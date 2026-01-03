Cuándo, cómo y dónde ver por TV los partidos de Real Madrid y Atlético de la jornada 18 de Liga

Este 3 de enero de 2026, dio comienzo la jornada 18 de LaLiga después de un merecido descanso navideño.

Los seguidores del fútbol español dejan atrás la pereza de las fiestas para reencontrarse con la emoción del juego.

En esta reanudación, se reparten los partidos más esperados entre sábado y domingo, con los tres grandes –Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona– en acción.

El tiempo apremia: el calendario se intensifica con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina, programada para el 7 de enero en Arabia Saudí, donde los merengues y colchoneros se verán las caras en semifinales.

En intenso derbi catalán disputado el sábado 3 de enero en el RCDE Stadium, el FC Barcelona se impuso por 0-2 al RCD Espanyol gracias a dos goles tardíos que rompieron la resistencia local.

El partido, marcado por una atmósfera hostil hacia el portero blaugrana Joan García —exjugador perico recibido con pitos y pancartas—, vio a un Espanyol valiente y organizado que mereció más por sus ocasiones, pero se topó con las intervenciones decisivas de García, quien realizó varias paradas clave.

El encuentro permaneció igualado hasta el minuto 86, cuando Dani Olmo abrió el marcador con un gran disparo asistido por Fermín López; poco después, en el 90′, Robert Lewandowski sentenció con otra asistencia del joven revulsivo. Con esta victoria, el Barça de Hansi Flick amplía su ventaja en lo alto de LaLiga a siete puntos, mientras los de Manolo González rompen su racha positiva pese a un esfuerzo encomiable.

EL DOMINGO

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, quien ha revolucionado el equipo desde su llegada al banquillo, se enfrenta a un enero complicado. Los merengues recibirán al Real Betis en el Santiago Bernabéu este domingo a las 16:15 horas. Los verdiblancos son conocidos por ser un rival duro y han conseguido complicarles la vida a los blancos en varias ocasiones anteriores.

En el primer encuentro terminaron empatando, lo cual dejó un sabor amargo entre los aficionados madridistas. Con la mirada puesta en la próxima Supercopa –donde se enfrentarán al Atlético el 8 de enero–, los blancos no pueden permitirse distracciones. Las casas de apuestas otorgan al Madrid un claro favoritismo (cuotas alrededor de 1.40 en plataformas como Bet365), pero el equipo dirigido por Pellegrini sabe cómo hacer frente a los grandes. Y con un toque humorístico: si los sevillanos marcan primero, puede que el Bernabéu huela a manzanilla.

El cierre lo pone el Atlético de Madrid, que jugará este domingo a las 21:00 horas contra la Real Sociedad en el Reale Arena. Los colchoneros, actualmente terceros en Liga, llegan a San Sebastián con toda la intensidad característica del estilo Simeone; sin embargo, deben lidiar con algunas lesiones preocupantes tras las vacaciones.

Históricamente hablando, la Real ha sido un adversario complicado en Anoeta, habiendo robado puntos en sus últimos tres encuentros allí. Para no descolgarse en su búsqueda por la Supercopa –donde les espera un duelo contra el Madrid– necesitan sumar victorias urgentes. Las apuestas sugieren un partido muy parejo (cuotas cercanas al 2.50 para ambos), y hay quienes ven atractivo apostar por más de 2.5 goles dado el estilo ofensivo del equipo local. La pregunta es: ¿podrá aguantar el Cholo sin contar con sus mejores hombres desde el banquillo?

Para aquellos que no quieran perderse nada, aquí está la programación detallada de estos tres partidazos. Todas las plataformas han confirmado una amplia cobertura; destacan especialmente Movistar Plus+, DAZN y Orange TV como opciones principales. No olvides que estos servicios se pueden contratar sin permanencia y ofrecen acceso a un partido destacado cada jornada e incluso extras como Segunda División o Champions selecta.

Equipo Partido Fecha y Hora (CET) Estadio Canales TV FC Barcelona RCD Espanyol – Barça Sábado 3 enero, 21:00 RCDE Stadium (Cornellà) Movistar Plus+ (LaLiga TV), DAZN LaLiga, Orange TV Real Madrid Real Madrid – Real Betis Domingo 4 enero, 16:15 Santiago Bernabéu (Madrid) Movistar Plus+ (LaLiga TV), DAZN LaLiga, Orange TV Atlético de Madrid Real Sociedad – Atlético Domingo 4 enero, 21:00 Reale Arena (San Sebastián) Movistar Plus+ (LaLiga TV), DAZN LaLiga, Orange TV

El servicio de transmisión Movistar Plus+ (9,99 €/mes) brinda acceso al partido estrella de LaLiga junto con toda Segunda División y Champions selecta sin coste adicional por TDT. Por su parte, Orange TV Libre (7,99 €/mes) es una opción más económica que incluye un duelo liguero más tres partidos adicionales de Hypermotion y Conference. Finalmente, DAZN (a partir de 14,99 €/mes durante una promoción) ofrece hasta cinco partidos de Primera División durante 35 jornadas; ideal para aficionados acérrimos aunque más costoso sin compromiso. Aquí tienes una comparación rápida:

Orange TV: 7,99 €, básico pero funcional.

Movistar Plus+: 9,99 €, incluyendo contenido extra como Premier League.

DAZN: 29,99 € (o menos si te comprometes), ideal para quienes buscan fútbol internacional.

La reanudación tras las fiestas siempre trae sorpresas: algunos equipos pueden estar inflados por los roscones o mermados por excesos navideños. Tanto el Madrid como el Barça lideran la tabla, mientras que el Atlético acecha con su intensidad habitual. Las predicciones apuntan a victorias ajustadas para los grandes (2-1 para el Barça, 3-1 para el Madrid, y 1-2 para el Atlético), aunque ya sabemos que este deporte es caprichoso por naturaleza. Las casas de apuestas consideran claros favoritos a los visitantes durante estos dos domingos; además ofrecen hándicap asiático -1 tanto para blancos como culés. Y si todos fallan… ¡culpemos al turrón!

En cuanto al contexto histórico: esta jornada número 18 marca casi exactamente la mitad del campeonato liguero; destacando al Madrid, invicto en casa desde agosto bajo las órdenes de Alonso; al Barça, dominador indiscutible en derbis; y al Atlético, temido fuera del Metropolitano.

El impacto económico es innegable: un estadio lleno como el Bernabéu genera millones mientras plataformas como DAZN compiten ferozmente por audiencias online. Socialmente hablando, este deporte une familias después del festín navideño; aunque algunos todavía arrastren resacas considerables. Tácticamente habrá que estar atentos a posibles cambios debido a la Supercopa: ese enfrentamiento entre Madrid y Atlético promete ser explosivo; sin olvidar al Athletic-Barça, completando así este emocionante cuarteto.

Las estadísticas también avalan todo este revuelo mediático: mientras que el Madrid promedia 2.4 goles por partido como local; el Barça alcanza una posesión del 70% en derbis; y el Atlético mantiene un notable porcentaje del 45% ganando duelos aéreos fuera del Metropolitano. En cuanto al rendimiento tras parones navideños: datos históricos indican que suele haber un incremento del 25% en goles durante estas fechas debido a falta de rodaje previo entre algunos equipos involucrados. Además asoma ya también el mercado invernal abierto: rumores sobre refuerzos podrían influir considerablemente sobre los grandes clubes esta temporada.

Así que prepárate bien: sofá listo, birra light (que tampoco hay que pasarse después de tanta fiesta) y mando preparado para disfrutar desde casa porque esta jornada promete emociones fuertes para olvidar esos kilos extras.

Curiosidades: