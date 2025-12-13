La Real Sociedad se desploma ante el Girona en Anoeta, donde Tsygankov dicta sentencia

El Reale Arena vivió una montaña rusa emocional en tan solo 90 minutos. La Real Sociedad, que se marchó al descanso con ventaja, terminó hundida tras ser remontada por un Girona que nunca había conseguido ganar en Anoeta.

Un doblete de Viktor Tsygankov resultó clave para que los visitantes escaparan del descenso y para que las alarmas sonaran con fuerza en Donostia. La noche no solo dejó un 1-2 en el marcador, sino también una sensación de proyecto estancado, un equipo carente de alma y una afición al borde del colapso.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025‑26, plantea un nuevo escenario: la Real acumula ya tres derrotas consecutivas y se queda con 16 puntos, apenas uno por delante del Girona, que con esta victoria alcanza los 15. La historia del partido está clara; la clasificación, sin duda, refleja el drama.

De la ilusión al abismo en 50 minutos

Durante gran parte de la primera mitad, el guion parecía prometedor. La Real dominaba el balón y mostraba algo de ritmo; mientras tanto, el Girona esperaba a ver qué sucedía. La afición incluso se animó cuando Gonçalo Guedes confirmó la apuesta ofensiva de Sergio Francisco con un desmarque impecable y una definición certera frente a Gazzaniga, estableciendo así el 1-0.

Este gol llegó en el minuto 34 gracias a un pase profundo de Zubeldia, que dejó a Daley Blind sin opciones. Esa jugada fue casi una metáfora de lo que se esperaba de esta Real: defensa que avanza con balón, ruptura del delantero y efectividad. Por momentos, el estadio revivió ecos de grandes noches pasadas.

Marcador al descanso: 1-0 para la Real.

1-0 para la Real. Sensación dominante: control táctico aceptable, sin brillo pero sin sobresaltos.

control táctico aceptable, sin brillo pero sin sobresaltos. Contexto previo: la Real venía de perder ante Alavés y Villarreal, haciendo del partido un examen crucial para evitar otra crisis.

El problema surgió tras el descanso: el equipo pareció quedarse sin plan. No hubo presión alta, ni contragolpes efectivos, ni siquiera una versión ordenada en bloque medio. El Girona tomó las riendas del juego, fue creciendo en confianza y la Real se vio obligada a replegarse cada vez más cerca de Remiro, incapaz de salir ni encontrar respuestas desde el banquillo.

La obra maestra de Tsygankov y el hundimiento txuri-urdin

El Girona llegaba a Anoeta sin grandes expectativas: solo contaba con dos victorias en los primeros 15 partidos ligueros y su rendimiento fuera de Montilivi había sido muy pobre. Sin embargo, encontró en Azzedine Ounahi y Tsygankov a los socios ideales para llevar a cabo una remontada histórica.

La secuencia fue devastadora:

Minuto 75‑76, 1-1: centro preciso de Ounahi al segundo palo, donde llegó inteligentemente Tsygankov, quien controló y batió a Remiro en un mano a mano. Minuto 84, 1-2: acción por banda izquierda con centro raso de Álex Moreno; Tsygankov remató de tacón en el primer palo, una espuela técnica excepcional que dejó helado a Anoeta.

El ucraniano no solo firmó un doblete decisivo, sino que también se convirtió en el jugador del partido; además escribió historia al lograr la primera victoria del Girona en Anoeta. A nivel anímico, este golpe fue doble: mientras el Girona respiraba tranquilo en su lucha por permanecer en Primera, la Real confirmaba su vulnerabilidad como local en lo que ya se califica como “suspenso” esta temporada.

En los últimos minutos, la Real empujó más desde el corazón que desde la razón: centros desorganizados, un remate flojo de Jon Martín y un disparo lejano de Pablo Marín que se perdió muy alto fueron todo lo que logró en ese tramo final. Un dato resume esta sensación: mientras el Girona olfateaba sangre, Anoeta despedía miedo.

La tabla aprieta y el banquillo tiembla

El drama no solo radica en la derrota; está profundamente ligado al contexto actual.

Tabla parcial tras esta jornada disputada en Anoeta:

Equipo PJ PTS Dif. goles Real Sociedad 16 16 -4 Girona 16 15 -15

La situación para la Real es preocupante:

Acumula ya tres derrotas consecutivas (Alavés, Villarreal y Girona).

