La temida lesión de Luka Doncic hunde a unos Lakers ya diezmados ante Clippers

La noche del sábado 20 de diciembre de 2025, el Intuit Dome de Inglewood se transformó de un prometedor derbi californiano en un verdadero calvario para los seguidores de los Los Angeles Lakers.

En este encuentro, Luka Doncic, el máximo anotador de la NBA con un promedio de 35,2 puntos por partido, tuvo que retirarse tras el descanso debido a una contusión en la pierna izquierda y no volvió a pisar la cancha.

Su salida dejó al equipo aún más desprotegido, culminando en una derrota ante los Los Angeles Clippers que se reflejó en el marcador con un 54-39 al intermedio. Los angelinos, ya sin tres titulares esenciales, no lograron revertir la situación y vieron cómo su estrella eslovena, recién llegada tras su traspaso desde Dallas Mavericks, se convertía en el último golpe a una temporada que había comenzado con grandes expectativas.

Los Lakers llegaban al partido con un plantel diezmado: Rui Hachimura se ausentó por primera vez debido a una molestia en la ingle sufrida en el encuentro contra Utah el jueves, con una baja estimada entre 3 y 5 días; Deandre Ayton continúa fuera por un problema en el codo izquierdo; y Austin Reaves arrastra una lesión en la pantorrilla izquierda, aunque hay esperanzas de que se recupere pronto.

En este complicado escenario, Doncic saltó al parqué asumiendo un papel aún más protagónico en su primera temporada completa con los púrpura y oro, promediando 35,2 puntos, 9,1 asistencias y 8,8 rebotes en sus primeros 20 partidos. Sin embargo, su actuación fue desastrosa: erró sus seis primeros lanzamientos, sumó una falta técnica y solo pudo aportar 12 puntos (con un tiro de campo de 4 de 13 y un triste 1 de 6 en triples), además de 5 rebotes y 2 asistencias en apenas 19 minutos. Al llegar al descanso, con una toalla sobre las piernas mientras masajeaba su pantorrilla izquierda desde el banquillo, su ausencia dejó a los Lakers sin rumbo claro.

Por otro lado, los Clippers, aunque también enfrentaron sus problemas, supieron manejarlos mejor. Su pívot Ivica Zubac, quien promedia 16,0 puntos y 11,5 rebotes por partido en esta temporada, tuvo que abandonar el encuentro durante el primer cuarto tras pisar accidentalmente el pie de LeBron James, lo que le provocó un esguince en el tobillo izquierdo; no volvió a jugar después de anotar solo 5 puntos y recoger 2 rebotes. A pesar de esto, el equipo local mantuvo el control del juego desde el inicio hasta el final.

Supieron aprovechar la ausencia de Doncic para ampliar su ventaja y lograr una victoria que pone de manifiesto sus aspiraciones en la Conferencia Oeste. Para los Lakers, esta derrota complica su récord y pone en entredicho sus posibilidades de éxito esta temporada. Especialmente considerando que Doncic es clave para su ofensiva: durante ocho temporadas NBA (470 partidos todos como titular), acumula unas impresionantes estadísticas: 28,9 puntos, 8,6 rebotes y 8,3 asistencias por partido.

Antecedentes de una temporada accidentada

La llegada de Luka Doncic a Los Angeles en febrero pasado fue recibida con gran entusiasmo tras ser traspasado desde Dallas, donde aún se recuperaba de una distensión en la pantorrilla. Este cinco veces All-Star rápidamente se convirtió en la referencia del equipo al superar ligeramente a Shai Gilgeous-Alexander (32,5 puntos) en la lucha por ser el máximo anotador. Sin embargo, los problemas físicos han sido constantes para los Lakers, quienes han tenido que lidiar con lesiones recurrentes que han debilitado su rotación. Ahora es Hachimura, quien promedia 13,3 puntos por encuentro, quien se suma a la lista tras su reciente partido contra Utah; mientras tanto, tanto Ayton como Reaves llevan semanas fuera del equipo. Esto ha obligado a que jugadores como LeBron James asuman más minutos durante un calendario exigente.

La contusión sufrida por Doncic evoca recuerdos preocupantes: él mismo padeció una lesión similar el año anterior que lo mantuvo alejado del juego durante un tiempo. En la NBA las lesiones relacionadas con gemelos o pantorrillas suelen resultar en ausencias prolongadas; ejemplos recientes son las situaciones vividas por figuras como Kevin Durant o Zion Williamson. Los médicos del equipo han clasificado esta dolencia como contusión pero no han ofrecido detalles sobre cuánto tiempo podría estar fuera. Sin embargo, su decisión de no regresar tras el descanso insinúa cautela máxima. En un Oeste altamente competitivo donde equipos como los Clippers, o incluso los jóvenes talentos como los del equipo de Oklahoma City están al acecho cada día sin contar con la presencia de Doncic pesa como una carga pesada.

