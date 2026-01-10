Brahim, el talento que la miopía española regaló a los magrebíes, mete a Marruecos en semifinales de la Copa de África

En Rabat, Marruecos dejó claro ante Camerún que no solo aspira a ser el país anfitrión de la Copa de África, sino que también quiere hacerse con el trofeo. Un contundente 2-0, con goles de Brahim Díaz e Ismael Saibari, aseguró el paso a unas semifinales que el país norteafricano no alcanzaba desde hace más de 20 años. Mientras las miradas se centraban en las leyendas camerunesas en las gradas, el césped rendía homenaje a un futbolista al que España ha subestimado durante demasiado tiempo.

El protagonista indiscutible fue Brahim, un malagueño formado en España y actual jugador del Real Madrid, pero que brilla como estrella… de Marruecos. Anotó el primer gol y se convirtió en el autor de su quinto tanto en cinco partidos del torneo, estableciendo un récord nacional: ningún jugador marroquí había conseguido marcar en cinco encuentros consecutivos en la Copa Africana de Naciones. Para los aficionados locales, es el “factor X”; para la Federación española, una incomoda recordatorio de lo que dejaron escapar.

De actor secundario en el Madrid a figura central en África

En el Real Madrid, Brahim Díaz navega en un entorno lleno de rotaciones y una competencia feroz. No es un titular fijo; aparece y desaparece según lesiones, descansos o decisiones tácticas. Sin embargo, con Marruecos se ha erigido como la referencia ofensiva de un equipo que juega, presiona y se organiza alrededor de su talento.

En esta Copa de África, su papel es completamente diferente:

Con el Madrid: Minutos intermitentes, rol como revulsivo y apariciones ocasionales en partidos importantes. Gran exposición mediática, pero un impacto deportivo limitado.

Con Marruecos: Máximo goleador del torneo , con cinco tantos en cinco partidos. Protagonista clave en las eliminatorias: decidió los octavos ante Tanzania y abrió el marcador en cuartos contra Camerún . Considerado por su seleccionador, Walid Regragui , como el jugador más determinante del equipo.



La paradoja es clara: el “actor secundario” del Bernabéu se ha transformado en la cara visible de la Copa de África 2025. Regragui lo describió como “factor X” y enfatizó que “corrió y luchó enviando un mensaje al resto del equipo”. En Madrid esperan destellos ocasionales; mientras tanto, Marruecos le demanda un liderazgo constante. Y él está respondiendo.

El partido contra Camerún: presencia total y control absoluto

El encuentro de cuartos frente a Camerún en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah tuvo un desarrollo claro: Marruecos dominó la primera mitad con una presión intensa y agresiva que desactivó a los ‘Leones Indomables’.

Algunos detalles relevantes del partido:

Resultado: Marruecos 2-0 Camerún .

. Goles: 1-0, Brahim Díaz , minuto 26/27; empujó un balón suelto tras un cabezazo de Ayoub El Kaabi tras un córner. 2-0, Ismael Saibari , minuto 74; zurdazo cruzado desde el segundo palo después de una acción mal defendida por Camerún.

Contexto histórico: Marruecos no llegaba a las semifinales desde 2004. Solo cuenta con un título continental , conseguido hace décadas, en 1976.



Brahim no solo anotó; también participó entre líneas, actuó como enlace entre medio campo y ataque, atacó espacios vacíos, forzó faltas y obligó a Camerún a reconfigurarse constantemente. La cadena informativa France 24 lo describió como “omnipresente”: aparecía para rematar, brindaba apoyo defensivo e incluso se ofrecía para recibir balones largos. Salió sustituido al final del encuentro entre aplausos estruendosos, símbolo de un equipo que demostró ser superior ante un rival históricamente complicado.

Marruecos: un candidato con historia y presión reciente

El brillante presente de Marruecos no oculta su pasado complicado. El país:

Lleva ya 50 años sin ganar la Copa de África , siendo su único título aquel lejano año 1976.

, siendo su único título aquel lejano año 1976. No alcanzaba semifinales desde hace más de dos décadas.

Se presenta a esta edición tras haber sido semifinalista del Mundial de Qatar 2022, lo cual ha elevado las expectativas locales.

Su camino hasta aquí refuerza su estatus como favorito:

En la fase previa al torneo: una impresionante serie reciente de 19 victorias consecutivas , solo interrumpida por Mali.

, solo interrumpida por Mali. Trayectoria hasta ahora: Tres victorias y un empate durante la fase inicial contra Comoras, Mali, Zambia y Tanzania . Triunfo ajustado ante Tanzania en octavos gracias al gol de Brahim. Exhibición contundente frente a Camerún en cuartos.



