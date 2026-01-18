Un Betis con autoridad y juego tumba al Villarreal y se afianza en la lucha por Europa

El Real Betis bajo la dirección de Manuel Pellegrini ofreció una segunda mitad magistral el sábado 17 de enero en el Estadio de La Cartuja, donde superó por 2-0 a un Villarreal que llegaba con una racha impresionante de ocho victorias consecutivas.

Este resultado no solo es significativo en términos numéricos, sino que marca un antes y un después en la campaña de los verdiblancos: demuestra que, incluso ante la adversidad, este equipo tiene el talento para hacer daño.

Los goles de Aitor Ruibal a los 57 minutos y Pablo Fornals en el 83 no fueron fruto de la casualidad, sino el resultado de un planteamiento táctico bien ejecutado y una segunda parte donde el Betis exhibió la calidad que le caracteriza cuando decide dominar.

El partido comenzó con ambos equipos mostrando cautela en el primer tiempo.

El Betis controló el balón, con cerca del 60% de posesión, mientras que el Villarreal dirigido por Marcelino García Toral se defendía con firmeza y buscaba hacer daño mediante rápidas transiciones.

Álvaro Valles y Luiz Júnior fueron protagonistas en una primera mitad donde las ocasiones claras brillaron por su ausencia; sin embargo, Valles tuvo que intervenir ante un remate de Mikautadze, que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. El descanso llegó sin goles, pero con la sensación de que el Betis estaba mejor preparado para romper esa paridad al reanudar el juego.

La segunda parte fue un claro ejemplo de eficacia. Apenas diez minutos después del reinicio, Ruibal aprovechó una buena combinación entre Antony y Fornals para marcar desde dentro del área pequeña.

El lateral izquierdo bético demostró su capacidad ofensiva justo cuando el Villarreal aún trataba de encontrar su ritmo tras los cambios realizados por Marcelino durante el descanso. A partir de ese momento, el partido cambió radicalmente. Con la ventaja en el marcador, el Betis jugó con más confianza, mientras que el Submarino Amarillo tuvo que arriesgar más.

Cuando la superioridad numérica selló el destino

El momento decisivo llegó en el minuto 76 cuando Santi Comesaña recibió una tarjeta roja directa tras una entrada dura sobre Ángel Lo Celso. Esta expulsión generó controversia entre los aficionados villarrealistas, especialmente porque momentos antes Lo Celso había pisado al centrocampista gallego sin consecuencias. Sin embargo, el árbitro García Verdura no dudó en sancionar con dureza. Con un jugador menos, el Villarreal se desmoronó tácticamente. Fornals, quien había sido clave durante todo el encuentro generando juego, selló la victoria con un golazo en el minuto 83: un disparo raso desde fuera del área que dejó sin opciones a Júnior. El catalán está demostrando ser uno de los pilares del proyecto bético esta temporada y convirtió en realidad lo que habían buscado durante toda la segunda mitad.

El Villarreal intentó acortar distancias en los minutos finales. Renato Veiga tuvo una clara oportunidad durante el tiempo añadido, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. El partido concluyó con los jugadores del Betis celebrando una victoria que trasciende lo deportivo: es un mensaje claro de que, incluso cuando las cosas se complican, este equipo tiene recursos para competir contra rivales de alto nivel. En los instantes finales, Buchanan también tuvo una ocasión clara para empatar, pero apareció Valles justo a tiempo para evitarlo, demostrando que la defensa bética cumplió su función en una noche donde todo salió como estaba planeado.

Consolidación europea y adiós a las ilusiones del Submarino

Con este triunfo, el Betis alcanza los 32 puntos y se sitúa en la sexta posición de LaLiga, ahora a solo dos puntos del Espanyol, quinto clasificado y último equipo con acceso directo a la Europa League. Los verdiblancos están a cuatro puntos de alcanzar la Champions League, distancia considerable pero ya no tan inalcanzable tras ver cómo este equipo ha demostrado su capacidad para reaccionar durante esta segunda vuelta. Por su parte, aunque mantiene la tercera posición con 41 puntos, esta derrota frena las aspiraciones del Villarreal por luchar por el título; algo que parecía posible hace apenas unos días cuando acumulaban ocho victorias consecutivas.

