Real Madrid: la hora del canterano Valdepeñas

La noche en Vitoria ha dado a conocer al nuevo fenómeno de La Fábrica: Víctor Valdepeñas ‘Valde’.

Este lateral zurdo de 19 años, que mide 1,88 y tiene una zancada digna de un velocista, ha logrado abrirse paso al primer equipo en medio de lesiones, sanciones y urgencias clasificatorias.

El 14 de diciembre de 2025, en Mendizorroza, el canterano fue titular como lateral izquierdo frente al Alavés, convirtiéndose en el primer jugador procedente de la cantera que debuta con Xabi Alonso esta temporada 2025-26, y el primero que el técnico alinea en un partido oficial con el Real Madrid.

La consigna en Valdebebas era clara: “Es la hora de Valdepeñas”.

Y en el campo, el joven no defraudó.

Un carril zurdo de urgencias… y una bala ‘a lo Theo Hernández’

El contexto para el Real Madrid no podía ser más complicado. El equipo llegó a Mendizorroza con una defensa diezmada:

Ferland Mendy, David Alaba y Camavinga , todos lesionados.

, todos lesionados. Fran García y Álvaro Carreras , sancionados.

, sancionados. Una racha liguera irregular y Xabi Alonso bajo presión, a siete puntos del Barça y con solo dos victorias en los últimos ocho partidos antes del encuentro.

En este escenario, Valde se convirtió directamente en “el lateral izquierdo de Xabi en Mendizorroza”, tal como se destacó antes del choque. No era un simple parche: el cuerpo técnico había estado analizando sus datos físicos y rendimiento durante semanas en el Castilla, donde había demostrado ser una pieza clave bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa.

Su perfil recuerda a una versión joven y por pulir de Theo Hernández:

Velocidad punta superior a 34 km/h , cifras que dentro del club comparan con las de Vinícius en términos de potencia y resistencia.

, cifras que dentro del club comparan con las de Vinícius en términos de potencia y resistencia. Lateral con gran recorrido , capaz de subir y bajar sin agotarse.

, capaz de subir y bajar sin agotarse. Capacidad para desempeñarse tanto como central zurdo como lateral con solvencia.

Por eso surgió la idea interna de “una bala a lo Theo Hernández”: campo abierto, metros por delante y una autopista ideal para aprovechar su zancada desde la banda, tal como se mencionó en los análisis previos.

El debut en Mendizorroza: datos, detalles y un “único error”

El debut de Valdepeñas ante el Alavés, que resultó en victoria blanca por 1-2, fue todo menos testimonial. Xabi Alonso no le dio minutos residuales: le entregó la banda desde el inicio y lo mantuvo 78 minutos en el terreno de juego antes de sustituirlo por Huijsen.

Sus estadísticas y acciones resumen un debut sobresaliente:

78 minutos jugados .

. 32 pases acertados de 34 intentados (94 %) y una ocasión creada , según los datos posteriores al partido.

, según los datos posteriores al partido. Seis acciones defensivas, cinco entradas, tres recuperaciones y solo una pérdida de balón .

. Tres intercepciones y tres faltas cometidas, destacando una acción clave frente a Lucas Boyé tras un error de Rüdiger.

No fue perfecto, lo cual también ayuda a entender el tipo de jugador que es. Tanto Xabi Alonso como los análisis periodísticos señalaron que el Alavés supo aprovechar “la única acción” donde falló Valdepeñas, un movimiento protagonizado por Carlos Vicente que terminó castigando su espalda. El propio técnico lo comentó con sinceridad y cariño: había estado “muy correcto en todas las demás acciones”, describiéndolo como un “jugador muy estable” dentro de un contexto exigente.

El balance final fue claro tanto desde la banca como desde las gradas: buen sabor de boca “con un único error”. Para un debutante en un Real Madrid que atraviesa problemas defensivos, su examen se puede calificar más que aprobado.

El discurso del protagonista: sueño cumplido y pies en el suelo

Después del partido, Valdepeñas abandonó Mendizorroza con dos tesoros: tres puntos y una camiseta firmada por todo el vestuario, que prometió colgar para admirarla cada día.

Sus declaraciones fueron típicas pero transmitieron naturalidad:

“Es el sueño de cualquier niño desde que empieza a jugar al fútbol”.

desde que empieza a jugar al fútbol”. Reconoció haber sentido “ nervios al principio ”, aunque agradeció la ayuda tanto de los capitanes como de sus compañeros, quienes le brindaron la calma necesaria para “hacer lo que sé”.

”, aunque agradeció la ayuda tanto de los capitanes como de sus compañeros, quienes le brindaron la calma necesaria para “hacer lo que sé”. Destacó que “no todos los días debutas con el Real Madrid siendo titular” y expresó estar “contentísimo”.

Nada de grandes declaraciones sobre convertirse en el futuro del club. Más bien se mostró como ese canterano consciente que tras una noche mágica llega la parte más dura del trabajo.

Un camino lleno de altibajos: Villa Rosa, Rayo, corte y segunda oportunidad

La historia de Valdepeñas ilustra cómo ha evolucionado la gestión del talento dentro del club blanco. Su trayectoria es todo menos lineal:

Formado en AD Villa Rosa y luego en Rayo Vallecano , aterrizó en la cantera del Real Madrid en 2018.

y luego en , aterrizó en la cantera del Real Madrid en 2018. En 2020, fue descartado por el club , ya que no se veía entonces su potencial actual.

, ya que no se veía entonces su potencial actual. Se relanzó jugando para el Leganés , donde su desarrollo físico y competitivo atrajo la atención de varios equipos.

, donde su desarrollo físico y competitivo atrajo la atención de varios equipos. El Real Madrid decidió repescarlo en 2023, volviendo a Valdebebas.

Comenzó su etapa en Castilla como suplente pero desde la jornada 7 logró hacerse con la titularidad, acumulando entre 800 a 900 minutos esta temporada en Primera Federación.

Paralelamente ha asegurado su futuro inmediato mediante un contrato hasta 2029 y se ha consolidado también dentro de la selección sub-19 española. Su perfil ha despertado interés entre clubes como Borussia Dortmund, Arsenal o Bayer Leverkusen, quienes ya están atentos a su evolución e incluso han sondeado al entorno madridista para hacer una futura oferta.

Sin embargo, su prioridad es clara: triunfar con el Real Madrid. Veremos si el club mantiene esta apuesta más allá del momento crítico.