(Alavés, Villarreal y Girona). Solo ha conseguido sumar 4 victorias en 16 jornadas .

. Se sitúa apenas a un punto del Girona, que empezaba esta jornada dentro del descenso.

Este resultado ha dejado “condenado el proyecto de Sergio Francisco”, tal como algunos medios han resaltado al calificar la segunda parte como “debacle” o “desconexión total”. El desarrollo del encuentro mostró a una Real incapaz de reaccionar ante los ajustes realizados por Míchel, lo cual alimenta aún más esa sensación de final de ciclo táctico más allá de ser simplemente una mala racha.

Mientras tanto, el Girona respira con alivio tras este triunfo:

Sale finalmente del descenso alcanzando los 15 puntos .

. Celebra su primera victoria fuera de casa esta temporada nada menos que ante la Real.

Gana tiempo para Míchel, cuyo trabajo había comenzado a estar bajo sospecha debido a resultados negativos recientes y situaciones como lo ocurrido con el portero Livakovic, quien pidió salir y no viajó a San Sebastián.

Es irónico pensar que hace poco ambos equipos eran ejemplos claros de proyectos sólidos: uno compitiendo en la Europa League, otro participando en Champions. Ahora luchan por evitar caer hacia las últimas posiciones; eso sí, con diferentes niveles de exigencia…y paciencia mucho más corta en Donostia.

Futuro inmediato: examen continuo y riesgo de incendio

El calendario parece no dar tregua. Tras este revés, la Real se prepara para cerrar el año lejos de casa enfrentándose al Levante, un partido ya catalogado como clave para evitar caer aún más hacia abajo. Una nueva derrota podría dejarles pegados al descenso justo antes del parón navideño y poner al entrenador bajo presión extrema.

Tendencia deportiva: Falta continuidad ofensiva; dependencia excesiva en destellos individuales como los ofrecidos por jugadores como Kubo o Guedes . Problemas serios para mantener ventajas cuando van ganando. Fragilidad mental evidente tras encajar goles: cuando esto ocurre, parece que todo se desmorona junto con las esperanzas del público.



Por su parte, en Girona las perspectivas son algo más alentadoras aunque nadie quiere engañarse respecto a su situación actual:

Mantiene una de las peores diferencias goleadoras del campeonato.

Su plantilla ha sido reconstruida después del sueño vivido durante su etapa europea.

Es urgente convertir esta victoria en un punto clave para cambiar su rumbo y no dejarla como una simple anécdota.

De cara a las próximas jornadas las preguntas rondarán entre aficionados y analistas:

¿Logrará reaccionar la Real antes del mercado invernal o será necesario agitar aún más su proyecto? ¿Será este triunfo en Anoeta el inicio del renacer del Girona fuera de Montilivi o solo quedará como un oasis efímero?

La respuesta podría llegar antes incluso de lo deseado por quienes toman decisiones desde los despachos donostiarras.

Curiosidades y detalles que dejó el Real Sociedad 1-2 Girona

En efecto: este triunfo representa la primera victoria histórica del Girona en Anoeta.

El segundo gol anotado por Tsygankov , ese toque sutil con tacón en primer palo ya compite por ser uno de los momentos técnicos destacados esta temporada.

, ese toque sutil con tacón en primer palo ya compite por ser uno de los momentos técnicos destacados esta temporada. El partido concluyó entre abucheos sonoros dirigidos tanto hacia el juego desplegado por los locales como hacia ciertos errores individuales.

El portero Remiro llegó incluso a despejar más allá del centro del campo durante una jugada desesperada; reflejo claro del caos reinante al final.

Ounahi se despidió dejando huella; rumbo a la Copa África cerró su actuación con un gran partido siendo organizador clave durante toda la contienda.

Ambos equipos llegaron tras haber competido anteriormente al máximo nivel europeo; ahora luchan mirando hacia abajo.

Esta derrota reafirma una temporada complicada para la Real Sociedad dentro de su estadio; muchos puntos regalados ante rivales directos por mantener categoría han dejado huella negativa.

En Donostia ya brillan las luces navideñas; pero lo cierto es que lo único chisporroteante ahora mismo son los cables tensos sobre cómo avanzar dentro del proyecto realista.