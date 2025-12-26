Así es Jake Paul, el ‘youtuber’ que puso su mandíbula para lograr la cuarta bolsa de boxeo más grande de la historia

Palos se llevo a mansalva.

Y hasta le rompieron la boca.

Pero se ha llevado un pastón inmenso y ahí sigue el caradura.

El ring del Kaseya Center en Miami se transformó el 19 de diciembre de 2025 en un escenario feroz para Jake Paul, el polémico creador de contenido que ha hecho la transición de las redes sociales al boxeo profesional.

Enfrentándose a Anthony Joshua, ex campeón mundial de pesos pesados, el estadounidense de 28 años aguantó cuatro asaltos aceptables, logrando conectar algunos derechazos aislados que sorprendieron a los expertos. Sin embargo, el quinto round marcó su declive: dos caídas a la lona a manos del británico, quien intensificó la presión con su abrumadora potencia.

El sexto asalto selló su destino con un derechazo devastador que fracturó la mandíbula de Paul en dos lugares, llevando al árbitro a detener el combate.

Twitter has updated the like❤️ button after Anthony Joshua sent Jake Paul back to the influencer era 📉🥊 Tap to check pic.twitter.com/M07h8GGdfA — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 20, 2025

Joshua, con un historial de 29 victorias (25 por KO) y cuatro derrotas, cumplió con las expectativas y reivindicó su estatus tras haber sufrido tropiezos recientes, como el nocaut ante Daniel Dubois en septiembre. Tras la pelea, reconoció el valor de su oponente: «Jake tiene espíritu y corazón; muchos no se atreverían a subirse al ring conmigo».

El británico ya fija la vista en el futuro, con Tyson Fury como objetivo para 2026, mientras Paul lidiaba con el dolor inmediato, escupiendo sangre frente a las cámaras y murmurando: «Creo que me he roto la mandíbula».

Pocas horas después del nocaut, Jake Paul confirmaba la gravedad de sus heridas desde el hospital.

Tras ser operado de urgencia, le colocaron cuatro placas de titanio –dos por cada lado– y perdió varios dientes, teniendo que ceñirse a una dieta líquida durante siete días. «Hay mucho dolor y rigidez, pero la cirugía fue un éxito», compartió en redes sociales, donde también mostró radiografías impactantes y un vídeo con su cara hinchada como «una pelota de béisbol».

The picture on the left of Jake Paul isn’t blurred. His face is actually that color. pic.twitter.com/dpkzBw57as — Stylo (@StyloIRL) December 21, 2025

Días más tarde, el 25 de diciembre, todavía presentaba una inflamación notable, aunque bromeaba: «Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días» o pedía revancha con Francis Ngannou.

Los médicos estiman que necesitará tres meses para una recuperación inicial, aunque esto podría extenderse hasta nueve debido a complicaciones dentales.

El éxito económico no le dio la espalda a Paul, quien se mantiene fiel a su estrategia habitual.

A pesar del nocaut recibido, esta pelea sigue el mismo patrón que su enfrentamiento con Mike Tyson: audiencia masiva en Netflix, un hype viral y una bolsa que clasifica esta pelea como la cuarta más alta en la historia del boxeo, solo por detrás de leyendas como Floyd Mayweather. Fuentes cercanas apuntan que ha ganado decenas de millones por este combate; con un récord ahora de 12-2 (seis KOs), convierte las derrotas en oportunidades mediáticas.

Críticos como Derek Chisora expresan dudas sobre su futuro: «Está acabado; tiene TEPT y dos mandíbulas rotas». Otros, como Rolly Romero, elogian su valentía: «Conectó buenos golpes fuera de su categoría».

Sorprendentemente, Donald Trump felicitó a Paul desde un avión: «Lo hizo realmente bien; mostró gran coraje contra un talentoso y formidable Joshua. ¡Un entretenimiento fantástico!».

Hashtags como #respecttojakepaul se dispararon en redes sociales, recibiendo halagos incluso por parte de figuras como Eddie Hearn. Asimismo, Joshua mostró respeto hacia él al quitarse el sombrero ante quien se atrevió a retarlo pese a las desventajas físicas.

This angle of AJ’s KO over Jake Paul 😳 pic.twitter.com/6Nq3WfnZIS — Source of Boxing (@Sourceofboxing) December 20, 2025

Ahora, Paul ya está planeando su regreso y continúa firme en su lucha por legitimar su carrera en el boxeo. En el podcast de su hermano Logan, reflexionó: «Ganamos dos rounds cada uno antes de que me eliminaran. Aprendí mucho sobre cardio y presión mental». ¿Regresará más fuerte o repetirá el ciclo de derrotas? El escepticismo está presente: es un ‘Ibai Llanos multiplicado por 10’ que llena estadios pero se enfrenta a las élites del deporte. Su mandíbula reconstruida con titanio simboliza esta era híbrida en la que los influencers generan ingresos como si fueran campeones sin necesidad de ceñir cinturones.

Mientras tanto, Joshua consolida su posición entre los mejores pesados del mundo. Por otro lado, Paul suscita debate sobre lo que significa realmente el boxeo espectáculo. Las proyecciones apuntan hacia un descanso prolongado para él; sin embargo, su historial indica que pronto podría haber otros megacombates: ¿serán contra Gervonta Davis, Ryan García o ese tan ansiado enfrentamiento con Canelo? Las apuestas antes del combate lo daban claramente perdedor frente a Joshua (1.05 vs 8.00), y acertaron; pero este showman americano siempre logra sorprender cuando se trata del espectáculo fuera del ring.

Curiosidades sobre Jake Paul y el combate: Su bolsa por pelear contra Joshua es la cuarta más alta en toda la historia del boxeo; solo superada por las peleas entre Mayweather-Pacquiao , Mayweather-McGregor , y otra entre él mismo y Tyson . Trump presenció la pelea desde un avión privado e hizo eco entre los fans junto a personas como Logan Paul , alabando su resistencia. A pesar del peso desventajoso (18 kg menos), logró resistir cuatro asaltos completos ante un rival poderoso como Joshua. La radiografía mostrando su mandíbula rota acumuló millones de vistas rápidamente; aún presentaba hinchazón notable el día 25 de diciembre. A pesar de haber sido operado recientemente, pidió enfrentar a Canelo Álvarez , bromeando sobre tener revancha en diez días. La victoria fue dedicada por parte de Joshua para recuperar forma tras sus derrotas previas mientras ya mira hacia un enfrentamiento con Fury para 2026.



Este ‘youtuber’ con placas de titanio promete seguir trayendo caos al ring porque en este nuevo mundo del boxeo moderno, una fractura no detiene el espectáculo.