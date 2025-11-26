Baño táctico al presumido Pep Guardiola y debacle del Manchester City ante el Bayer Leverkusen

Sorpresas, giros inesperados y una fuerte dosis de realidad. Así se podría describir lo que ocurrió en el Etihad Stadium el 25 de noviembre de 2025.

En esa jornada, el Bayer Leverkusen dirigido por Xabi Alonso desmanteló las certezas del Manchester City de Pep Guardiola, logrando un 0-2 tan contundente como sorprendente.

El actual campeón de Europa vio cómo su racha invicta en casa durante la fase de grupos de la Champions League, que se extendía por siete años, se desmoronaba ante un equipo alemán que no se dejó intimidar ni por la historia ni por los recursos económicos.

Mientras las miradas estaban puestas en los cien partidos de Guardiola en Champions, el técnico catalán decidió hacer una alineación llena de rotaciones y menos habituales. El resultado fue un City irreconocible, dividido en dos mitades, incapaz de superar la intensidad y el orden del Leverkusen, que aprovechó cada error con una precisión casi quirúrgica.

Grimaldo y Schick, verdugos con acento español y checo

El encuentro comenzó con el City dominando la posesión, fiel a su estilo habitual, pero sin profundidad ofensiva. El Leverkusen, bien posicionado y sin complejos, aguardaba su oportunidad. Esta llegó en el minuto 23, cuando Alejandro Grimaldo, lateral español reconvertido en goleador, apareció desde atrás para batir a Trafford tras una combinación precisa. El silencio que reinaba en las gradas fue interrumpido únicamente por un pequeño grupo de aficionados alemanes, conscientes de que el guion se estaba reescribiendo a su favor.

El golpe dejó al City aturdido, que no logró reaccionar hasta la segunda mitad, ya con los pesos pesados (Haaland y Foden) sobre el terreno de juego. Sin embargo, cuando el campeón intentaba recuperarse, llegó el golpe definitivo: un centro medido de Tilman encontró la cabeza de Patrik Schick en el minuto 54 para establecer el 0-2. Un clásico del delantero checo que evidenció las carencias defensivas locales.

Guardiola, señalado por las rotaciones y la falta de reacción

La obsesión por el control y la anticipación ha sido una constante en la carrera de Pep Guardiola. Sin embargo, esta vez su apuesta por las rotaciones resultó fallida. Jugadores como Oscar Bobb, Kanovak o Marmoush no supieron aprovechar su oportunidad; así, el equipo perdió solidez y creatividad. La entrada de los titulares en la segunda parte pareció dar algo de sentido al juego, pero ya era demasiado tarde: el Leverkusen se mantuvo firme y un Flecken inspirado bajo palos resistió sin demasiados apuros.

Lejos de su habitual autocrítica pública, Guardiola solo reconoció la superioridad alemana y comentó que “esto es la Champions; aquí no hay lugar para relajaciones”. Un baño de humildad que llega en uno de los momentos más complicados de la temporada. La clasificación para octavos aún está en juego y el calendario se estrecha.

El Leverkusen de Xabi Alonso, la revelación que nadie esperaba

En contraposición, el Bayer Leverkusen sigue creciendo bajo la dirección de Xabi Alonso, quien ha transformado a un equipo irregular en una máquina perfectamente ajustada. Orden, disciplina y velocidad en las transiciones son sus señas distintivas; pero lo más importante es la fe en sus posibilidades. Grimaldo y Schick fueron los encargados de marcar los goles, aunque toda la plantilla mostró una exhibición táctica digna de mención. Con este rendimiento, el equipo alemán empieza a soñar con una clasificación que sería poco menos que histórica.

Datos, apuestas y el futuro inmediato

Este resultado aprieta aún más al grupo y complica las posibilidades del City para avanzar a octavos; ahora ya no dependen solo de sí mismos. Las casas de apuestas que antes del partido consideraban al City como claro favorito (con una cuota de 1,30 por su victoria), ahora observan con recelo su rendimiento e incluso empiezan a ver al Leverkusen como un rival peligroso para esa segunda fase.

Las dudas sobre la condición física de jugadores clave sumadas a la gestión del plantel y la presión mediática podrían afectar a Guardiola en las semanas venideras. Los aficionados del Etihad están acostumbrados a lo mejor; sin embargo, ahora comienzan a mirar el calendario con inquietud y mucho menos entusiasmo.

Claves tácticas del encuentro

El Leverkusen presionó alto desde el inicio, dificultando así la salida del balón del City.

Guardiola optó por laterales ofensivos; sin embargo, Grimaldo castigó esos espacios.

La entrada tardía de Haaland y Foden no fue suficiente: ya era demasiado tarde.

Flecken mantuvo al Leverkusen con intervenciones decisivas en momentos clave.

Xabi Alonso ganó claramente la batalla táctica gracias a una defensa solidaria y cambios constantes de ritmo.

Curiosidades y datos sorprendentes

Esta fue la primera derrota del City en casa durante la fase de grupos desde 2018.

Guardiola alcanza los 100 partidos como técnico en Champions League pero con un sabor amargo.

Grimaldo ya lleva 4 goles esta edición; cifras inusuales para un lateral.

Patrik Schick marca su cuarto gol consecutivo en encuentros oficiales.

El Etihad tuvo su peor afluencia esta temporada: muchos aficionados abandonaron antes del minuto 80.

Xabi Alonso se convierte en el primer técnico español que vence a Guardiola fuera de España.

Las casas de apuestas han duplicado la cuota al título del City tras este tropiezo: pasó de 3.5 a 7.

El Leverkusen no ganaba en Inglaterra desde 2002.

Guardiola no perdía dos partidos seguidos en Champions desde 2017.

La prensa británica titula hoy: “Guardiola al desnudo” y “El Etihad sin red”.

Una vez más, la Champions demuestra que no existen guiones predefinidos; cualquier gigante puede caer. Y esa noche mágica, el Etihad se convirtió temporalmente en territorio conquistado.