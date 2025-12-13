Dónde, cuándo y cómo ver por TV los partidos de Real Madrid, Barça y Atlético en la jornada 16 de LaLiga

La jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 llega repleta de acción para los tres grandes del fútbol español, y la pregunta que resuena en todos los hogares es: “¿dónde se puede ver el partido?”.

Con tantas plataformas, paquetes y canales disponibles, el zapping se ha convertido en un verdadero laberinto.

Aquí tienes la guía esencial para no perderte nada.

Según el calendario oficial de LaLiga y la RFEF, la jornada 16 transcurre entre el viernes 12 y el lunes 15 de diciembre, concentrando a los tres gigantes entre el sábado 13 y el domingo 14.

En lo que respecta a la televisión, esta temporada se reparte entre DAZN, Movistar Plus+ y Orange TV, con una presencia compartida en muchos encuentros de Primera División.

Atlético de Madrid – Valencia: tarde de fútbol y ofensiva vibrante

El primer gran encuentro del sábado lo protagoniza el Atlético de Madrid, que recibe al Valencia CF en el Riyadh Air Metropolitano (anteriormente conocido como Cívitas), abriendo así el menú del día.

Partido: Atlético de Madrid – Valencia CF

Atlético de Madrid – Valencia CF Día: sábado 13 de diciembre

sábado 13 de diciembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Riyadh Air Metropolitano, Madrid Televisión en España: DAZN LALIGA (disponible a través de DAZN y operadores que incluyen este canal) También está disponible en Orange TV , según la parrilla oficial para esta jornada.



El horario de las 14:00, ya un clásico en los últimos años, puede no ser ideal para quienes aprecian un buen cocido, pero es perfecto para captar audiencias tanto en Europa como en Asia.

Desde el punto de vista deportivo, este enfrentamiento se da en un momento clave del calendario donde el Atlético comienza a mostrar su capacidad competitiva. Las alineaciones previstas sugieren un once rojiblanco con Oblak, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri en defensa y una delantera compuesta por nombres destacados como Julián Álvarez y Sørloth. Esta combinación de solidez defensiva y potencial ofensivo convierte cada ataque casi en una oportunidad clara.

El rival es un joven pero aguerrido Valencia, con jugadores como Gayà, Pepelu, Javi Guerra o Hugo Duro, quienes suelen rendir bien ante grandes equipos. Este no es un partido cualquiera: en una liga que promete ser larga y apretada, cada punto cuenta y más cuando se juega como local.

FC Barcelona – Osasuna: tarde-noche vibrante en el Camp Nou

El siguiente gran duelo del sábado es protagonizado por el FC Barcelona, que se enfrenta a un rival tradicional: el CA Osasuna, en el emblemático Spotify Camp Nou.

Partido: FC Barcelona – CA Osasuna

FC Barcelona – CA Osasuna Día: sábado 13 de diciembre

sábado 13 de diciembre Hora: 18:30

18:30 Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona

Spotify Camp Nou, Barcelona Televisión en España: A través de Movistar LaLiga / Movistar Plus+ También disponible en Orange TV , que incluye la señal del partido.



A diferencia del choque anterior, aquí predominan las retransmisiones de Movistar, que ha recuperado fuerza esta temporada gracias a sus acuerdos con DAZN y al regreso de las narraciones clásicas desde su “Casa del Fútbol”.

En cuanto al equipo sobre el césped, el Barça presenta una alineación que mezcla juventud y experiencia. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri, y un posible ‘9’ como Rashford se combinan con una defensa integrada por nombres como Koundé, Cubarsí y Balde. Un equipo diseñado para dominar la posesión aunque a veces padece más problemas defensivos de lo esperado.

Por su parte, el conjunto navarro suele mostrarse como un visitante incómodo. Con futbolistas como Moncayola, Aimar Oroz o Budimir, Osasuna combina experiencia con agresividad en los duelos. Este encuentro es ideal para evaluar hasta qué punto ha logrado asentarse la estructura ofensiva del Barça y si su defensa soporta las acometidas rivales.

Para aquellos que miran desde fuera, este partido promete ser cómodo: un horario clásico para disfrutar por la tarde-noche, exhibiendo talento ofensivo con una transmisión cuidada por parte de Movistar Plus+.

Deportivo Alavés – Real Madrid: gran noche futbolística en Mendizorroza

La cita del domingo llega con el turno del ​Real Madrid, que visita uno de esos estadios donde la presión se siente intensamente: Mendizorroza. Tanto la RFEF como LaLiga señalan este enfrentamiento entre Deportivo Alavés y Real Madrid como uno de los principales eventos para cerrar la jornada dominical.

Partido: Deportivo Alavés – Real Madrid

Deportivo Alavés – Real Madrid Día: domingo 14 de diciembre

domingo 14 de diciembre Hora: 21:00

21:00 Estadio: Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz

Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz Televisión en España: A través de DAZN LALIGA También disponible en Orange TV, que distribuye la señal del encuentro.



El calendario ya indicaba este Alavés – Real Madrid como una cita fundamental antes del cierre del año. En la parrilla oficial aparece asignado a DAZN y Orange dentro del esquema compartido que reparte los derechos entre operadores.

Desde el punto de vista futbolístico, se espera que el Real Madrid presente una alineación estelar. Con jugadores como ​Courtois bajo palos, ​Valverde y ​Camavinga adaptados a posiciones defensivas o laterales, ​Tchouaméni actuando como ancla, ​Bellingham liderando las llegadas al área rival junto a un ataque donde destacan ​Vinicius y ​Rodrygo, acompañados por un ‘9’ como ​Gonzalo. Una combinación explosiva que puede convertir cualquier visita a Mendizorroza en un desafío titánico para sus adversarios.

El conjunto local también tiene lo suyo. El Alavés arma un bloque intenso con jugadores como ​Sivera, ​Tenaglia, ​Pacheco, ​**Denis Suárez​ o ​Lucas Boyé​. El ambiente eléctrico típico de Mendizorroza suele igualar más las fuerzas que lo que indica cualquier diferencia presupuestaria.

En términos televisivos, este encuentro forma parte del modelo dominical habitual ofrecido por DAZN. Es uno más dentro de las campañas promocionales centradas en abonados e integraciones con operadores tradicionales. Un choque vendido como imprescindible junto a otros duelos destacados tanto nacionales como europeos.

Reparto de derechos: DAZN, Movistar y Orange

Para comprender cómo cada partido llega a diferentes canales hay que observar el nuevo mapa audiovisual del fútbol español. La temporada actual mantiene un enfoque mixto:

​DAZN dispone de un paquete significativo con partidos de LaLiga EA Sports, especialmente durante los fines de semana.

Movistar Plus+ ha vuelto a ganar relevancia al integrar contenidos procedentes de DAZN mientras ofrece partidos propios bajo su marca Movistar LaLiga.

Orange TV actúa como plataforma distribuidora mayoritaria para muchos encuentros tanto procedentes de DAZN como Movistar para sus abonados convergentes.

La tabla oficial publicada por el Real Madrid para esta jornada refleja claramente ese reparto al indicar cuál es el canal principal junto con las plataformas donde se puede seguir cada partido. En resumen:

Atlético – Valencia: ​DAZN LALIGA​ y Orange TV.

Barcelona – Osasuna: ​Movistar LaLiga / Movistar Plus+​ y Orange TV.

Alavés – Real Madrid: DAZN LALIGA​ y Orange TV.​

Para los aficionados esto significa una realidad poco amable para sus bolsillos. Quien desee seguir regularmente a los tres grandes durante esta Liga necesitará al menos uno de los servicios principales (DAZN o Movistar) además posiblemente otro operador convergente que ofrezca todo el paquete completo.

Panorama competitivo antes del inicio

La jornada 16 nos sitúa ya ante balances parciales. No es ni comienzo ni final; estamos inmersos en esa fase media donde comienzan a delinearse tendencias claras.

Para el Atlético, enfrentarse al Valencia definirá si continúa luchando por los primeros puestos o si empieza a mirar hacia atrás buscando asegurar su plaza Champions. Ceder puntos ante rivales intermedios siempre tiene consecuencias negativas.

En cuanto al Barça, Osasuna representa ese termómetro complicado. Si logran resolver sin dificultades mostrará solidez; si hay sufrimiento sobre el campo reabrirá debates sobre su fortaleza defensiva e impotencia ofensiva.

Por último, para el Real Madrid Mendizorroza podría recordarles momentos clave cuando llegue mayo. Este tipo de salidas son determinantes; tres puntos difíciles aquí valen tanto como una goleada ante equipos menores jugando en casa.

Desde la perspectiva televisiva, estos horarios —Atlético a las 14:00 horas; Barça a las 18:30 horas; Madrid a las 21:00 horas— crean un fin de semana casi monopolizado por estos tres gigantes. Las plataformas están sacando provecho máximo al mantener narrativas continuas entre previas, directos e informes post-partido.

Curiosidades relevantes

La jornada 16 está oficialmente programada entre el 12 y el 15 diciembre con partidos repartidos entre viernes hasta lunes. Uno destaca especialmente: Rayo Vallecano contra Betis cerrará esta serie desde Vallecas.

El calendario establecido por LaLiga detalla explícitamente esta trilogía tan esperada: Atlético – Valencia​; Barcelona – Osasuna​; Alavés – Real Madrid​.,,

Mendizorroza suele ofrecer uno ambiente ruidoso durante encuentros importantes pese a su menor capacidad comparativa frente otros estadios históricos.

El Spotify Camp Nou vuelve atraer atención internacional esta temporada gracias a jóvenes talentos como Lamine Yamal junto con fichajes impactantes tales como Rashford.​

El Riyadh Air Metropolitano sigue sumándose tendencia global donde grandes estadios conectan acuerdos comerciales con aerolíneas generando ingresos adicionales importantes para clubes.

Esta programación muestra claramente cómo se fusionan DAZN , Movistar ,y Orange ,representando modelo práctico distribución cruzada derechos futbolísticos establecidos recientemente .​,,,

Los horarios están pensados estratégicamente buscando maximizar audiencias tanto locales e internacionales sin descuidar preferencias habituales durante fines semanas . ,,,

Con estos tres gigantes listos ante sus pantallas mientras deciden quién será culpable si falla transmisión alguna cosa queda clara : ¡es hora sentarse , discutir alineaciones ,y disfrutar espectáculo!