El equipo dirigido por Regragui ha manejado bien la presión del anfitrión: controla el balón con maestría, acepta su rol como favorito y cuenta con una alineación sólida compuesta por jugadores conocidos del fútbol europeo como son Bono, Achraf Hakimi, Mazraoui, Aguerd, y por supuesto Brahim como líder ofensivo.

La miopía española frente a la astucia marroquí

Que hoy día Brahim Díaz vista los colores marroquíes no es casualidad; es fruto directo de una estrategia federativa clara frente a una falta notable de reflejos por parte española. Nacido en Málaga pero hijo de padre marroquí, podía elegir entre ambas selecciones. La Federación marroquí cultivó esa conexión ofreciendo un proyecto claro; mientras tanto, España nunca le brindó una oportunidad real para integrarse plenamente al equipo nacional.

Los resultados son evidentes:

Marruecos ha ganado un auténtico goleador del torneo , crucial durante las eliminatorias y carismático.

, crucial durante las eliminatorias y carismático. España ha dejado escapar a un futbolista creativo y vertical cuya escasez se siente hoy día.

Lo irónico es que este “error estratégico” no se revela en una liga menor sino en una competición que atrae atención mundialmente; esta edición cuenta con estadios llenos y una presión abrumadora digna del mejor ambiente competitivo.

Una semifinal llena de revancha histórica

Marruecos se enfrentará al ganador del duelo entre Argelia y Nigeria. Ambos oponentes presentan desafíos diferentes así como lecturas tácticas interesantes:

Si toca enfrentar a Nigeria : Una delantera física y rápida con jugadores destacados como Ademola Lookman . Un enfrentamiento donde contrastan el control posicional marroquí con las rápidas transiciones nigerianas.

: Si resulta ser Argelia : Un derbi magrebí cargado políticamente e intensamente emocional para ambas aficiones.

:

De cualquier forma, Marruecos llega con ventajas competitivas claras:

Jugará como local ante un público considerado ya como su “ duodécimo jugador ”.

”. Según los calendarios del torneo tendrá además un día extra para descansar respecto a su rival.

respecto a su rival. Se presenta con una estrategia reconocible y una base sólida.

Desde la perspectiva comercial y dentro del mundo apostador, Marruecos se posiciona firmemente como gran candidato al título; tiene toda la narrativa adecuada: anfitrión decidido, estrella goleadora encendida y necesidad histórica urgente tras décadas llenas de frustraciones continentales.

Mirada táctica: cómo Brahim potencia tanto a Marruecos

Más allá del número goles anotados por Brahim, su impacto puede analizarse mejor desde lo táctico. Marruecos suele emplear un sistema 4-3-3 flexible:

En ataque: Brahim comienza desde banda pero se desplaza hacia mediapunta o segundo delantero según lo requiera cada jugada. Libera espacio para las incursiones ofensivas tanto de Achraf como para las diagonales rápidas de Abde o El Kaabi. Obliga a los defensores adversarios a lidiar con emparejamientos incómodos frente a centrales pesados o laterales poco ágiles.

En defensa: Lidera una presión alta intensa que obliga al rival a despejar balones apresuradamente. Genera robos adelantados que reducen distancias hacia la portería contraria penalizando cualquier inseguridad defensiva rival.



Esta “omnipresencia”, desde su propio área hasta la contraria fue evidente contra Camerún: participación continua, esfuerzo físico notable y sensación generalizada entre sus compañeros que cada ataque marroquí pasaba inevitablemente por sus pies.

Curiosidades sobre la victoria marroquí y sobre Brahim

De los ocho goles anotados por Marruecos hasta ahora cinco son obra directa de Brahim.

Ha marcado historia convirtiéndose en el primer jugador marroquí capaz anotar en cinco partidos seguidos durante una Copa Africana.

Su rol varía radicalmente; mientras que en su club es considerado solo uno más entre muchos recursos valiosos; en selección es quien sostiene todo el plan ofensivo.

Lo irónico es que Camerún había sido históricamente considerado como verdugo para anfitriones; esta vez cayó sin generar apenas ocasiones claras.

A pesar de tener cinco títulos continentales bajo su nombre histórico (Camerún), apenas logró crear oportunidades reales durante todo el partido contra Marruecos.

En casa no conocen derrotas oficiales desde hace años; este torneo refuerza ese fortín inquebrantable.

Tras marcar su gol hizo un gesto encogiéndose hombros mostrando sorpresa sobre cómo sigue anotando… ese tipo detalles entra directo al imaginario colectivo nacional.

En Rabat ya saben cómo puede acabar esta historia: si finalmente Marruecos levanta la copa el próximo 18 enero medio continente celebrará… mientras que muchos otros se preguntarán cómo fue posible que España dejara marchar tan brillante talento bajo otra bandera.