Este resultado tiene implicaciones más allá de la tabla clasificatoria. Después de haber sufrido una derrota ante el Real Madrid y un empate frente al Oviedo, necesitaban urgentemente un triunfo así para mantener viva la esperanza de competir al más alto nivel europeo. Pellegrini ha formado un equipo que sabe competir contra grandes rivales a pesar de no contar con un presupuesto elevado. La segunda vuelta es territorio bético; así lo dice dicho popularmente, y esta noche en La Cartuja fue otra prueba más de que este ciclo del Betis parece interminable cuando llegan momentos críticos.

El contexto europeo: la Europa League como objetivo real

Mientras se afianza en su lucha por las plazas europeas en LaLiga, también es relevante su rendimiento en la Europa League. Los verdiblancos ocupan actualmente la cuarta posición en la fase liguera del torneo continental, con cuatro victorias y dos empates hasta ahora; esto les coloca muy bien situados para acceder a dieciseisavos de final. Según datos proporcionados por un superordenador de la UEFA, tienen un 82,8% de probabilidades de clasificarse para esa ronda; aunque sus opciones para llegar a la final se reducen al 13,97%. Sin embargo, esa misma inteligencia artificial considera al equipo bético como uno de los serios contendientes para llevarse la competición; algo impensable hace unos meses pero ahora ya forma parte del panorama posible.

El próximo compromiso del Betis será precisamente en Europa: se enfrentarán al PAOK griego en fase liguera de Europa League este miércoles 22 de enero. Este encuentro será crucial si quieren mantener sus posibilidades clasificatorias y seguir soñando con levantar un título europeo que les abriría automáticamente las puertas hacia la próxima edición de Champions League. Pellegrini sabe bien que conquistar esta competición secundaria es clave para alcanzar sus metas más ambiciosas; algo que ya intentaron lograr la temporada pasada perdiendo ante el Chelsea en la final de la Conference League. Con un plantel más maduro y jugadores como Fornals brillando como nunca antes, las expectativas son mayores.

Ruibal y Fornals: los ejecutores de un plan perfecto

Los nombres destacados esta noche fueron sin duda Aitor Ruibal y Pablo Fornals. El lateral izquierdo bético ha tenido altibajos esta temporada; sin embargo encontró aquí su oportunidad dorada para demostrar lo que puede aportar ofensivamente al equipo. Su gol llegó justo cuando era necesario; resultado también de una buena lectura del juego e incorporación sorpresiva al área rival ante una defensa villarrealista descolocada. Por su parte, Fornals continúa reafirmándose como uno de los pilares fundamentales del Betis durante esta segunda mitad del campeonato; su golazo a falta de siete minutos fue además broche perfecto a un partido donde mostró gran inteligencia controlando los tiempos del juego. Ambos futbolistas simbolizan lo mejor del proyecto bético: jugadores capaces y comprometidos cuando más se necesita.

La actuación destacada también corresponde a Valles, quien bajo palos tuvo intervenciones clave; especialmente durante esa primera mitad donde Villarreal creó sus mejores ocasiones. Su parada ante Mikautadze fue vital y supo achicar bien espacios hacia finales del encuentro evitando cualquier intento rival por recortar distancias inesperadamente. En una noche mágica donde todo salió bien para los verdiblancos, hay que mencionar también cómo defensivamente hicieron frente a cada ataque amarillo gracias a las actuaciones sólidas tanto de Bartra como Natan.

Marcelino y el Villarreal: cuando la racha se quiebra

Para el conjunto amarillo esta derrota representa un duro golpe hacia sus aspiraciones ligueras. Marcelino García Toral había formado un equipo sólido que llegaba esperanzado tras esas ocho victorias consecutivas; sin embargo quedó claro que no todos los rivales ceden ante tal inercia ganadora como demostró hoy el Betis . La expulsión Comesaña fue determinante , pero también es cierto que antes tuvieron escasas oportunidades claras convertibles al ataque . El Submarino Amarillo sigue situado tercero con esos 41 puntos , pero esto les aleja considerablemente respecto lucha directa por título manteniendo aunque aún opciones clasificatorias hacia Champions .

Marcelino hizo cambios buscando revertir situación tras descanso introduciendo nombres como Mouriño o Sergi Cardona ; no obstante estos movimientos no lograron surtir efecto deseado . Básicamente porque terminó siendo superado tácticamente por ese mejor planteamiento bético . La roja recibida resultó ser golpe definitivo ; aunque igualmente hay reconocer falta contundencia villarrealista previas . Tienen ahora oportunidad clara reaccionar recibiendo al Ajax martes próximo dentro máxima competición continental ; duelo vital si quieren mantener vivas sus esperanzas europeas .

Curiosidades sobre el encuentro y sus protagonistas