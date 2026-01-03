Rayo y Getafe empatan en un descuento de infarto

Este viernes 2 de enero de 2026, el Estadio de Vallecas fue testigo de un vibrante derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Getafe, que finalizó con un empate 1-1.

Los goles, que llegaron en los instantes finales del encuentro, dejaron a ambos equipos con un sabor agridulce. Jorge de Frutos abrió el marcador para los franjirrojos con una impresionante volea justo antes del descanso.

Sin embargo, Mauro Arambarri logró igualar la contienda en el minuto 91, prolongando la mala racha de ambos conjuntos al inicio del nuevo año.

El partido, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports, reflejó las necesidades urgentes de ambos equipos: el Rayo venía de siete encuentros sin conocer la victoria y ansiaba su primer triunfo en 2026, mientras que el Getafe apenas había logrado una victoria en sus últimos siete partidos.

El entrenador Íñigo Pérez dispuso un once inicial con Batalla bajo palos; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría en defensa; y un centro del campo formado por Óscar Valentín, Unai López, Isi, dejando a Jorge de Frutos, Álvaro García y Camello como tridente ofensivo.

Por su parte, José Bordalás presentó una alineación marcada por las bajas y seis juveniles en la convocatoria, optando por un planteamiento muy defensivo que incluía a Mario Martín como falso nueve.

Un primer tiempo trabado que explotó en el descuento

El encuentro comenzó con un Rayo decidido pero ineficaz, incapaz de superar la sólida defensa del Getafe, que se mostró muy centrado en interrumpir el juego y provocar pérdidas de tiempo. La primera oportunidad clara llegó en el minuto 22 cuando Florián Lejeune lanzó una falta directa que estuvo cerca de convertirse en gol. Sin embargo, fue cerca del minuto 30 cuando Adrián Liso obligó a Augusto Batalla a realizar una gran intervención para desviar su tiro a córner.

El equipo local respondió con un disparo de Óscar Valentín que se estrelló contra el poste en el minuto 36, presagiando lo que estaba por venir. Ya en el descuento del primer tiempo, un centro preciso desde la izquierda ejecutado por Unai López encontró a De Frutos, quien conectó una volea que David Soria no pudo despejar adecuadamente. Así llegó el 1-0 para los locales, rompiendo su sequía goleadora y mandándolos al vestuario con ventaja.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica: aunque el Rayo dominaba la posesión del balón, le faltaba eficacia. Intentos lejanos como los de Isi Palazón no dieron resultado. Mientras tanto, Bordalás movió sus piezas desde el banquillo introduciendo a jugadores como Juanmi, Sancris, y hasta al excanterano rayista Joselu, buscando desesperadamente igualar la contienda. Íñigo Pérez hizo cambios también al dar entrada a Pacha Espino y a Fran Pérez, retirando a De Frutos y a Camello, intentando así resguardar ese valioso gol anotado.

El balón parado, salvación azulona en el 91′

Todo parecía indicar que el Rayo se llevaría tres puntos cruciales para su moral. Pero como suele ocurrir en este deporte lleno de sorpresas e ironías, llegó el minuto 91. Una falta lanzada por Luis Milla, quien sumaba su sexta asistencia esta temporada, fue cabeceada por Arambarri, logrando así igualar el marcador justo cuando todo parecía decidido. Un duro golpe para los franjirrojos que defendieron su ventaja con todo lo que tenían; mientras tanto era un alivio para los azulones que lograron rascar un punto in extremis.

El árbitro del encuentro, Miguel Ángel Ortiz Arias, mostró un total de siete tarjetas amarillas: por parte del Rayo fueron amonestados Unai López, Francisco Martínez y Andrei Ratiu, mientras que del lado getafense vieron amarilla a Djené, Juan Iglesias, Domingos Duarte y David Soria. Además, Luiz Felipe tuvo que abandonar el campo debido a una lesión al minuto 39 siendo sustituido por Nobel Mendy.

Aquí se presenta la ficha técnica resumida:

Aspecto Rayo Vallecano Getafe Goles De Frutos (45′) Arambarri (90′) Portero Augusto Batalla David Soria Alineación inicial clave Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Valentín, López, Isi; De Frutos, García, Camello Soria; Iglesias, Duarte, Djené, Rico; Milla, Muñoz, Arambarri, Femenía; Liso Martín Cambios destacados Espino y Fran Pérez (65′); Díaz y Gumbau (80′) Juanmi y Sancris (57′); da Costa (66′); Joselu y Mestanza (81′) Puntos tras el partido 19 No especificado pero suma un punto tras tres derrotas

Estos datos han sido recopilados de crónicas oficiales.

Antecedentes de rachas eternas y pronósticos cautos

Ambos equipos llegan con dinámicas preocupantes: ahora mismo el Rayo encadena ya ocho partidos sin ganar –un inicio de año desastroso– mientras que el Getafe solo ha podido celebrar una victoria en siete duelos recientes. Esto les aleja cada vez más del sueño europeo mientras evidencian carencias notables en ataque. Bordalás ha tenido que recurrir a canteranos ante las numerosas bajas pero su estrategia basada en jugadas a balón parado sigue siendo letal –¡quién diría que un córner o falta marcaría la diferencia!–.

En cuanto al rendimiento individual dentro del Fantasy LaLiga destaca nuevamente Jorge De Frutos con 9 puntos al igual que Arambarri; además brillan Unai López (10) y Luis Milla (11) como piezas clave. En las puntuaciones DAZN sobresalen Lejeune (4 para Rayo) junto a Milla liderando sus respectivas estadísticas.

Mirando hacia adelante: El Rayo se enfrentará al Granada en Copa del Rey este martes 6 de enero a las 19:00 horas en Los Cármenes antes de recibir al Mallorca el domingo 11 a las 14:00 horas en Vallecas (jornada 19). Por su parte al Getafe le urge romper su sequía liguera; sin embargo este punto ‘robado’ les da algo más de tiempo. Las apuestas son escépticas: ninguno parece preparado para encadenar victorias; aunque ligeramente favorecen al Rayo jugando como local (odds hipotéticas situadas alrededor de 2.10). Este derbi deja una sensación extraña –¿cuántos empates más veremos en este año?– Con ironía se podría decir: hasta los relojes parecen conspirar para evitar que alguien se lleve los tres puntos; como si los espíritus franjirrojo-azulón prefirieran mantener ese eterno juego amistoso.

Este derbi madrileño nos recuerda cómo los puntos pueden escaparse rápidamente… pero este empate mantiene vivas las esperanzas… o quizás pesadillas.