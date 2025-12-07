Messi guía al Inter de Miami hacia el primer gran título de su historia

El Inter de Miami ha marcado un antes y un después en la Major League Soccer.

Tras seis temporadas de montaña rusa, fichajes estelares y una revolución que arrancó de verdad con la llegada de Lionel Messi, el club floridano levantó por fin su primera MLS Cup en 2025.

Lo hizo en casa, en el Chase Stadium, goleando 3-1 al Vancouver Whitecaps y despidiendo por todo lo alto a dos leyendas: Jordi Alba y Sergio Busquets, que cuelgan las botas como campeones.

La final fue un reflejo perfecto de lo que ha sido este año para los Herons: dominio total, sangre fría cuando más quema el partido y, cómo no, la magia de Messi cuando el reloj aprieta.

Todo empezó con un autogol de Edier Ocampo en el minuto 8 tras un centro de Tadeo Allende. Vancouver empató con un golazo de Ali Ahmed en el 60’, con Thomas Müller mandando en el medio, pero la alegría les duró exactamente once minutos.

En el 71’, Messi robó en campo rival, levantó la cabeza y metió un pase milimétrico entre líneas a Rodrigo De Paul, que la clavó con clase para el 2-1. Y ya en el descuento llegó la jugada que todos recordaremos: Jordi Alba, en su último servicio como profesional, colgó un balón perfecto al área, Messi lo bajó de pecho como solo él sabe y dejó solo a Allende para sentenciar el 3-1 con un latigazo.

Messi, nombrado MVP de la final con dos asistencias, cerró los playoffs con 15 participaciones directas en gol (6 goles y 9 asistencias), un récord histórico en una sola postemporada de la MLS. Con este título ya suma 47 trofeos en su carrera y, junto a De Paul y Busquets, se convierte en el primer trío campeón del mundo en Qatar 2022 que también levanta la MLS Cup.

Para el Inter de Miami este título es la guinda de un proyecto que empezó como un sueño mediático en julio de 2023 y que ya lleva en las vitrinas la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y ahora la MLS Cup 2025. Con Messi renovado hasta 2028 y el Miami Freedom Park en construcción, está claro que esto solo es el principio.

Pero no todo fue fiesta. Hubo lágrimas y nostalgia. Jordi Alba y Sergio Busquets jugaron su último partido como profesionales y lo hicieron levantando la copa. Alba se despidió con ese centro mágico; Busquets, con su habitual clase dirigiendo desde atrás.

Javier Mascherano, su entrenador y excompañero en el Barça, lo resumió con el corazón en la mano:

«Con el último partido de Jordi y Busi era imposible fallar. Podían seguir jugando dos años más a este nivel, pero ¿qué mejor despedida que esta? Hoy se van como merecen: como campeones y como leyenda».

La imagen final lo dice todo: Alba tirado en el césped, agotado y feliz; Busquets abrazando a Allende; Messi levantando la copa con ellos. Un círculo que se cierra de oro.

El Inter de Miami ya no es solo un equipo de estrellas. Ahora es un campeón de verdad.

Algunas curiosidades del día

Lionel Messi se convierte en el primer jugador que ha ganado la Copa del Mundo, la Champions League y la MLS Cup.

Jordi Alba y Sergio Busquets son los primeros exjugadores del FC Barcelona que logran conquistar la MLS Cup.

El Inter de Miami es la décimo sexta franquicia distinta en levantar la MLS Cup durante los treinta años de historia de esta liga.

Messi ha ganado tres títulos con el Inter de Miami en poco más de dos años: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024 y MLS Cup 2025.

En la final, alrededor del 80% del público llevaba puesta la camiseta número 10 de Messi.

Thomas Müller, campeón mundial con Alemania, estuvo cerca de conseguir la MLS Cup en su primera temporada con Vancouver.

Tadeo Allende, autor del gol definitivo, concluyó la postemporada siendo máximo goleador con nueve tantos.

El Inter de Miami será pionero al jugar en su propio estadio propiedad —Miami Freedom Park— a partir de 2026.

Con una estrella brillando en su escudo y una leyenda sobre el terreno de juego, el Inter de Miami ya no juega solo por vivir el presente; ahora también lo hace por dejar huella para las futuras generaciones.