Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Olympiacos vs Real Madrid en Champions League de este 26 de noviembre de 2025

Xabi Alonso se la juega.

O gana o nada.

Porque si el Real Madrid pierde o empata hoy, todo indica que el entrenador de las mil dudas no se come el turrón.

En Atenas, los aficionados no necesitan encender bengalas para crear un ambiente electrizante: la visita del Real Madrid al Georgios Karaiskakis lo hace por sí mismo.

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas (hora peninsular española), el estadio griego será el escenario de la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde se juegan tanto el prestigio como la continuidad en el torneo.

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y LaLiga TV Bar, que también ofrecen opciones de streaming para quienes prefieren verlo en línea.

Fuera de nuestras fronteras, los horarios cambian: 15:00 en Perú, 13:00 en México y estará disponible en Latinoamérica a través de ESPN y Disney+ Premium.

Radiografía de la situación: urgencias y bajas en ambos equipos

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega a este partido con más interrogantes que respuestas. Su última victoria se remonta al 1 de noviembre, cuando vencieron al Valencia por un contundente 4-0. Desde entonces, han pasado tres encuentros sin celebrar un triunfo: cayeron ante el Liverpool en Anfield y empataron con Rayo Vallecano y Elche. En Champions, sin embargo, los resultados son más esperanzadores; acumulan nueve puntos que los colocan en séptima posición, muy cerca de asegurar su pase a octavos.

La lista de bajas del Madrid es preocupante: Courtois no podrá jugar debido a una gastroenteritis, mientras que Militao, Carvajal y Mastantuono siguen fuera por lesiones. La defensa se sostiene precariamente con el regreso de Antonio Rüdiger y posiblemente Aurelien Tchouaméni. En la portería estará Andriy Lunin, quien aún no ha tenido minutos esta temporada. Aunque el Real Madrid es uno de los equipos menos goleados del torneo, su actual fragilidad defensiva genera inquietud entre los aficionados.

Por otro lado, el Olympiacos todavía busca su primera victoria en esta Champions y apenas acumula dos puntos tras cuatro jornadas. Los dirigidos por José Luis Mendilibar han logrado empatar en dos ocasiones y han caído ante Arsenal y Barcelona. Sin embargo, lideran la liga griega, lo que les infunde confianza para intentar dar la campanada ante los madrileños.

¿Qué se juega cada equipo?

Real Madrid: Un triunfo casi aseguraría su clasificación directa a octavos y aliviaría la presión mediática sobre Alonso. Una derrota complicaría sus posibilidades y avivaría las críticas.

Un triunfo casi aseguraría su clasificación directa a octavos y aliviaría la presión mediática sobre Alonso. Una derrota complicaría sus posibilidades y avivaría las críticas. Olympiacos: Solo les sirve ganar si quieren mantener vivas sus opciones de entrar en los playoffs. Cualquier otro resultado les relegará al olvido europeo.

Históricamente, el Real Madrid ha dominado sus enfrentamientos con cuatro victorias, tres empates y solo una derrota frente al Olympiacos. No obstante, el equipo griego ha sabido aprovecharse del factor local en ocasiones anteriores, lo que añade emoción al duelo.

Horarios y dónde ver el partido

País Hora Local Canal TV / Streaming España 21:00 Movistar Liga de Campeones, Movistar+, LaLiga TV Bar México 13:00 ESPN, Disney+ Premium Perú 15:00 ESPN, Disney+ Premium Argentina 16:00 ESPN, Disney+ Premium Grecia 22:00 Cosmote Sport

El partido también podrá seguirse online en directo a través de las webs y aplicaciones de los operadores tanto en España como en Latinoamérica.

Pronósticos y apuestas: ¿favorito blanco?

Las casas de apuestas sitúan al Real Madrid como favorito; sin embargo, las cuotas están ajustadas debido a las bajas y el estado actual del equipo. Un empate tiene buena cotización y una victoria local podría provocar una pequeña revolución en la clasificación. El ambiente del Georgios Karaiskakis siempre añade un elemento extra; pero la presión recae sobre los helenos.

Humor y escepticismo: ¿quién dijo trámite?

En Madrid nadie quiere escuchar la palabra «trámite», especialmente tras la última derrota ante Liverpool y el clima incierto que rodea al equipo. Por su parte, el Olympiacos sueña con vivir una noche histórica que les saque del anonimato europeo. Este encuentro promete tensión e incertidumbre; quién sabe si habrá sorpresas. Porque si algo enseña la Champions es que los pronósticos son solo un pretexto para alimentar memes después del pitido final.

Curiosidades del Olympiacos vs Real Madrid

El estadio Georgios Karaiskakis rinde homenaje a un héroe nacional griego que simboliza resistencia.

Mendilibar fue el último entrenador español que ganó la Europa League (con el Sevilla).

El Real Madrid ha perdido solo una vez contra Olympiacos en ocho enfrentamientos.

Xabi Alonso fue campeón de Champions como jugador; ahora busca su primer gran éxito como entrenador.

El árbitro británico Michael Oliver dirigirá este encuentro; es conocido por su criterio firme en partidos intensos.

Thibaut Courtois suma ya cuatro partidos consecutivos ausente en Champions esta temporada.

Olympiacos ha disputado más de 100 partidos de Champions pero nunca ha logrado superar los octavos.

El fútbol europeo desafía cualquier lógica conocida, especialmente durante noches como esta. ¿Se producirá un milagro griego o resurgirá el Madrid? La respuesta llegará desde las 21:00 bajo las luces brillantes del Pireo.