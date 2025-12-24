Euroliga: el Valencia sobrevive al calvario físico y supera al Baskonia (91-81)

Valencia Basket respiró con alivio en el Roig Arena este martes 23 de diciembre de 2025. Con las piernas pesadas tras un calendario exigente —tercer partido en seis días—, los taronja lograron imponerse 91-81 a un Kosner Baskonia que nunca se rindió, incluso cuando llegó a estar 22 puntos por debajo.

Matt Costello se convirtió en el héroe del encuentro con 18 puntos, mientras que Eugene Omoruyi destacó en vano para los visitantes con otros 17.

Este choque, correspondiente a la jornada 18 de la fase regular de la Euroliga, atrajo a 12.320 espectadores que animaron a los locales en un partido marcado por la evidente fatiga. El inicio fue titubeante para ambos equipos: más de dos minutos sin anotar, ocho pérdidas en cinco minutos y un festival de errores que presagiaba un encuentro complicado.

Sin embargo, el Valencia, situado en la parte alta de la tabla, demostró tener más fondo físico que un Baskonia que lucha por salir de la zona baja, deseoso de venganza tras haber ganado los últimos cuatro enfrentamientos europeos.

Un primer acto de triples y Costello imparable

Los taronja ajustaron rápidamente su puntería desde el perímetro. Nate Reuvers y Matt Costello conectaron triples decisivos para establecer un 17-12 inicial. El exbaskonista Costello desató la locura en las gradas: anotó 12 puntos en sus primeros cinco minutos, incluyendo siete consecutivos, cerrando el primer cuarto con un claro 27-19. Jean Montero comenzó el segundo periodo con otro triple (32-19), y un parcial de 15-7 culminado por Kameron Taylor llevó el marcador a un contundente 44-26 al minuto 24. Taylor amplió la ventaja rompiendo la barrera de los 20 puntos con dos triples consecutivos, alcanzando un impresionante 10/13 desde el arco (50-29, min. 15).

El técnico baskonista, Paolo Galbiati, detuvo el juego desesperado. Timothe Luwawu-Cabarrot, inmerso en un vibrante duelo con Taylor, lideró una reacción que acercó a su equipo con un parcial de 0-7 antes del descanso: 58-47. Los vitorianos dominaban los rebotes en la pintura, pero fallaban desde el perímetro —Markus Howard, estrella ante el Unicaja días atrás, falló sus tres primeros lanzamientos—.

Aquí una tabla con los parciales por cuarto:

Cuarto Valencia Baskonia Resultado parcial 1º 27 19 27-19 2º 31 28 58-47 3º 18 18 76-65 4º 15 16 91-81

Reacciones baskonistas y sufrimiento final

Después del descanso, Valencia firmó un sólido arranque defensivo con un parcial de 7-0. Tiros libres de Brancou Badio y penetraciones de Omari Moore elevaron la máxima diferencia a 74-52 (min.25). A pesar de los errores acumulados debido a la intensidad local, Omoruyi, en su tercer partido continental, despertó con una actuación destacada: sumó 17 puntos y alcanzó una valoración de 25. Por su parte, Howard, aunque repartía juego, recibió una falta técnica por protestar que lo dejó limitado con cuatro faltas (76-65 al final del tercer cuarto).

El último periodo fue emocionante hasta el final. Un triple de Rodions Kurucs acercó a su equipo (80-74) tras una bandeja de Eimantas Radzevicius. En ese momento, Pedro Martínez pedía calma; mientras tanto, Galbiati instaba a sus jugadores a mostrar garra. Aunque el colectivo taronja se atascó momentáneamente, las individualidades brillaron: triple crucial de Costello, audacia de Montero (16 puntos), penetraciones efectivas de Moore (11) y acciones decisivas de Taylor (16). Los baskonistas acumularon hasta un total alarmante de 21 pérdidas durante todo el partido.

A pesar del esfuerzo tardío de Howard (9 puntos) y las contribuciones de Luwawu-Cabarrot (13), faltó regularidad en su juego. Los taronja celebran así sus doce victorias europeas y rompen una racha negativa tras dos derrotas consecutivas (Maccabi en Euroliga y UCAM Murcia en ACB), equilibrando además su historial ante los baskonistas (ahora está empatado a siete victorias cada uno en Euroliga, aunque favorable para Valencia por cuatro triunfos a tres como locales).

Antecedentes: racha rota y calendarios locos

Con este triunfo se rompe una racha adversa del Valencia, que había encadenado cuatro derrotas consecutivas ante el rival vasco en Euroliga. Este derbi es histórico; ambos equipos han disputado ya trece encuentros totales entre sí. Esta fue la primera visita del Baskonia al Roig Arena, aunque ya habían jugado allí ocho veces anteriormente. Ambos conjuntos juegan a ritmo alto: ocupan el tercer y cuarto puesto en posesiones (76,7 y 76,5), además tienen promedios ofensivos destacados (89,5 y 88 puntos), pero la eficiencia del equipo taronja es superior (1,17 frente a 1,15).

La fatiga fue protagonista indiscutible del encuentro. Mientras que el Valencia, invicto como local, supo gestionar mejor sus energías; el Baskonia se vio obligado a confrontar una dura realidad después del subidón conseguido en Málaga. Con cierto humor: si se dice que el baloncesto es poesía pura, este partido fue más bien un soneto lleno de piernas cansadas; donde claramente salió mejor librado quien rimó más acertadamente: Costello frente a Howard.

Ficha técnica completa:

Valencia Basket (91) : Badio (12), Montero (16), Puerto (4), Sako (2), Costello (18) —cinco inicial—, De Larrea (0), Thompson (0), Moore (11), Taylor (16), Key (0), Pradilla (6), Reuvers (6).

: (12), (16), Puerto (4), Sako (2), (18) —cinco inicial—, De Larrea (0), Thompson (0), (11), (16), Key (0), Pradilla (6), Reuvers (6). Kosner Baskonia (81): Simmons (8), Howard (9), Radzevicius (2), Frisch (6), Diop (0) —cinco inicial—, Spagnolo (2), Forrest (10), Kurucs (6), Luwawu-Cabarrot (13), Diakite (8), Omoruyi (17), Villar (0).

Árbitros: Radovic (CRO), Shemmesh (ISR), Boubert (FRA). Sin eliminados.

MVP: Costello, quien logró una valoración total de 22 puntos; le siguieron tanto como cerca como otros destacados jugadores locales: Montero y Taylor con sus respectivos dieciséis tantos cada uno; mientras que por parte visitante brilló Omoruyi con sus veinticinco créditos.

Pronósticos y escepticismo baskonista

El triunfo afianza al Valencia dentro del grupo que luchará por los playoffs; mientras tanto, el Baskonia está urgido por conseguir victorias para escapar del fondo de la tabla. ¿Habrá revancha en Vitoria? La duda persiste: los taronja parecen tener más piernas frescas y menos pérdidas que sus rivales vascos. Con cierta ironía cabe mencionar que si Howard continúa fallando triples como si fueran villancicos desafinados esta temporada europea podría ser solo fiesta navideña para Martínez.