psicológico como físico. El ucraniano ha mostrado una calma excepcional frente a la presión mediática y las dudas lanzadas por quienes no confiaban plenamente en su potencial.

Panorama actual y pronósticos: ¿el nuevo rey del sumo?

El triunfo de Aonishiki trasciende lo meramente deportivo; se erige como símbolo de apertura internacional en el mundo del sumo. Gracias a él y a su compatriota Shishi, Ucrania se convierte en el séptimo país extranjero con dos luchadores compitiendo al más alto nivel japonés. Las casas de apuestas ya lo ven como favorito para el próximo torneo previsto para enero. Sin embargo, quienes conocen bien este deporte saben que mantener una regularidad es casi tan complicado como alcanzar la cima.

No faltan quienes advierten con cierta ironía que podría estar gestándose una “revolución ucraniana” dentro del sumo japonés. Pero también hay voces cautas que sugieren mantener los pies en la tierra. El desafío radica en sostener este nivel competitivo dentro de un entorno donde las exigencias físicas y mentales son extremas; cada torneo representa una batalla diferente.