Análisis táctico y rendimiento en el duelo

Los Lakers plantearon un juego agresivo desde el inicio pero la defensa férrea de los Clippers logró ahogar a Doncic desde el primer momento: sus cifras reflejan una noche para olvidar con apenas un porcentaje del 7,7% desde detrás del arco (4/13) y sin aciertos desde larga distancia. Mientras tanto, ante la lesión sufrida por Zubac, fue LeBron James quien tomó las riendas gracias a su experiencia. Pero sin apoyos efectivos alrededor suyo, el equipo visitante no logró encontrar ritmo alguno. Al llegar al descanso con ese desfavorable marcador (54-39), parecía casi imposible para unos angelinos ya debilitados.

Aquí están algunos números clave del primer tiempo:

Jugador Puntos Rebotes Asistencias Tiros de campo Luka Doncic 12 5 2 4/13 LeBron James N/D N/D N/D N/D Ivica Zubac 5 2 0 N/D

Sin contar con Doncic entre sus filas, los Lakers tuvieron que depender excesivamente de jugadores secundarios lo cual evidenció las debilidades inherentes a una plantilla que aspira a llegar lejos pero tropieza constantemente con lo esencial: mantenerse saludable. Los Clippers mostraron profundidad suficiente para controlar tanto el tempo del juego como las acciones bajo los tableros; aspectos clave cuando cada posesión cuenta.

Pronósticos con escepticismo lacorista

¿Regresará pronto Doncic? Desde los Lakers aseguran que se trata únicamente de una contusión leve; sin embargo,en la NBA estas «molestias» suelen extenderse durante semanas. Con Hachimura fuera entre tres y cinco días y Ayton junto a Reaves también ausentes por tiempo indefinido ,el próximo rival –aún pendiente– promete ser otro desafío complicado. Las casas apostadoras colocan a los Lakers como claros desfavorecidos para sus próximos compromisos; si las probabilidades marcan menos del 40% sin su estrella sería mejor prepararse para despedirse anticipadamente del sueño del título e iniciar otra reconstrucción bajo LeBron. ¿Optimismo? Solo si Doncic regresa completamente recuperado; aunque hay que recordar que las lesiones relacionadas con pantorrillas son uno de esos talones de Aquiles para muchas estrellas.

El impacto sobre posibles movimientos en el mercado está servido: rumores sobre fichajes exprés podrían comenzar a agitarse conforme se acerque la fecha límite; especialmente cuando consideramos que LeBron ya tiene sus años y margen para errores es prácticamente nulo. Los Clippers avanzan firmemente dentro del Pacífico pero también enfrentan desafíos si Zubac no puede regresar completamente recuperado. En resumen: La NBA se ha convertido en un circo donde las lesiones chocan directamente con expectativas.

Y para añadir un toque irónico: si Doncic continúa masajeando su gemelo desde casa mientras LeBron sigue cargando todo él solo podría ser hora para los Lakers pensar seriamente en pedir cita para participar en lotería del draft antes incluso del Día de San Valentín.

Curiosidades sobre el tema y protagonistas : Por primera vez en su carrera profesional ( Luka Doncic ) lidera la liga anotando (35.2), superando ligeramente a rivales como ( Shai Gilgeous-Alexander ) por apenas dos puntos. Fue traspasado a ( Lakers ) durante febrero del año pasado mientras se recuperaba precisamente también por distensión similar; ahora enfrenta nuevamente esta situación adversa. ( Ivica Zubac ) exjugador también perteneciente al ( Lakers ) está teniendo destacadas actuaciones promediando doble-doble (16.0 puntos ,11.5 rebotes) llegando incluso tener más inicios con Clippers (478) comparado cuando formaba parte original del equipo. Los ( Lakers ) han perdido cuatro encuentros sobre cinco jugados sin contar al menos dos titulares; patrón negativo presente desde tiempos posteriores al campeonato logrado hace tres años. Hasta ahora ( Doncic ) ha disputado todos sus partidos NBA como titular acumulando nada menos que470 partidos algo realmente único para alguien tan joven(26 años). En este último duelo falló consecutivamente sus seis primeros lanzamientos algo poco habitual desde su debut inicial junto( Dallas )en2018.

Este contratiempo deja claramente evidenciado cómo están posicionados actualmente los púrpura y oro ante situaciones adversas pero recordemos siempre cómo suele suceder sorpresas inesperadas dentro mundo NBA.