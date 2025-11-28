Cristiano Ronaldo se convierte en socio de Ilia Topuria en ‘The Way of Warriors’

Cristiano Ronaldo ha encontrado un nuevo terreno para su eterna sed de desafío. Esta vez no hay balones ni redes: hay guantes, jaulas y guerreros. El portugués, cinco veces ganador del Balón de Oro, ha cruzado una frontera inesperada al convertirse en nuevo accionista de la promotora española de artes marciales mixtas The Way of Warriors FC, conocida como WOW FC.

La noticia, confirmada por la propia compañía, ha sacudido tanto al deporte como a la industria del entretenimiento. “Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia”, declaró el internacional portugués. Su tono no fue de inversión, sino de propósito. El mismo que lo llevó a conquistar Europa con su implacable ambición.

WOW FC, liderada por el hispano-georgiano Ilia Topuria —campeón del mundo y símbolo del nuevo poder español en las artes marciales—, crece a un ritmo vertiginoso. En apenas un año, la asistencia a sus eventos se disparó más de un 400%, con funciones que rebasan los 5.000 espectadores y una difusión que ya alcanza 170 países.

Para su presidente ejecutivo, Arturo Guillén, la llegada del astro portugués marca un antes y un después: “CR7 es más que una superestrella global, es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza valida nuestra misión y eleva el futuro que estamos moldeando”. Palabras grandes, pero respaldadas por una estrategia que busca unir deporte, cultura, moda y educación bajo un mismo estandarte: el del guerrero moderno.

A su lado, Ilia Topuria habló con la fuerza de quien ya respira la historia:

“Cristiano representa los más altos estándares de profesionalismo y excelencia global. Juntos llevaremos las MMA a nuevas alturas”.

Así, el hombre que conquistó el fútbol con goles imposibles firma una nueva alianza con el combate. No necesita pelear para ser protagonista: su entrada basta para transformar el escenario. De las luces de los estadios a la intensidad del octágono, Cristiano Ronaldo demuestra otra vez que no hay límites cuando el espíritu competitivo decide seguir peleando.