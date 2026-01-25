Cuándo y dónde ver por TV los partidos de Barça y Atlético de Madrid de esta jornada de Liga

El Real Madrid ha tomado temporalmente el mando de la clasificación tras su triunfo frente al Villarreal (0-2) en la jornada anterior, lo que obliga a sus rivales a no fallar.

Este domingo, la jornada 21 de la temporada 2025/26 presenta dos encuentros de vital importancia para los grandes del fútbol español: el Atlético de Madrid se mide al RCD Mallorca a las 14:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano, mientras que el FC Barcelona se enfrenta al Real Oviedo a las 16:15 en el Spotify Camp Nou.

Ambos equipos están necesitados de sumar de tres en tres para evitar que los blancos amplíen su ventaja en la tabla.

La situación es delicada para colchoneros y azulgranas. Los hombres de Diego Simeone llegan al partido con la necesidad imperiosa de ganar si quieren seguir soñando con el título, mientras que los de Hansi Flick no pueden permitirse tropezar ante un rival que, sobre el papel, debería estar a su alcance.

El Mallorca, recién ascendido hace unos meses, se presenta como un adversario incómodo pero manejable para el Atlético, que debe demostrar que sigue siendo un contendiente serio por la corona.

En cuanto al Oviedo, otro equipo recién llegado tras veinticuatro años fuera de la élite, aterriza en Barcelona en una situación complicada, aunque cualquier conjunto que visite el Camp Nou sabe que debe estar alerta ante las oportunidades.

Un robó antológico…. https://t.co/eNNfuyt5rO — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) January 25, 2026

Dónde y cuándo ver los partidos

El encuentro entre Atlético de Madrid y RCD Mallorca se llevará a cabo el domingo 25 de enero a las 14:00 horas (CET) en el estadio madrileño. En España, este partido será retransmitido por Movistar Plus+ a través de los canales M+ LaLiga (dial 54 o 110), M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, además de ofrecerse una opción «Ver partido» en la plataforma Movistar Plus+. Este es uno de los encuentros destacados dentro del paquete de derechos de LaLiga gestionado por este operador.

Por su parte, el choque entre FC Barcelona y Real Oviedo tendrá lugar también el domingo, pero a las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou. Este encuentro será transmitido por DAZN, una plataforma streaming que cuenta con derechos para varios partidos por jornada. Los aficionados podrán seguirlo a través de la aplicación móvil de DAZN, su página web o mediante dispositivos compatibles con esta plataforma.

El factor Real Madrid en la ecuación

La reciente victoria del equipo blanco ante Villarreal ha añadido una presión extra sobre los demás aspirantes. Con los merengues como líderes, tanto Atlético como Barcelona son conscientes de que cualquier fallo podría alejarlos aún más del primer puesto. El conjunto dirigido por Simeone ha mostrado solidez defensiva durante esta temporada, aunque su capacidad ofensiva ha sido cuestionada en diversas ocasiones. Frente al Mallorca, tendrán la oportunidad perfecta para demostrar su eficacia cuando se les exige.

El Barcelona cuenta con estrellas como Ferrán Torres (11 goles) y Robert Lewandowski (9 goles), quienes han sido fundamentales para su campaña. El equipo azulgrana ha demostrado ser capaz de golear a rivales menos fuertes, y aunque Oviedo llega tras un ascenso reciente, podría ser una oportunidad propicia para que Flick y sus chicos recuperen su ritmo ofensivo. Sin embargo, hay que recordar que esta temporada ha dejado claro que no hay rivales sencillos; los asturianos podrían dar más guerra de lo esperado.

Datos y pronósticos

De acuerdo con las cuotas disponibles para apuestas, el Barcelona parte como claro favorito frente al Oviedo, donde una victoria azulgrana parece casi asegurada. Aunque el Atlético también es considerado favorito ante Mallorca, este último ha demostrado ser un rival competitivo durante esta primera mitad del torneo. Las estadísticas indican que el delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, lidera actualmente la tabla goleadora con 14 tantos; esto subraya que no se puede subestimar al equipo balear. En cuanto al ataque del Barcelona, destaca Marcus Rashford (7 asistencias), mientras que en el Atlético varios jugadores han aportado creatividad sin que ninguno resalte abrumadoramente.

Curiosidades sobre los protagonistas: